Lo que está en juego en Irán

17 de enero, 2026

El estupendo coraje del pueblo iraní ha inspirado asombro ante esta masiva muestra de insaciable espíritu humano. Cientos de miles de manifestantes iraníes se lanzaron literalmente a las armas en su lucha por la libertad frente al monstruoso régimen islámico.

En el momento de escribir estas líneas, no está claro si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acudirá en su ayuda como prometió. Al parecer, un ataque estadounidense aparentemente planeado para la noche del miércoles fue cancelado en el último minuto..

Los enormes riesgos de una operación de este tipo pueden significar que se llevará a cabo cuando todos los patos estén por fin en fila. Es difícil creer que Trump se alegre de que se vea que se la ha jugado con el régimen y lo deje así en su sitio.

Debe ser consciente de que esto no sería simplemente una asombrosa traición al pueblo iraní. El resultado sería el debilitamiento de Estados Unidos y el fortalecimiento del eje del mal en el mundo.

Durante décadas, Occidente se ha negado a hacer frente a la amenaza que representa Irán.

Al igual que en la década de 1930 la negativa a comprender el verdadero alcance del peligro que suponía el nazismo condujo al Holocausto y a una terrible guerra mundial, el eventual ajuste de cuentas con los mulás está resultando mucho más difícil y mortal que si se hubiera mordido la bala yihadista iraní hace años..

Pase lo que pase en los próximos días o semanas, el terrible resultado de esta vacilación es que muchos miles de iraníes han sido ya asesinados mientras el mundo no hacía más que retorcerse las manos. Y algunos ni siquiera han hecho eso.

La asombrosa indiferencia de gran parte de Occidente ante el heroísmo de los iraníes y el salvajismo despiadado del régimen refleja la persistente incapacidad de las naciones occidentales para comprender lo que está en juego. Y eso tiene sus raíces a su vez en una perversidad moral a la que gran parte de Occidente ha sucumbido.

Esta desagradable actitud fue exhibida por Ken Martin, presidente del Comité Nacional Demócrata. Teniendo en cuenta las masacres perpetradas por el régimen iraní y el controvertido asesinato de Renee Good, manifestante anti-Izquierda Unida, a manos de un agente de la ley estadounidense la semana pasada, Martin equiparó ambas cosas.

"Si comparar a Estados Unidos con Irán te enfada, pregúntate por qué", escribió. "Matar manifestantes. Aplastar a la disidencia. Secuestrando y haciendo desaparecer a ciudadanos legales. Ignorando tribunales. Amenazar a los críticos. Aterrorizar a las comunidades. Eso es comportamiento autoritario, en cualquier parte".

Martin difamaba así a su propio país y disminuía la maldad del régimen iraní. Su obtusa comparación reflejaba la pérdida general de la brújula moral en Occidente: el colapso de la distinción entre el bien y el mal y la insistencia en la equivalencia moral.

Esto da poder a los malos y castiga a sus víctimas. Con la narrativa "poscolonial" de que el mundo musulmán es víctima de Occidente y, por tanto, nunca puede hacer el mal, mientras que Israel y Estados Unidos son opresores y, por tanto, nunca pueden hacer el bien, se ha producido la complicidad de Occidente con el islamismo.

Ha hecho que sea ciego ante las formas en que el islamismo yihadista está dominando constantemente la sociedad, además de distorsionar su respuesta al antisemitismo e incluso al asesinato islamista de judíos.

Esto ha quedado espectacularmente demostrado por la nueva legislación introducida por el gobierno australiano del primer ministro Anthony Albanese para combatir el antisemitismo, el odio y el extremismo tras el atentado del 14 de diciembre de terroristas islamistas contra judíos que celebraban Janucá en Bondi Beach en el que fueron asesinadas 15 personas.

Con asombrosa perversidad, esta nueva ley podría criminalizar a los judíos por identificar a los musulmanes como responsables de la atrocidad cometida contra ellos.El asesinato masivo de cristianos no constituiría delito, pero la "islamofobia" podría castigarse con hasta cinco años de cárcel. Y una exención para los textos religiosos podría facultar a los predicadores radicales a utilizar el Corán y los hadices para promover el odio asesino contra los judíos, como algunos hacen ahora.

En la tormenta de críticas que siguió, Albanese defendió esta exención pareciendo sugerir falsamente que el "Antiguo Testamento" promovía el odio o llamaba al asesinato de otros. Así consiguió convertir una ostensible protección contra el antisemitismo en un ataque ignorante y lleno de prejuicios contra la Biblia hebrea.

En Gran Bretaña, que hace tiempo que se ha sumergido en esta madriguera de conejos, la policía cumple ahora las órdenes de los islamistas. En Birmingham, el pasado noviembre, la policía de West Midlands decidió, a instancias de los islamistas locales, prohibir a los seguidores del Maccabi Tel Aviv que asistieran al partido de su equipo contra el Aston Villa. Ahora se ha revelado que entonces fabricaron información de inteligencia para ocultar su propia conclusión de que los israelíes estarían en riesgo de violencia por parte de musulmanes locales "armados", y en su lugar declararon falsamente que los musulmanes estaban en riesgo por parte de los aficionados del Maccabi.

Como ha escrito Nick Timothy, diputado conservador: "Gran Bretaña corre el peligro de virar hacia algo que debería alarmarnos a todos: la rendición del sistema de justicia penal a la política del comunalismo. Los matones islamistas y la mafia saben lo que quieren y están decididos a conseguirlo".

Mamdani insiste en que protegerá a los judíos de la ciudad. Sin embargo, aunque se ha pronunciado en contra del reciente incendio de una sinagoga en Mississippi y de los incidentes de pintadas antisemitas en Nueva York -y ha aceptado la dimisión de un alto cargo que había difundido el tópico de los "judíos hambrientos de dinero"-, ha dejado claro que no hará lo mismo con los judíos que se considere que apoyan a Israel.

"Debemos distinguir entre antisemitismo y crítica al gobierno israelí", dijo. Pero no se trata de meras críticas a Israel, sino del antisionismo que él mismo suscribe al negarse a reconocer el derecho de Israel a existir como Estado judío.

La distinción entre antisemitismo y antisionismo es engañosa. Sólo se señala al pueblo judío por no tener derecho a su propia patria ancestral. El mero intento de dividir la patria judía de los judíos, el pueblo cuya fe se centra en esa tierra, es un ataque al judaísmo.

En Gran Bretaña, a un diputado judío se le impidió visitar una escuela en su circunscripción de Bristol por parte de los profesores y su sindicato, que odian a Israel, alegando que es vicepresidente de Labour Friends of Israel.

Esto ha provocado una conmoción generalizada por tratarse de un ataque contra los principios de la educación y la democracia parlamentaria, así como contra un político judío.

Pero nadie debería sorprenderse en absoluto. En el Reino Unido, al igual que en Estados Unidos, el sistema educativo (con algunas honrosas excepciones) ha estado en manos de profesores que enseñan a los escolares a través de una lente marxista que representa todo el comportamiento humano como una lucha entre los poderosos y los impotentes.

Suscriben la creencia de que el Occidente capitalista es fundamentalmente opresor y colonialista, que los judíos están detrás del capitalismo y que el Estado de Israel es, por tanto, colonialista y opresor.

Generaciones de este lavado de cerebro han dado lugar a que la simpatía de los estadounidenses por los israelíes haya alcanzado un mínimo histórico, cayendo el año pasado al 46%, el nivel más bajo en casi 25 años de seguimiento anual de Gallup de esta medida.

Y en Gran Bretaña, una encuesta realizada por StandWithUs UK reveló que el 29% de los estudiantes británicos considera el pogromo de Hamás del 7 de octubre como un "acto comprensible de resistencia", y el 40% cree que quienes apoyan públicamente a Israel deberían "esperar" abusos en el campus.

Está claro que la causa palestina es un portal para aniquilar a Israel subyugando a las élites occidentales a la causa; el deseo de aniquilar a Israel es un portal al deseo de aniquilar a los judíos; y el deseo de aniquilar tanto a Israel como a los judíos es un portal a la destrucción de Occidente a través de una pérdida más amplia y profunda de la brújula moral y de la columna vertebral de la civilización. Acabar con el régimen islámico de Irán sería una forma de restablecer la brújula moral de Occidente. Permitirle sobrevivir dejaría esa brújula rota y a Occidente en continua caída libre.

