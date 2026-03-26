Cuando la muerte se convierte en show: las últimas horas de Noelia en los platós de televisión con una oda al suicidio asistido

26 de marzo, 2026

La muerte de Noelia ha sido un fracaso. Es un fracaso personal, un fracaso familiar y, finalmente y sobre todo, un fracaso social. Noelia dice adiós tras una vida durísima, en la que apenas quedan unas pinceladas de felicidad en su infancia, que incluso en sus últimos momentos recuerda con cariño. La historia de Noelia es una historia de sufrimiento, de golpes duros, de dolor, de incomprensión, de soledad. Es, en resumen, el argumento ideal para que los autoproclamados defensores de lo que ellos llaman muerte digna aprovechen para exponerlo públicamente y vender la felicidad suprema de acabar con todo.

Sus últimas horas han sido en los platós, tratando de explicar por qué se va así. Los medios, de nuevo, han sido esos buitres negros que se alimentan del morbo, del dolor ajeno para ganar audiencia... y para allanar el camino -o hacer más pronunciada la pendiente, en este caso- de la agenda de la muerte.

Una Noelia maquillada, serena, alegre incluso, hablando de su vida y su decisión. Un espectáculo lacrimógeno del que su padre, el gran luchador por mantener a su hija con vida, sale como un alcohólico y un radical al que no le importa realmente Noelia.

“Siempre me he sentido sola, antes incluso de pedir la eutanasia yo ya veía mi mundo muy oscuro"; "No tengo ganas de nada, ni de salir, ni de comer, y dormir se me hace muy difícil, aparte de que tengo dolor de espalda y piernas; "Lo he conseguido y a ver si por fin puedo descansar, no puedo más"; "me maquillaré y me pondré mi vestido más bonito". Son algunas de las frases que dejó su paso por los platós de Antena 3, una de las grandes cadenas mass media de España.

"Me maquillaré y me pondré mi vestido más bonito" Noelia Castillo Ramos.

No se puede juzgar a Noelia. Una joven de 25 años con una vivencia de sufrimiento para silenciar a cualquiera. Nadie querría pasar lo que ella ha pasado desde su adolescencia. Pocos lo soportarían. Problemas económicos en el hogar, una familia desestructurada, separación de los padres, una custodia compartida traumática, tutela por las autoridades, internamientos en centros de menores tutelados por la Generalitat catalana... y finalmente violaciones. Una agresión sexual grupal.

Noelia padece dos trastornos psicológicos diagnosticados –un trastorno límite de la personalidad y un trastorno obsesivo-compulsivo con ideas paranoides y suicidas– y un 74% de discapacidad, a lo que se suman las lesiones causadas por su intento de suicidio en 2022 -el último, puesto que ya lo había intentado anteriormente en otras ocasiones-, tras sufrir una agresión sexual en grupo. Noelia se arrojó desde un quinto piso, pero no murió. En cambio, sufrió graves lesiones que le condicionan aún más su día a día:

"Lesión medular completa nivel L3 con zona de preservación sensitiva parcial L4 por fractura L1, alteración sensitiva por debajo del nivel de la lesión tanto a nivel de sensibilidad táctil como argeal, con atrocnética de extremidades inferiores abolida, dolor neuropático que precisa tratamiento farmacológico, intestino neurogénico con incontinencia fecal y vejiga neurogénica que precisa sondeos cada 6 horas para poder realizar micción".

Por ello, Noelia ahora tiene una "dependencia funcional asociada a los déficits: desplazamiento en silla de ruedas que puede propulsar por entornos adaptados y una capacidad de marcha precaria para interiores adaptados con andador y dos férulas".

Un panorama que prácticamente garantizaba un 'win win' para los promotores de la eutanasia.

Una situación límite como todas de las que se han valido en su defensa por conquistar estos "supuestos" derechos de muerte. Los abortistas son auténticos expertos en valerse de historias truculentas y límite para conseguir ampliar los supuestos y los plazos para llevar a cabo la intervención.

De hecho, se está intentando llevar el debate a la aprobación de la eutanasia de Noelia por el "sufrimiento psíquico insoportable y estrés postraumático" que padece en lugar de por las lesiones física y la dependencia provocadas por el intento de suicidio. No es un debate baladí.

El "sufrimiento psíquico" se ha demostrado el coladero clave en la ley del aborto, ante la imposibilidad de cuantificar de manera objetiva qué es un "sufrimiento psíquico insoportable".

El caso de Noelia también presenta la peculiaridad de que la solicitante se ha reafirmado por su propia boca en su deseo de morir, y ha sido la familia, en especial el padre, junto con la asociación Abogados Cristianos quien ha planteado la batalla judicial. Una guerra planteada con el plano del relato emocional perdido, y en el que han tratado de dejar claro un punto clave que, para la opinión pública, no deja de ser un tecnicismo: la muerte de Noelia no es una eutanasia.

Así ha tratado de explicarlo Polonia Castellanos, presidente de la asociación cristiana que ha acompañado a la familia en este proceso de dos años para evitar la vida de Noelia: no estamos ante "una ayuda para morir a alguien que está en una situación crítica, sino un suicidio asistido".

Otro de los puntos a los que se han aferrado es a la salud psíquica de Noelia. Ésta, de acuerdo con la defensa de los padres, "no tiene capacidad para controlar sus emociones, padece pérdidas de control emocional e impulsividad, cambios fuertes en el estado de ánimo, inestabilidad de las relaciones interpersonales y en la autoimagen, así como pensamientos y comportamientos repetitivos que no tienen sentido".

Es decir, que no cumpliría el requisito de "estar en el pleno uso de sus facultades" que requiere la legislación. Un aspecto con el que la Justicia no ha estado de acuerdo. De hecho, uno de los argumentos de la defensa es que ningún profesional independiente ha evaluado psicológicamente a Noelia, puesto que ella se ha negado.

Ningún profesional independiente ha evaluado psicológicamente a Noelia.

Cabe destacar que, de acuerdo con Abogados Cristianos, "al llegar a la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña en julio, el caso generó desacuerdo en el comité entre el médico y el jurista encargados inicialmente. Por este motivo, el expediente tuvo que pasar al Pleno de la Comisión. Este órgano está formado por miembros designados directamente por el Gobierno autonómico, muchos de ellos con un perfil claramente pro-eutanasia, quienes finalmente ratificaron la autorización por unanimidad, programando la fecha para el 2 de agosto de 2024".

Los medios obvian habitualmente la gran queja del padre: Que a su hija se le ha concedido la eutanasia pero no se le está tratando la depresión ni sus problemas psiquiátricos.

El sentido del sufrimiento es uno de los grandes misterios de la naturaleza humana. El miedo a él nos condiciona desde el nacimiento, y la presentación de la eutanasia como la huida definitiva del dolor es un regalo goloso y envenenado para abundar en ese terreno.