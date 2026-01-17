EEUU sanciona los ingresos y las redes de aprovisionamiento de los hutíes

Publicado por JNS staff 17 de enero, 2026

Estados Unidos impuso nuevas sanciones a los hutíes el viernes, dirigidas contra las redes que, según funcionarios estadounidenses, ayudan a financiar los ataques del grupo y la actividad desestabilizadora en la región.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que designó a 12 personas y entidades y a un buque vinculados a transferencias de petróleo, adquisición de armas y de doble uso y servicios financieros que apoyan a los hutíes.

"Conductos financieros entre el gobierno iraní y los hutíes".

El departamento dijo que la medida apunta a "conductos financieros entre el gobierno iraní y los hutíes", incluyendo "compañías fachada, facilitadores y operativos ubicados en Yemen, Omán y los Emiratos Árabes Unidos."

Los hutíes financian su control del norte de Yemen en parte beneficiándose del comercio de productos básicos, incluidos alimentos, medicinas y combustible. La mayor parte de las limitadas reservas de petróleo de Yemen se encuentran fuera del territorio controlado por los hutíes, pero el grupo terrorista puede cobrar lo que el Departamento del Tesoro denominó "precios exorbitantes" por el petróleo y sus derivados.

Gran parte de la infraestructura de Yemen, incluido el suministro de agua y electricidad, depende de generadores diésel para funcionar.

"Irán tanto vende como proporciona un cargamento mensual gratuito de petróleo a los hutíes"

Ese petróleo es en gran parte proporcionado por Irán, que "tanto vende como proporciona un envío mensual gratuito de petróleo a los hutíes utilizando empresas de propiedad iraní o afiliadas con sede en Dubai", declaró el Departamento del Tesoro.

Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, declaró que "los hutíes amenazan a Estados Unidos cometiendo actos de terror y atacando buques comerciales que transitan por el Mar Rojo."

"El Tesoro utilizará todas las herramientas a su disposición para desenmascarar a las redes y a los individuos que permiten el terrorismo hutíes", dijo.

Tommy Piggot, portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, declaró que "al atacar a las empresas de fachada ilícitas y a los facilitadores que sostienen a los hutíes, estamos privando a los terroristas hutíes de los recursos que necesitan para llevar a cabo sus acciones imprudentes y desestabilizadoras."

© JNS