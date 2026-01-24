En la posguerra, quién gobierna Gaza importa más que quién habla de paz

24 de enero, 2026

La apertura de la fase 2 del plan de paz para Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se describe como un caso de realismo. Corre el riesgo de revivir una ilusión peligrosa: que Hamás puede ser convencido para renunciar al poder si se ofrece reconstrucción, reconocimiento o la promesa de una "vida mejor".

Esa ilusión debería haber muerto el 7 de octubre.

Los funcionarios estadounidenses hablan ahora de comprometerse y coordinarse con Hamás en la gobernanza de Gaza, como si la organización terrorista que planeó y llevó a cabo asesinatos masivos pudiera separarse del sistema político que domina. La historia sugiere lo contrario. La paz en la posguerra depende menos de las declaraciones que de una cuestión decisiva: quién puede gobernar cuando cesa la lucha.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el general Dwight D. Eisenhower, como Comandante Supremo Aliado en Europa, no imaginaba que los funcionarios nazis, incluso los supuestamente "reformados", pudieran ser socios útiles en la reconstrucción de Alemania. El gobierno militar aliado reconoció y comprendió que la reconstrucción sin exclusión política no era la paz, sino un aplazamiento. Los nazis fueron excluidos de la autoridad pública porque dejar en su lugar a los arquitectos y ejecutores de la violencia de masas habría garantizado la inestabilidad y una futura guerra.

La Franja de Gaza no es Alemania y Hamás no es el Tercer Reich. Pero el principio rector es el mismo. No se reconstruye una sociedad legitimando el movimiento que acaba de demostrar, con sangre, lo que es. El orden de posguerra requiere la derrota no sólo de una fuerza armada, sino de la ideología y las estructuras de poder que la sustentaban.

La trayectoria actual del plan de reconstrucción, sin embargo, apunta en la dirección contraria.

Ahora se reconoce ampliamente que una Fuerza Internacional de Estabilización no está dispuesta a desafiar la autoridad de Hamás. Los Estados árabes han dejado claro que no se enfrentarán a Hamás por el desarme. En su lugar, Estados Unidos parece inclinarse por la coordinación con Hamás en cuestiones "prácticas" de gobernanza, una medida que confiere legitimidad a la vez que exige poco a cambio.

Esto es lo que los israelíes han dado en llamar la "mentalidad del 6 de octubre": la creencia de que los incentivos económicos y la inclusión política pueden domar a un movimiento yihadista comprometido, en sus estatutos y en la práctica, con la destrucción de Israel. Es la misma mentalidad que una vez consideró el dinero qatarí como una influencia moderadora sobre Hamás, sólo para descubrir que el dinero subvencionaba túneles, cohetes y escuadrones terroristas.

Si Hamás sólo quisiera de verdad "un futuro económico mejor para sus familias", como sugirió recientemente un alto funcionario estadounidense, entonces no habría lanzado una masacre de civiles, ni seguiría manteniendo un cuerpo de rehenes en violación de un alto el fuego que dura ya tres meses. El problema no es la pobreza. Es el poder.

Trump ha reconocido públicamente esta realidad. Ha declarado sin rodeos que Gaza no verá la paz mientras Hamás ejerza la autoridad, y ha pedido una desmilitarización integral, incluido el desmantelamiento de la red de túneles terroristas de Hamás. Esta claridad es bienvenida. Pero debe traducirse en una política aplicable, no diluirse en compromisos burocráticos.

El desarme no puede significar la entrega únicamente de "armas pesadas" dejando intactas las armas ligeras, las estructuras de mando, las redes de reclutamiento y el aparato de intimidación de Hamás. Una organización armada con miles de fusiles de asalto sigue siendo capaz de asesinar a los disidentes, reprimir a sus rivales y garantizar su dominio político.

Tampoco puede tener éxito una "Junta de Paz" si incluye a representantes de Estados que apoyan abiertamente a Hamás, al tiempo que excluye a Jerusalén de una autoridad de ejecución significativa. Las estructuras de gobierno que toleran la influencia de Hamás, aunque sea de forma indirecta, socavan la premisa misma del plan, que establece explícitamente que Hamás no tendrá ningún papel en Gaza la futura administración.

La reconstrucción también debe estar condicionada. Los fondos liberados sin un desarme verificado, sin la devolución del último rehén y sin el desmantelamiento de la infraestructura terrorista no construirán escuelas ni hospitales. Reconstruirán a Hamás.

La lección de la historia de la posguerra no es que la reconciliación sea imposible. Es que la reconciliación sigue a la derrota, no al revés. Alemania se reconstruyó porque se impidió al nazismo acceder al poder, no porque se le invitara a ayudar a gestionar la transición.

Si la comunidad internacional no está dispuesta a obligar a Hamás a abandonar el poder, Israel tendrá que hacerlo por sí mismo. La alternativa es pretender que una organización terrorista responsable de la peor masacre de judíos desde el Holocausto puede convertirse en un socio de gobierno. Eso no es realismo. Es negación.

La paz en el enclave palestino no vendrá de confiar en que Hamás cambie, sino de asegurarse de que ya no tiene poder para intimidar, matar o gobernar.

