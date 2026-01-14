¿Puede Trump evitar los errores de Obama en Teherán?

14 de enero, 2026

De momento, no está nada claro si las crecientes protestas antigubernamentales dentro de Irán lograrán derrocar a los tiranos islamistas que gobiernan desde 1979. Pero el número de manifestantes muertos sigue aumentando y no hay indicios de que los disturbios vayan a cesar. Esto hace aún más difícil que el resto del mundo siga ignorando el sufrimiento del pueblo iraní como ha hecho durante la mayor parte de los últimos 47 años de desgobierno teocrático.

Comprender el papel que ha desempeñado la comunidad internacional, en particular Estados Unidos, en el apoyo al régimen islamista en el pasado es clave para entender lo que está ocurriendo ahora. Lo que Washington haga o deje de hacer en esta crisis es crucial para saber cómo acabará este drama. Si el Gobierno liderado por el ayatolá Alí Jamenei sobrevive a este último esfuerzo de cambio y sigue oprimiendo al pueblo iraní, será en gran medida porque Occidente le ayuda. Si, por el contrario, el presidente Donald Trump impulsa el cambio allí con medidas tanto militares como diplomáticas, podría marcar toda la diferencia a la hora de ayudar a garantizar que el teócrata jefe acabe huyendo para salvar su vida al exilio en Rusia.

Ignorar a los expertos



A su favor, Trump no ha reaccionado de la misma manera ante esta ronda de manifestaciones que la mayoría de sus predecesores en situaciones similares. Nunca ha compartido las ilusiones sobre los beneficios del compromiso con Irán en las que el establishment de la política exterior estadounidense ha creído durante mucho tiempo. Y en la crisis actual, en lugar de guardar silencio y mantenerse al margen como le han aconsejado durante mucho tiempo los llamados "expertos", ha hablado claro. Trump ha amenazado al régimen con una acción militar si continúa con la matanza masiva de su propio pueblo.

En lugar de tratar de apuntalar el régimen de Teherán, Trump parece querer inclinar la balanza en su contra. Pero no todos en la administración están de acuerdo con este enfoque.

Según The Wall Street Journal, una facción dentro de la Casa Blanca, al parecer liderada por el vicepresidente JD Vance, está tratando de persuadir a Trump no sólo para que dé marcha atrás en otro ataque militar como el que ordenó el pasado junio para ayudar a Israel a acabar con las instalaciones nucleares iraníes. Vance quiere que Trump entable negociaciones con Teherán. Hacerlo no sólo apuntalaría una teocracia tambaleante y socavaría a los manifestantes, aislándolos justo en el momento en que necesitan la presión del mundo exterior para ayudar a marcar la diferencia y poner fin a su larga pesadilla. También llevaría improbablemente a Trump, cuya carrera política ha estado animada por el rechazo de la sabiduría convencional fracasada del establishment en Oriente Próximo y en muchas otras cuestiones, a adoptar la política exterior del ex presidente Barack Obama. Eso supondría una traición no sólo a los manifestantes iraníes, sino también a la gente que le votó para ocupar el cargo, confiando en que pondría fin al reinado en Washington de las élites con credenciales que han sido las autoras de los desastres en el país y en el extranjero durante décadas.

No es seguro que las amenazas de Trump se traduzcan en medidas contra las fuerzas leales a los mulás responsables de la matanza de sus ciudadanos. Pero las palabras de Trump no fueron un mero gesto de apoyo a los derechos humanos del pueblo iraní. También representan un esfuerzo por evitar cometer algunos de los errores más importantes de la política exterior estadounidense cometidos en el último medio siglo.

Las desastrosas políticas Carter-Obama



Como escribió Ruthie Blum, editora colaboradora principal del JNS, en su libro de 2012 Al infierno en una canasta: Carter, Obama and the "Arab Spring," la caída del sha Reza Pahlavi en 1979 y su sustitución por un régimen islamista liderado por el ayatolá Ruhollah Jomeini se vio favorecida por las decisiones tomadas por el presidente Jimmy Carter. Su ingenuidad y su insensata confianza en las supuestas buenas intenciones de estos clérigos chiíes condujeron entonces al desastre.Y se repitió en no poca medida con los desatinos en Oriente Próximo de Obama.

Obama no sólo ayudó a derrocar al gobierno autocrático egipcio en 2011, dirigido por el dictador de larga data Hosni Mubarak, sucesor del asesinado presidente Anwar Sadat. El desarrollo llevó a un gobierno de la Hermandad Musulmana a tomar el poder hasta que fue derrocado por un golpe popular dirigido por un ejército egipcio que no tenía intención de dejar que la Hermandad -los progenitores y aliados del movimiento terrorista Hamás- llevara a su país por el camino de la locura islamista como había ocurrido en Irán.

Obama había permanecido mudo cuando Irán estalló en protestas en 2009. En retrospectiva, eso tenía sentido, ya que pasó los ocho años siguientes en la Casa Blanca trabajando por el apaciguamiento del régimen. Su visión de la política estadounidense en Oriente Próximo se articuló por primera vez en su discurso de El Cairo de 2009, cuando pidió perdón por los supuestos pecados cometidos en el pasado por Estados Unidos contra los musulmanes y comparó el sufrimiento de los árabes palestinos con el Holocausto. Apuntaba a un realineamiento en el que las relaciones con aliados de larga data como Israel y Arabia Saudí se degradarían en favor de un acercamiento a Irán, al que se le daría vía libre en la región.

Eso culminó en su desastroso acuerdo nuclear con Irán de 2015, que enriqueció y potenció a Teherán. No sólo garantizaba que los ayatolás conseguirían tarde o temprano el arma nuclear que deseaban, sino que también dejaba claro que Occidente no haría nada para ayudar al pueblo iraní a deshacerse de los grilletes que le imponían los teócratas y sus matones secuaces del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Además, animó al gobierno a perseguir sus sueños de hegemonía regional, sembrando la guerra y el terrorismo -financiados con los ingresos que les proporcionaba el pacto- por todo Oriente Próximo.

Trump trató de corregir ese error garrafal en mayo de 2018, cuando sacó a Estados Unidos del acuerdo nuclear y luego adoptó una campaña de "máxima presión" destinada a obligar a Irán a renegociar el acuerdo. Pero después de que le sucediera en 2020 el presidente Joe Biden, Washington volvió al apaciguamiento al estilo Obama. Irán se sintió entonces envalentonado no solo para redoblar sus esfuerzos por construir una bomba, sino para tratar de explotar la percepción en el mundo árabe y musulmán de que él -y no Estados Unidos- era el "caballo fuerte" en Oriente Medio. El resultado fue una guerra en varios frentes contra Israel, un aumento del terror internacional y una región sumida en el caos.

El cambio de fortuna de Teherán



En los últimos 16 meses, sin embargo, Teherán ha experimentado un sorprendente cambio de fortuna. En otoño de 2024, una ofensiva israelí, incluidas sus audaces explosiones de buscapersonas y walkie-talkie contra operativos de Hezbolá en Líbano, dejó a la organización terrorista fuera de combate. Esto, a su vez, provocó el colapso del régimen de Bashar Assad en Siria en diciembre, un golpe devastador para el "puente terrestre" de Irán hacia el Mediterráneo, que era clave para su dominio regional.

Seis meses después, con el respaldo de un Trump recién reelegido, Israel llevó a cabo una serie de incursiones devastadoras contra Irán a mediados de junio, eliminando la mayor parte de su programa nuclear, así como despojándolo de defensas aéreas. Eso culminó en ataques estadounidenses contra las plantas nucleares de Irán que causaron daños incalculables, retrasando el programa de armas durante años, si no para el futuro previsible. La percepción resultante de un gobierno tiránico derrotado y débil, agravada por los fracasos de gobernanza de los islamistas como nación rica en energía, se encontró entonces con la escasez de agua debido a la sequía y a la mala gestión, todo lo cual ha llevado al régimen opresor al borde del abismo.

En este punto, sólo hay una cosa que podría salvarlo. Sería la creencia, tanto entre una población inquieta como entre los secuaces del régimen que podrían pensar que ha llegado el momento de cambiar de bando, de que las fuerzas exteriores están dispuestas, como lo han estado en el pasado, a apuntalarlo.

Y ahí es donde entra el cuadro de aislacionistas, supuestamente liderado por Vance, de quien se cree que se opuso a la decisión de Trump de bombardear Irán el verano pasado.

Algunos argumentan, como lo han hecho durante décadas, que cualquier intervención estadounidense en Irán solo fortalecerá al régimen. Aunque eso podría haber parecido razonable en el pasado, los acontecimientos de los últimos 16 años dejan claro que eso no es cierto ahora. A lo largo de su historia, los mulás siempre han contado con sus aliados, tanto voluntarios como involuntarios, en Occidente, para que les sacaran de apuros. Aunque una propuesta de negociación nuclear con Irán podría parecer lo que Trump ha querido todo el tiempo, hacerlo ahora después de que Washington haya devastado el proyecto de Teherán probablemente solo haría el juego a los mulás en apuros.

Los nuevos apaciguadores del Partido Republicano de Irán



La facción de Vance parece oponerse en gran medida a todas las intervenciones exteriores de Estados Unidos, especialmente en Oriente Próximo, en principio. Y dados sus estrechos lazos con el ex presentador de Fox News y actual podcaster Tucker Carlson, que se ha convertido en uno de los más descarados defensores de Israel y de las plataformas antisemitas del país, no es descabellado preguntarse si la preocupante hostilidad hacia el Estado judío por parte de la extrema derecha desempeña un papel en su enfoque.

La cuestión aquí no es sólo una política que evitaría la intervención militar estadounidense. El problema con cualquier nueva conversación con Irán es que el régimen ha demostrado una y otra vez que considera tales negociaciones como una oportunidad para engañar a Occidente y no como una oportunidad, en palabras de Obama, "para quedar bien con el mundo". La presión de Vance para entablar más conversaciones con Teherán sería una cínica traición o una tonta repetición de las tácticas de Obama que produciría resultados similares para perjudicar los intereses estadounidenses y condenar al pueblo iraní -y a los vecinos de Irán- a más sufrimiento.

La principal razón por la que los teócratas se han aferrado al poder durante tanto tiempo es que los líderes occidentales han creído muchas veces que podían negociar con un gobierno islamista bárbaro que no tiene ningún interés en llegar a un acuerdo. Teherán está, como siempre lo ha estado, centrado en socavar y derrotar a Occidente.

Sabemos que los supuestos defensores de los "derechos humanos" de la izquierda que repiten la propaganda de Hamás sobre el "genocidio" en Gaza son indiferentes al sufrimiento de los iraníes bajo el gobierno islamista, igual que no les importó que Hamás maltratara a los palestinos. Las turbas que acudieron por miles a corear "Palestina libre" y la destrucción de Israel son extrañamente indiferentes a la libertad de los iraníes. Pero hasta ahora, Trump ha actuado como si entendiera lo que está en juego en esta lucha.

El presidente preferiría, comprensiblemente, evitar el conflicto armado, incluso si conduce, como lo hicieron los ataques del pasado junio, a cero bajas estadounidenses y grandes recompensas para Washington. Pero para Trump dejar que Vance le convenza de repetir los errores de Obama sería una tragedia para Estados Unidos, así como para el pueblo iraní, que quedaría en la estacada por ese tipo de traición. En lugar de llegar a un acuerdo o permanecer en silencio, Trump debería hacer todo lo posible para ayudar a los tiranos iraníes a alcanzar el punto de inflexión que pondrá fin a su dominio. Hacerlo es bueno para el pueblo iraní, que no tiene ninguna razón objetiva para odiar a Estados Unidos o Israel. También redunda en beneficio de Estados Unidos. El presidente no debería dejarse distraer de estas verdades por miembros de su administración que pueden estar más interesados en socavar al aliado israelí de Washington que en derrotar a sus enemigos iraníes.

Jonathan S. Tobin es redactor jefe de JNS (Jewish News Syndicate). Sígale: @jonathans_tobin.



©JNS