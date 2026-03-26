Primero fue violada, entró en depresión y el Estado le ofrece la eutanasia: el caso de la española Noelia Castillo genera un fuerte debate

Los miembros del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en una audienciaFrederick Florin / AFP

Publicado por Sabrina Martin 25 de marzo, 2026

El caso de Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años en España, ha reactivado el debate sobre la eutanasia tras un proceso judicial que autorizó su muerte asistida—avalado incluso por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos— pese a la oposición de su familia.

Antes de solicitarla, Castillo atravesaba una situación de vulnerabilidad marcada por antecedentes de violencia y afectación psicológica. En 2022,la joven fue víctima de una agresión sexual. Semanas después, en medio de un fuerte deterioro psicológico, se arrojó desde un quinto piso en un intento de suicidio que la dejó parapléjica y dependiente. Con el tiempo, pidió acogerse a la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, alegando sufrimiento persistente.

Su solicitud fue aprobada en 2024 por los órganos médicos, que consideraron que cumplía los requisitos legales.

Una decisión con oposición familiar

El caso no siguió un camino ordinario. La decisión de Castillo fue impugnada por su padre, quien inició una batalla legal para frenar el procedimiento, apoyado por Abogados Cristianos, quienes cuestionaron la capacidad de decisión de la joven y reclamaron tratamiento psicológico o psiquiátrico.

La asociación advirtió que “actualmente no está siguiendo ningún tratamiento psicológico o psiquiátrico” y criticó que la ley no exija intentos previos de tratamiento: “Estamos ante un vacío legal gravísimo: se ofrece el suicidio sin haber intentado curar”.

Pese a ello, los tribunales rechazaron frenar el procedimiento al considerar que se cumplían las garantías legales.

El papel del Estado La eutanasia en España está regulada desde 2021 y permite que una persona solicite asistencia médica para morir en casos de sufrimiento considerado intolerable, bajo ciertas condiciones legales.

Aunque las autoridades concluyeron que la decisión era válida, el conflicto familiar y el contexto personal han alimentado dudas sobre si estos procesos logran descartar completamente factores como el sufrimiento psicológico o la falta de alternativas.

está regulada desde 2021 y permite que una persona solicite asistencia médica para morir en casos de sufrimiento considerado intolerable, bajo ciertas condiciones legales.Aunque las autoridades concluyeron que la decisión era válida, el conflicto familiar y el contexto personal han alimentado dudas sobre si estos procesos logran descartar completamente factores como el sufrimiento psicológico o la falta de alternativas.

El debate se traslada a las redes sociales

El caso de Noelia Castillo Ramos también generó una fuerte ola de críticas en redes sociales, donde usuarios y algunas figuras públicas cuestionaron el desenlace del proceso.

Parte de los mensajes más difundidos reconstruyen la historia de la joven —incluyendo episodios de violencia, el intento de suicidio y la paraplejia— para sostener que la eutanasia no representa una solución, sino el resultado de una cadena de fallos en su entorno y en la respuesta institucional.

En esa línea, varios usuarios afirman que el Estado terminó autorizando la muerte asistida de una persona en situación de vulnerabilidad, en lugar de garantizar apoyo psicológico, médico o social.

Las críticas también se han dirigido contra organizaciones de derechos humanos, a las que algunos señalan de respaldar un sistema que, según estas posturas, prioriza la legalización de este tipo de procedimientos incluso en casos de víctimas.

Este enfoque ha sido replicado por figuras públicas internacionales, entre ellas el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien cuestionó abiertamente el papel de estas organizaciones y vinculó el caso con una crítica más amplia a su actuación.