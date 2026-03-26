Sorpresa, sorpresa: sacando a relucir Pearl Harbor

26 de marzo, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló con la prensa la semana pasada desde el Despacho Oval de la Casa Blanca junto a Sanae Takaichi, la primera ministra de Japón. Un corresponsal le preguntó a Trump por qué Washington no había informado a sus aliados asiáticos y europeos sobre el ataque planeado contra Irán antes del 28 de febrero.

Muchos se sorprendieron cuando Trump, sentado muy cerca de la recatada y solidaria Takaichi, utilizó como ejemplo el ataque sorpresa de Japón a Pearl Harbor en 1941, que mató a 2.400 estadounidenses: “¿Quién sabe más de sorpresas que Japón?”.

Más allá de violar las normas diplomáticas, la referencia de Trump a un día que aún vive en la “infamia” transmitió a sus adversarios que habla en serio y que se expresará con franqueza. Esto formó parte de una postura clara: señalar directamente y actuar con decisión para derrotar el mal. Fue típico de su estilo retórico, que favorece el impacto y la demostración de poder. Su enfoque se comparó favorablemente con "… es muy perspicaz" y "… nuestras fronteras están seguras".

Trump optó por explicar la necesidad de mantener el secreto antes de lanzar operaciones de combate contra Irán. Al señalar el ataque a Pearl Harbor el 19 de marzo, puso de relieve lo absurdo de la pregunta. A pesar de la evidente incomodidad y de su actitud jovial, aquello demostró una vez más el enfoque intransigente de Trump para proteger a sus tropas como comandante en jefe.

Mientras la prensa buscaba un momento de “te pillé” para respaldar su narrativa de “negatividad”, el presidente mostró otra pequeña manera en la que estaba centrado en derrotar a Irán y eliminar una amenaza terrible en el mundo.

Tras casi cinco décadas de debilidad diplomática y de capitulación por parte de Estados Unidos ante las conductas malignas de Irán y su creciente capacidad militar, los ataques de Trump en junio de 2025 y febrero de 2026 reafirmaron la realidad de la firmeza estadounidense. Ya en la década de 1980, un Trump más joven se pronunció sobre la captura de 66 diplomáticos y empleados como rehenes por parte de Irán y señaló la necesidad de que tropas intervinieran de inmediato. Subrayó cómo Irán no respetaba la debilidad.

El 4 de noviembre de 2011, mucho antes de que Trump fuera candidato a la presidencia, dijo: “No podemos permitir que Irán se vuelva nuclear”. Su atención al carácter existencial de una Irán nuclear es paralela a la del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

Durante años, Irán ha buscado las herramientas necesarias para cumplir su promesa de “¡Muerte a Estados Unidos!”. La búsqueda iraní de armamento letal se llevó a cabo bajo la dirección del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, cuyas creencias apocalípticas incluían referencias al “fin de los tiempos” profundamente arraigadas en la teología islámica chií. Un arma nuclear iraní, o una bomba sucia colocada sobre un misil balístico y detonada en Israel, Europa o cerca de una base estadounidense, tendría consecuencias geopolíticas horribles.

Miles de soldados estadounidenses han muerto o resultado heridos por armas iraníes en Siria, Líbano, Irak y Afganistán. La red de grupos terroristas que actúan como apoderados de Irán ha desestabilizado Oriente Medio. El expresidente Barack Obama recompensó imprudentemente a Irán con $150.000 millones en efectivo y firmó en 2015 un acuerdo nuclear que, con el tiempo, garantizaba una vía hacia bombas nucleares. Tras los atentados terroristas liderados por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, fuimos testigos de cómo el expresidente Joe Biden ataba de manos a Israel con un apoyo militar y diplomático condicionado mientras el Estado judío libraba una guerra en múltiples frentes.

Muchos presidentes fueron posponiendo el problema del “chantaje nuclear”. Trump, en cambio, se mantuvo firme junto al Estado judío frente a esta amenaza. Se retiró del acuerdo nuclear en 2018, inició una campaña de “máxima presión” contra Teherán y se mostró decidido respecto a la guerra de Israel contra Hamás en Gaza, así como en la destrucción de activos militares iraníes en 2025 y 2026.

El presidente debió calcular que la incomodidad diplomática momentánea de la líder japonesa era un precio pequeño que pagar para dejar claro que muchos estadounidenses y aliados de Estados Unidos —y cualquiera en la región— podrían haber muerto si Irán hubiera llevado a cabo un ataque sorpresa.

Trump es el realista que este país y la civilización occidental necesitan. Ha soportado disparos en Butler, Pensilvania; dos procesos de destitución considerados defectuosos; y ser el objetivo de un sistema legal utilizado en su contra. No se contiene: ni con aliados, ni con la prensa, ni con las Naciones Unidas y, ahora queda claro, tampoco con los adversarios de Estados Unidos.

© JNS