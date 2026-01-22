Trump: Hamás "volará por los aires muy rápidamente" si no se desarma

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 22 de enero, 2026

El presidente Donald Trump advirtió el miércoles en Davos de que Hamás "volará por los aires muy rápidamente" si no se desarma bajo el segunda fase de su plan de paz para Gaza.

En una sesión de preguntas y respuestas con el ex ministro de Exteriores noruego Børge Brende tras su intervención especial en el Foro Económico Mundial, Trump dijo que Hamás había "accedido a dejar las armas" como parte de su iniciativa de 20 puntos para Gaza, que ha entrado en una segunda fase centrada en la desmilitarización y la gobernanza tecnocrática.

"Nacieron con un arma en las manos. Cuando nacieron, nacieron con un fusil en la mano. No es algo fácil para ellos, pero eso es lo que aceptaron", dijo.

Trump dijo que se aclarará "en los próximos dos o tres días, ciertamente en las próximas tres semanas" si el grupo terrorista cumplirá con el desarme, calificándolo de condición para la reconstrucción de Gaza y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización bajo una Junta de Paz presidida por Trump.

"Si no lo hacen, serán eliminados rápidamente. Serán eliminados", dijo, reiterando su afirmación de que decenas de países respaldan el acuerdo y "quieren entrar y eliminar a Hamás" si el grupo terrorista lo incumple.

El jueves, al margen de la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial, se celebrará una ceremonia de firma de la Junta de Paz. El Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu se encuentra entre los cerca de 50 líderes invitados a formar parte de la Junta.

