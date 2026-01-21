Trump nombra a partidarios de Hamás para la junta de Gaza, lo que desata la alarma en Israel

Publicado por David Isaac 21 de enero, 2026

Israel respondió con dureza al anuncio de la Casa Blanca del 16 de enero de que Turquía, Qatar y Pakistán participarían en la administración de la Franja de Gaza, lo que provocó una ruptura poco común en la habitual comunicación que existe entre Estados Unidos e Israel.

La Oficina del Primer Ministro israelí pareció sorprendida por la medida, que formaba parte de un anuncio más amplio sobre la creación de diversos organismos para implementar la Fase Dos del plan de 20 puntos del presidente Donald Trump para poner fin al conflicto en Gaza.

El 17 de enero, la Oficina del Primer Ministro afirmó que "la composición del Consejo Ejecutivo de Gaza… no fue coordinada con Israel y es contraria a su política".

Los observadores dijeron a JNS que una cosa era que Turquía, Qatar y Pakistán fueran miembros de un comité, pero otra muy distinta era que enviaran tropas sobre el terreno.

Netanyahu subrayó esto en un discurso ante la Knéset el lunes, diciendo que Israel no aceptaría soldados turcos y cataríes como parte de la Fuerza Internacional de Estabilización de Gaza (ISF), el grupo multinacional de mantenimiento de la paz descrito en el plan de Trump.

El primer ministro dijo: "No habrá soldados turcos ni soldados cataríes en la Franja". Israel también ha descartado la participación de tropas paquistaníes.

Yoni Ben-Menachem, analista de inteligencia de Oriente Medio del Centro de Seguridad y Asuntos Exteriores de Jerusalén (JCFA), dijo a JNS: "La línea roja son las botas sobre el terreno. Si no hay tropas turcas y cataríes, el comité puede decidir lo que quiera. Pero sobre el terreno, Israel controlará la situación".

"La cuestión principal es si van a tener presencia en Gaza. Espero que eso no ocurra", dijo el general de brigada (res.) Yossi Kuperwasser, director del Instituto de Estrategia y Seguridad de Jerusalén (JISS) y exjefe de la División de Investigación del Cuerpo de Inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Kuperwasser dijo que a Israel le sería muy difícil excluir por completo a Turquía y Qatar del proceso posterior a la guerra debido a su papel crucial para convencer a Hamás de aceptar el alto el fuego de octubre de 2025, que permitió el regreso de los últimos rehenes israelíes vivos. "Hay que pagar algo. Mientras estos países no participen sobre el terreno, será un inconveniente. Es un problema, pero no es el fin del mundo", añadió.

Jonathan Schanzer, director ejecutivo de la Fundación para la Defensa de las Democracias, coincidió en que la Casa Blanca considera que Doha y Ankara se han ganado su lugar por haber impulsado aspectos clave de la primera fase del plan de Trump. La administración también podría considerar que una participación regional más amplia conduciría a la normalización de las relaciones entre Arabia Saudita e Israel, afirmó.

"El problema es que Turquía y Qatar son patrocinadores de Hamás: patrocinadores financieros, ideológicos y militares de una organización terrorista. En otras palabras, son Estados patrocinadores del terrorismo", declaró Schanzer a JNS.

"Son responsables de la guerra que estalló. Son responsables de no haber puesto fin a esa guerra antes. Son responsables de no haber controlado a sus afiliados terroristas. Y, como resultado, en mi opinión, nunca deberían haber tenido ningún papel que desempeñar".

Qatar y Turquía deberían haber sido sancionados y excluidos de las estructuras de la alianza estadounidense, argumentó Schanzer. Trump, dijo, estaba siguiendo los pasos de una política fallida de Biden, al permitir que Turquía y Qatar participaran en un proceso para poner fin a una guerra que ellos mismos ayudaron a iniciar.

"Es la antítesis de la paz. Crear una Junta de Paz con estos dos países no tiene ningún sentido", afirmó Schanzer.

En la declaración de la Casa Blanca del 16 de enero se mencionaron otros organismos, entre ellos el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), el organismo tecnocrático que se encargará de la gestión diaria de la Franja, y una Junta Ejecutiva fundadora (que no debe confundirse con la Junta Ejecutiva de Gaza).

La Junta de Paz (BoP), un organismo mucho más amplio al que se ha invitado a adherirse a numerosos países, celebrará una ceremonia de firma de la carta constitutiva el jueves en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.

La Junta Ejecutiva de Gaza está compuesta por 11 miembros. Entre ellos se encuentran el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, y el diplomático qatarí Ali al-Thawadi, cuyo cargo oficial es el de ministro de Asuntos Estratégicos de la Oficina del Primer Ministro.

Según Schanzer, Fidan es un personaje problemático. Antiguo jefe de los servicios de inteligencia turcos, Fidan desempeñó un papel clave en el establecimiento de la presencia de Hamás en Turquía. Encabezó un plan de blanqueo de dinero que entregó $20.000 millones en efectivo y oro a Irán, y es responsable de permitir el flujo de combatientes y fondos al Estado Islámico en Siria.

"Hakan Fidan es responsable de gran parte del caos que hemos visto desarrollarse en Turquía y sus alrededores, y probablemente sea la figura que más me preocupa cuando hablamos de este consejo y del impacto que podría tener en Oriente Medio", afirmó Schanzer.

Turquía y Qatar aprovecharán su pertenencia al Consejo Ejecutivo de Gaza para socavar los esfuerzos por desarmar realmente a Hamás, afirmó Ben-Menachem.

"Turquía y Qatar podrían ser útiles, pero no van a ayudar", coincidió Kuperwasser, aunque señaló que fueron ellos quienes le dieron a Trump la idea de que Hamás se desarmaría. "Pero, en general, va en contra de sus intereses porque Hamás forma parte de su eje y quieren que se mantenga en el poder", afirmó.

A pesar de la participación de malos actores, Kuperwasser dijo que Israel debería intentar que el plan de Trump funcione, ya que la alternativa es que Israel administre Gaza por sí mismo. Esto costaría una fortuna, requeriría un gran número de tropas y pondría a Israel a cargo de todo, desde el alcantarillado de Gaza hasta la atención médica. "No queremos estar en fricción diaria con los palestinos", dijo.

Según Schanzer, las opciones de Israel son algo limitadas. La cuestión, dijo, es hasta qué punto Jerusalén está dispuesta a enemistarse con Trump, dados los demás retos a los que se enfrenta en la región, en particular Irán.

El nombramiento de Turquía, Qatar y Pakistán es sin duda un caso de falta de comunicación, dijo Schanzer, pero la amistad entre Trump y Netanyahu es fuerte y él no calificaría la situación como una crisis, sino más bien como un desacuerdo.

Para Ben-Menachem, en última instancia, lo único que importa es que Hamás se desarme. Y, en su opinión, solo Israel puede lograrlo. "Nadie tiene la motivación y nadie tiene la capacidad militar, solo Israel", afirmó.

