La narrativa de la islamofobia trata de borrar a los judíos y el antisemitismo

21 de marzo, 2026

En los 30 meses transcurridos desde los ataques terroristas árabes palestinos dirigidos por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, los judíos de todo el mundo se han encontrado sitiados. Las atrocidades indescriptibles cometidas contra hombres, mujeres y niños ese día, combinadas con la cobertura distorsionada de la posterior guerra de autodefensa del Estado judío contra sus agresores, desencadenaron un tsunami global de antisemitismo.

Aunque gran parte de este odio ha sido promovido por extremistas, incluidos podcasters de derechas y académicos de izquierdas, se ha dejado sentir en toda la sociedad estadounidense. Tanto en la cultura popular como en los medios de comunicación tradicionales, los tropos de odio a los judíos centrados en el Estado de Israel y sus partidarios se han normalizado hasta el punto de convertirse en algo habitual. Esa ola de odio ha contribuido a incitar e inspirar una serie de ataques violentos contra objetivos judíos, el último de los cuales fue el asalto de la semana pasada a una sinagoga de Michigan.

Sin embargo, según The New York Times y el resto de los medios liberales, el verdadero problema al que se enfrenta hoy la sociedad estadounidense es la islamofobia.

Un patrón consistente de gaslighting



En artículos de medios que van desde PBS y el británico Independent hasta la qatarí Al Jazeera, la narrativa es la misma. Afirman que la decisión del presidente Donald Trump de unirse al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para atacar a Irán ha desatado una ola de odio contra los musulmanes estadounidenses. Un editorial del Times afirmaba que el presidente no solo es responsable de legitimar el odio en general, sino que sus políticas son inveteradamente hostiles a los musulmanes. Argumentan que esto es injusto e incluso perjudicial para la política exterior estadounidense.

Nadie debería ser objeto de discriminación o abuso por razón de su fe o etnia. Pero el tamborileo de la preocupación por este tema forma parte de un patrón recurrente. Cada vez que se produce un acto de terror islamista, ocurre lo mismo. La clase dirigente liberal que domina los medios de comunicación y casi todos los demás sectores de la cultura estadounidense empieza a actuar como si la prioridad debiera ser impedir que nadie saque conclusiones sobre el alcance y los motivos de los musulmanes radicales, que creen estar en guerra con Occidente.

Esto no es ni más ni menos que gaslighting. Como viene ocurriendo desde los atentados de Al Qaeda contra Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001, que desencadenaron la primera ronda de preocupaciones sobre la islamofobia, no hay pruebas objetivas de que exista un prejuicio generalizado contra los musulmanes o los árabes en Estados Unidos. El debate sobre el antisemitismo va invariablemente precedido de citas de estadísticas sobre delitos motivados por el odio, incluida la letanía de incidentes en los que se ha atacado a judíos.

Pero no ocurre lo mismo con la islamofobia, porque se carece de ese tipo de pruebas. A lo largo del último cuarto de siglo, desde el 11-S, las estadísticas de delitos motivados por el odio del FBI han demostrado sistemáticamente que el número de incidentes en los que los judíos han sido atacados supera con creces al de cualquier otro grupo religioso, incluidos los musulmanes. Las afirmaciones de una reacción violenta contra los musulmanes tras el 11-S o los atentados del 7 de octubre son siempre anecdóticas y/o producto de grupos islamistas radicales como el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR), fundado como grupo de fachada para quienes recaudan fondos para los terroristas de Hamás en Estados Unidos.

Esto no es sorprendente. El propósito de las afirmaciones relacionadas con una tendencia de discriminación contra los musulmanes no es tanto una respuesta a un problema real como un intento de desviar la atención pública de uno que realmente existe. Las acusaciones de islamofobia -a veces, pero no siempre, acompañadas de declaraciones de boquilla sobre la plaga del antisemitismo- tienen su origen en un esfuerzo por parte de los islamistas, además de sus aliados y facilitadores liberales e izquierdistas, por darle la vuelta al guión.

En lugar de centrarse en la forma en que el antisemitismo, e incluso la apología de la violencia contra los judíos e Israel, es un discurso normativo entre los musulmanes y quienes pretenden representarlos, como el CAIR, se nos da un sermón sobre el fracaso de Estados Unidos con respecto a los seguidores del islam.

Esto debería verse en el mismo contexto que gran parte de los comentarios sobre Israel desde los atentados del 7 de octubre, es decir, la falsedad de que Israel está cometiendo un "genocidio" en Gaza. La cuestión principal sobre ese libelo de sangre no es sólo que no sea cierto. Israel estaba librando una guerra contra un grupo terrorista que buscaba deliberadamente causar víctimas civiles escondiéndose detrás de ellos, refugiando su arsenal y a sus combatientes, así como a los rehenes que mantenían en lugares donde vivían civiles. A eso hay que añadir hospitales, escuelas y otras zonas públicas donde se congregan grandes grupos de personas. Las Fuerzas de Defensa de Israel ponen más cuidado en evitar víctimas civiles innecesarias que cualquier otro ejército del mundo.

Acusar a los judíos de lo que hacen los antisemitas



Se acusa a Israel de genocidio porque eso es lo que los árabes palestinos pretenden para los judíos. La orgía de asesinatos en masa, violaciones, torturas, secuestros y destrucción gratuita fue un avance de lo que Hamás y los palestinos desean hacer a todo Israel. Por lo tanto, ¿qué mejor manera de evitar la discusión de ese horrible hecho que dedicarse a reflejar y acusar a los israelíes de lo que sus oponentes son realmente culpables de hacer? Los movimientos totalitarios, como escribió la académica Hannah Arendt (que no era fan de Israel) en Los orígenes del totalitarismo, invariablemente acusan a sus oponentes de ser culpables de crímenes que ellos han cometido, invirtiendo así los papeles de perpetradores y víctimas. Y siempre mienten. Las grandes mentiras sobre Israel de inspiración soviética que se remontan a la década de 1960 borran efectivamente el antisemitismo en un esfuerzo por demonizar a los judíos.

El mismo tipo de pensamiento funciona cuando se acusa a Israel de comportarse como los nazis por parte de quienes aplauden a grupos como Hamás que pretenden seguir los pasos de los responsables del Holocausto.

No es sorprendente que un grupo islamista apologista como CAIR promueva la islamofobia como un grave problema estadounidense. Su deshonesta pose de organización de derechos civiles se basa en este engaño.

Organizaciones de noticias como el Times y la PBS promueven el mito de la islamofobia no sólo porque se dejan engañar por los defensores de los musulmanes. Lo hacen porque minimiza la forma en que han permitido el aumento real del odio a los judíos. Han tratado la defensa de la destrucción de Israel como dentro de la Ventana de Overton del discurso aceptable, algo que nunca han hecho con respecto a ninguna otra nación o pueblo. Han generalizado los libelos de sangre contra Israel y han tratado a quienes abogan por el genocidio judío en los campus universitarios y en otros lugares como idealistas y defensores de los derechos humanos.

El hecho de que los medios liberales se ocupen de un problema en gran medida mítico de discriminación islamófoba también excusa su incapacidad para cubrir adecuadamente el problema del antisemitismo musulmán y árabe, tanto en Estados Unidos como en otros lugares.

Además, el enfoque en la supuesta actitud insensible de Trump hacia los musulmanes tampoco tiene en cuenta que la conducta o las declaraciones de la administración no son prejuicios gratuitos, sino invariablemente una reacción justificada al problema real del terrorismo islamista. El régimen islamista de Irán, y sus auxiliares y aliados terroristas como Hamás, Hezbolá y los Houthis, no sólo están en guerra contra el único Estado judío del planeta, al que pretenden destruir. También están en guerra contra todos aquellos que no comparten su fe. Su objetivo es extender sus fanatismos islámicos por todo el mundo, tanto en los países musulmanes moderados como en las naciones donde los cristianos y otras religiones son mayoría.

Los justificados esfuerzos de Trump por poner fin al apaciguamiento de Irán y eliminar la posibilidad de que un régimen genocida consiga armas nucleares, tenga misiles balísticos y siga propagando el terrorismo cuentan con el apoyo de los musulmanes moderados que temen a Teherán tanto o más que a Estados Unidos e Israel.

Un temor justificado a los islamistas



Los estadounidenses tienen buenas razones para temer la propagación del odio que se ha convertido en norma en las naciones donde dominan los islamistas. Por eso la inmigración e incluso la absorción de refugiados de esos países es tan problemática, porque conduce a una afluencia de personas en gran parte adoctrinadas en creencias que son antitéticas a los valores de la civilización occidental e invariablemente antisemitas.

Tampoco, contrariamente a lo que afirma el Times, es infundado el temor a que esos grupos impongan la ley religiosa musulmana (sharia) a otras sociedades. No se trata simplemente de la pauta histórica de las comunidades islámicas, sino de la realidad en Europa Occidental, donde la infusión de inmigrantes de Oriente Próximo y el Norte de África ha provocado que las autoridades teman hacer cumplir la ley en absoluto en algunos lugares. Esto crea un entorno en el que los delitos de odio islamista pueden excusarse o ignorarse, y quienes protestan contra esas políticas son tratados como alborotadores en lugar de decir la verdad.

Más que cualquier otra cosa, hablar de islamofobia es un palo con el que golpear a quienes critican el odio islámico. Es un intento de silenciar a quienes tienen la temeridad de darse cuenta de la conexión entre la incitación antisemita que es habitual en el discurso islamista en Occidente y los intentos de intimidar a los judíos y de convertirlos en objetivo de la violencia. No es de extrañar que cada vez que se produce un acto de violencia islamista, se hable de la necesidad de prevenir la islamofobia.

El Times elogió, en retrospectiva, el miedo casi obsesivo del presidente George W. Bush a ofender a los musulmanes durante la "guerra contra el terror" de su administración. La insistencia de Bush en que el islam era "una religión de paz" se convirtió en una especie de chiste durante su presidencia. Dos décadas después, ese esfuerzo visceral por negar lo obvio sobre el odio islamista y el antisemitismo ya no es meramente risible. Es un esfuerzo deliberado para impedir una acción eficaz contra el odio a los judíos que ha surgido en toda la sociedad estadounidense, en gran parte con la ayuda de los mismos medios de comunicación tan decididos a denunciar la islamofobia.

El objetivo de la intolerancia y la parcialidad contemporáneas contra los judíos es, como ha escrito la autora Dara Horn, borrarlos y trabajar hacia una solución final de eliminación de la civilización judía. Centrarse en la islamofobia es precisamente eso. Los que se toman en serio la prevención real de la discriminación y el odio no deberían caer en esta gran mentira.

JNS.