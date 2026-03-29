El gigante cuántico que exigirá energía de fusión

29 de marzo, 2026

¿Esa cura para el cáncer o Alzheimer? Sin la potencia necesaria para hacer funcionar los ordenadores cuánticos que podrían resolver por fin esas plagas, puede olvidarse de ello.

¿Y qué hay de un escudo de defensa antimisiles infranqueable para proteger a nuestra nación? No sin aplicar el enorme poder de la computación cuántica.

Desde avances históricos en astrofísica hasta microbiología, la computación cuántica es la tecnología que puede abrir un futuro inimaginable. Sin embargo, salvo los chinos, pocos reconocen cómo su enorme poder puede dictar quién será la próxima superpotencia mundial.

Mientras que la inteligencia artificial (IA) y los centros de datos, con su enorme demanda de energía, dominan nuestra atención, la computación cuántica debe convertirse urgentemente en una prioridad estadounidense. La nueva tecnología va a demandar más electricidad que cualquier cosa que podamos imaginar.

Los ordenadores cuánticos son capaces de resolver problemas de asombrosa complejidad, como curar enfermedades intratables. Estos sistemas cuánticos, sin embargo, demandan una cantidad extraordinaria de energía.

Esta necesidad es la razón por la que la energía de fusión es tan crítica para nuestro futuro. A diferencia de los combustibles fósiles o la fisión nuclear, la fusión produce grandes cantidades de energía limpia con un mínimo de residuos y sin riesgo de fusión. Hitos recientes, como los avances en la National Ignition Facility, que ha mantenido una reacción de fusión, sugieren que la energía de fusión comercial ya no es una búsqueda lejana, sino que puede lograrse en cinco años de investigación dedicada. Es un premio que no se le escapa a China, que actualmente invierte miles de millones de dólares en investigación.

Una red alimentada por fusión produciría electricidad abundante, estable y limpia, capaz de satisfacer la demanda energética no sólo de nuestros centros de datos, sino también de los sistemas informáticos cuánticos, cruciales para proteger el liderazgo mundial de Estados Unidos. En lugar de elegir entre AI u ordenadores cuánticos, la energía de fusión ofrece los medios para apoyar a ambos.

Mientras nuestra nación se ha centrado exclusivamente en alimentar los centros de datos, tenemos que reconocer que hay un gigante al acecho que determinará en última instancia el futuro de las naciones y el futuro de qué país liderará en última instancia el siglo XXI: la computación cuántica. Su demanda de potencia debe satisfacerse de forma crucial. El medio para lograr este requisito es invertir en la fusión como la fuente de energía que impulsará el mañana de Estados Unidos.

Lawrence Kadish forma parte del Consejo de Gobernadores del Gatestone Institute.

© Gatestone Institute