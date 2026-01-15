¿Por qué marchan por Gaza, pero no por Irán?

15 de enero, 2026

El silencio de las clases parlanchinas, las élites de Hollywood y los estudiantes y profesores universitarios ha sido ensordecedor. Las mismas personas que han organizado manifestaciones masivas y han hecho alarde de su compromiso con la causa de los derechos humanos y su repudio a las bajas civiles en la guerra de Gaza han permanecido en gran medida en silencio ante lo que está ocurriendo en Irán.

Esto no se debe a que nadie sepa exactamente lo que está pasando.

A pesar de los intentos del régimen islamista de cortar el acceso a internet y detener el flujo de información sobre lo que ocurre dentro del país, la magnitud del conflicto ha crecido tanto que ha sido imposible ocultarlo. La agencia Human Rights Activists News Agency, con sede en Estados Unidos, ha confirmado unas 2.500 muertes, aunque los informes sobre matanzas masivas de manifestantes por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica han elevado la posible cifra de fallecidos a entre 12.000 y 20.000.

Aunque los medios tradicionales tardaron en hacerse eco de la historia, ya no pueden minimizarla. A pesar de que ha tenido que competir con su exagerada cobertura de la controversia sobre los esfuerzos de la Administración Trump por hacer cumplir las leyes de inmigración, las protestas en Irán han sido la noticia principal en la página web de The New York Times durante varios días y también han recibido una amplia cobertura en The Washington Post y en NPR. Incluso grupos de derechos humanos de izquierda como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han estado publicando al respecto.

Apatía hacia las víctimas iraníes

Pero las cifras de víctimas y las imágenes de fuerzas militares disparando a sangre fría contra manifestantes pacíficos no han conmovido al público de estos medios como suele ocurrir con otros conflictos en Oriente Medio. De hecho, el mismo público que salió por decenas de miles a protestar contra la guerra en la Franja de Gaza o a expresar su identificación con los palestinos no muestra ningún interés por la lucha de los iraníes por la libertad ni por las numerosas víctimas del régimen islamista.

Esta apatía se hace sentir en diferentes niveles.

No hay protestas masivas en las calles, manifestaciones ni campamentos en ciudades de Estados Unidos o en campus universitarios dedicados a apoyar a los manifestantes iraníes. Los columnistas de opinión de los principales medios, que han estado publicando artículos acusando falsamente a Israel de "genocidio" mientras repiten cifras palestinas gravemente inexactas, guardan silencio sobre Irán. En la ceremonia de los premios Golden Globes, actores y otros asistentes han mostrado en años anteriores su apoyo a la guerra palestina contra Israel mediante pines en la solapa o comentarios mordaces. En el evento celebrado este pasado fin de semana, la causa del momento fueron las protestas contra la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Ni una sola persona —ni en el escenario ni entre el público, según puede verse en la cobertura mediática— mostró solidaridad con el pueblo de Irán.

No es de extrañar.

La preocupación por la forma en que la teocracia islamista oprime al pueblo de Irán nunca ha estado entre sus prioridades. Ni siquiera ha sido un tema por el que mostraran el más mínimo interés.

La pregunta es por qué —dado todo lo que se ha escuchado de esa multitud sobre lo terrible que es que inocentes mueran en un conflicto— no tienen nada que decir sobre Teherán. Son muy ruidosos cuando se trata de apoyar una "Palestina libre". No tanto cuando se trata de un Irán libre.

Es cierto que no se ha prestado tanta atención al conflicto de Irán como a los dos años de guerra en Gaza; sin embargo, un buen número de iraníes llevan luchando contra los mulás desde la Revolución Islámica de 1979.

Otra razón puede ser que el Estado de Israel cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Es cierto que, incluso cuando Washington mostró mayor simpatía hacia Irán y buscó apaciguar a su Gobierno durante la Administración de Barack Obama, y en menor medida cuando Joe Biden era presidente, Estados Unidos no apoyó formalmente al Gobierno iraní.

En todo caso, la lucha por la libertad en Irán debería estar generando mucho más apoyo internacional que la causa palestina. Después de todo, los palestinos han rechazado el compromiso, la paz y una solución de dos Estados para poner fin al conflicto árabe-israelí. Y la reciente guerra en Gaza no fue un intento israelí de sofocar protestas democráticas. Fue una respuesta moralmente justificada a una invasión transfronteriza de árabes palestinos el 7 de octubre de 2023, que resultó en una orgía de asesinatos masivos, violaciones, torturas, secuestros y destrucción indiscriminada.

Sin embargo, el principal impulso de esas manifestaciones no se centraba en poner fin a los lazos entre Washington y Jerusalén, aunque la mayoría de los manifestantes seguramente apoyaban esa idea. Tampoco la motivación de las protestas era simplemente respaldar un alto el fuego en los combates que siguieron a la masacre del 7 de Octubre en comunidades judías del sur de Israel. El alto el fuego alcanzado el pasado octubre no enfrió realmente el fervor del sector antiisraelí. Tampoco se trataba de una auténtica simpatía por las víctimas; si así fuera, no habrían sido indiferentes al sufrimiento de los rehenes israelíes.

Más bien, como dejaron claro los cánticos de las multitudes proHamás, lo que los atrajo a unirse a la causa fue su apoyo al deseo de los palestinos de ver a Israel erradicado (“Del río al mar”) y a la violencia contra los judíos dondequiera que vivieran (“Globalizar la intifada”).

A pesar de sus ruidosas proclamaciones de que las protestas contra Israel estaban basadas en la preocupación por los derechos humanos —algo que, sin duda, los llevaría a pronunciarse sobre Irán—, ese argumento no se sostiene. Nadie que realmente se preocupe por los derechos humanos puede apoyar una causa que busca la matanza de todo un pueblo, viva donde viva.

Mitos raciales

La razón de esto puede explicarse en parte por una cuestión ideológica simple. El adoctrinamiento de una generación en las ideas tóxicas de la teoría crítica de la raza, la interseccionalidad y el colonialismo de colonos ha llevado a muchos jóvenes a creer que todos los conflictos son esencialmente cuestiones raciales.

Así, han llegado a pensar que el mundo está dividido en dos grupos en guerra perpetua: los "pueblos de color" oprimidos y sus opresores "blancos". En esa formulación esencialmente marxista, los judíos —a pesar de su historia de persecución y de la persistencia del antisemitismo— son demasiado occidentales y demasiado exitosos para merecer simpatía, y por lo tanto deben ser definidos como opresores "blancos". Eso convierte a los palestinos en la minoría racial oprimida. Creen en este mito, aunque judíos y árabes pertenecen a la misma raza, y la mayoría de los israelíes son personas de color, ya que sus orígenes se remontan a Oriente Medio y el norte de África.

La lucha de los iraníes por poner fin al dominio de teócratas islamistas tiránicos y sus secuaces terroristas es irrelevante dentro de este marco porque ninguna de las partes puede ser identificada como "blanca". Eso la vuelve irrelevante en el mejor de los casos y, en el peor, una distracción frente a batallas más interesantes, como la que libran contra los judíos israelíes.

También es cierto que quienes están influidos por estas ideas no pueden identificarse con ninguna lucha contra un Gobierno que se considera a sí mismo en conflicto con Occidente, al que la izquierda interseccional considera irremediablemente racista. Como señaló sabiamente el historiador Niall Ferguson en The Free Press, dado que las protestas iraníes son un intento de "contrarrevolución" y no una revuelta contra un Gobierno prooccidental, les resultan indiferentes. De este modo, el régimen reaccionario iraní —que, al igual que Hamás, oprime a las mujeres y considera que los homosexuales merecen la pena de muerte— recibe un pase libre.

Esto es tan ilógico como absurdo, ya que lleva a personas que serían ahorcadas o arrojadas desde azoteas en Gaza o Teherán a marchar con pancartas de "Gays por Palestina". Sin embargo, tiene sentido para quienes consideran que Occidente, Estados Unidos e Israel son inherentemente malvados, y que sus oponentes —incluso cuando son asesinos islamistas— merecen de algún modo simpatía.

Es la misma razón por la que conflictos mucho más grandes y sangrientos, como la guerra civil siria que duró una década —en la que murieron cientos de miles de personas y millones quedaron sin hogar—, nunca motivaron a nadie de la izquierda a salir a las calles exigiendo acciones para detener la violencia. Lo mismo ocurre con el verdadero genocidio que está teniendo lugar ahora mismo en Sudán.

La izquierda y la derecha se unen en su antisemitismo

Aun así, hay algo más que ese constructo ideológico rancio e intelectualmente vacío. El efecto herradura, en el que la extrema izquierda y la extrema derecha se unen en su antisemitismo, está presente en el caso de Irán tanto como en el de Gaza.

Extremistas que se oponen a Israel tanto de izquierda como de derecha se pronuncian contra cualquier ayuda al movimiento de protesta en Irán. Periodistas como Max Blumenthal, Glenn Greenwald y Ali Abunimah dicen oponerse a las protestas porque, según ellos, los simpatizantes extranjeros de los manifestantes solo quieren un Gobierno proisraelí en Teherán. Esa interpretación no comprende el verdadero problema. Por supuesto, muchas personas en Occidente preferirían un Gobierno que no fuera el principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo. Pero los apologistas ignoran el hecho de que una de las razones por las que los iraníes quieren derrocar a sus tiranos islamistas es que el régimen ha despilfarrado los recursos del país en su frenesí por construir una bomba nuclear para destruir el Estado judío. Y eso a pesar de que Israel e Irán no tienen ninguna razón real para estar en conflicto, salvo por las obsesiones antisemitas de los mulás.

Como se ha visto en los últimos meses, el odio obsesivo hacia Israel por parte de un cierto sector de la derecha también lleva a quienes adoptan esta postura a apoyar a cualquiera que se declare antisionista, incluso si eso los conduce a respaldar a algunos de los regímenes y actores más antiestadounidenses del mundo.

No es casualidad que el expresentador de Fox News y actual podcaster Tucker Carlson haya sido tajante en oponerse a los esfuerzos estadounidenses para impedir que Irán obtenga un arma nuclear o a los esfuerzos de la Administración Trump por apoyar a los manifestantes contra el régimen. Lo mismo ocurre con el exasesor de Trump convertido en podcaster extremista Steve Bannon y con el líder groyper neonazi Nick Fuentes.

Aunque estas personas afirman ser patriotas estadounidenses y defensores de una política exterior de "Estados Unidos primero" o "solo Estados Unidos", se oponen a los esfuerzos de la Administración Trump por contener y detener a un régimen que ha matado a estadounidenses y que considera a Estados Unidos como el gran Satán, independientemente de su postura sobre Israel.

Lo único que los pone de acuerdo con la izquierda respecto a Irán es el hecho de que los teócratas de Teherán odian a Israel.

No hay forma de analizar este asunto sin llegar inevitablemente a un odio ancestral.

Como ocurre con otras luchas globales, los antisemitas de ambos extremos del espectro político nunca van a preocuparse por un conflicto en el que ninguna de las partes sea judía. En cuanto a Irán, sus opresores radicales no solo apoyan esfuerzos de genocidio contra los judíos, sino que gastan enormes sumas en grupos terroristas y en un programa nuclear con el que ese objetivo maligno podría llevarse a cabo—dinero que su población nunca ve.

En esas circunstancias, es de esperar que el mismo grupo que escribe, marcha y presume de su angustia por los palestinos sea completamente indiferente al sufrimiento de las víctimas iraníes a manos de los islamistas. La explicación no es solo ideología o hipocresía. Puede resumirse en una sola base: odio a los judíos.

Jonathan S. Tobin, redactor jefe de JNS (Jewish News Syndicate).

