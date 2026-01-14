"La ayuda está en camino": Trump anima a los manifestantes en Irán y advierte de una "acción muy fuerte" si los ayatolás comienzan ejecuciones masivas

Morgue con decenas de cadáveres tras la represión en Kahrizak, Irán AP / Cordon Press .

Publicado por Carlos Dominguez 14 de enero, 2026

El presidente Donald Trump aseguró el martes que Estados Unidos actuará "de manera muy firme" si las autoridades iraníes empiezan a ejecutar a personas detenidas durante las manifestaciones.

"Actuaremos de manera muy firme si hacen algo así", dijo el presidente, interrogado por un periodista de la cadena CBS sobre posibles ejecuciones por ahorcamiento que podrían llevarse a cabo desde el miércoles.

"Cuando empiezan a matar a miles de personas... y ahora me está usted hablando de ahorcamientos. Ya veremos cómo les va con eso. No les va a salir bien", declaró Trump.

El mismo martes, el presidente instó a los manifestantes a mantener su movilización y a derrocar el régimen de los ayatolás, cuya respuesta represiva a las protestas ha provocado al menos 734 muertos, según la ONG Iran Human Rights (IHR). Según Reuters o The New York Times, miembros del régimen reconocen incluso que el número estaría entre las 2.000 o 3.000 personas asesinadas.

"Patriotas iraníes, SIGAN PROTESTANDO - ¡¡¡TOMEN SUS INSTITUCIONES!!! Guarden los nombres de los asesinos y maltratadores. Pagarán un alto precio", escribió el presidente en su cuenta de Truth Social.

"He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cese la matanza absurda de manifestantes. LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO. ¡¡¡MIGA!!!", añadió Trump.

El presidente había asegurado días antes que Estados Unidos intervendría en caso de que hubiera manifestantes muertos, un límite que ya se ha superado sin que hasta ahora se observe ninguna respuesta.

Corte de las comunicaciones

Al comienzo, las protestas se enfocaban en el encarecimiento de la vida, pero han evolucionado hasta transformarse en una movilización contra el régimen teocrático que ha gobernado desde la revolución de 1979 y que, desde 1989, está bajo el liderazgo del guía supremo Alí Jamenei.

Durante las manifestaciones, las autoridades del régimen han impuesto fuertes restricciones a las comunicaciones, incluido un apagón casi total de internet en los últimos días. Esta medida fue denunciada el martes por la canciller de Finlandia, Elina Valtonen, quien la describió como un intento del régimen "para poder matar y oprimir en silencio".

Ejecuciones arbitrarias

Por otra parte, los grupos de defensa de derechos humanos consultados por AFP hablan de miles de detenidos desde el inicio de las protestas el 28 de diciembre, y temen que el poder recurra ampliamente a la pena de muerte.

"Crece la preocupación de que las autoridades vuelvan a recurrir a juicios expeditos y ejecuciones arbitrarias para aplastar y disuadir la disidencia", dijo Amnistía Internacional.

Asimismo, IHR destacó el caso de Erfan Soltani, de 26 años, quien fue arrestado la semana pasada en la ciudad satélite de Teherán, Karaj, y quien, según una fuente familiar, ya ha sido condenado a muerte y podría ser ejecutado de manera inmediata.

Por su parte, el régimen iraní sostuvo el miércoles que están recuperando el control después de las continuas protestas, que comenzaron hace dos semanas.

El jefe del poder judicial en Irán prometió juicios "rápidos" para los manifestantes detenidos durante las manifestaciones, calificadas de "disturbios" por las autoridades, informó la televisión estatal iraní.

"Si alguien ha prendido fuego a una persona, la ha decapitado antes de quemar su cuerpo, debemos hacer nuestro trabajo rápidamente", declaró Gholamhosein Mohseni Ejei durante una visita a una prisión donde hay personas arrestadas durante las protestas.

La comunidad internacional frente al horror

En el plano internacional, el tono se endureció. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, se declaró "horrorizado" por la represión y la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que se propondrán sanciones "rápidamente" en respuesta al "aterrador" número de muertos.

España, Francia, Reino Unido, Finlandia, Dinamarca y Alemania convocaron a diplomáticos iraníes para expresar su "condena" por la brutal represión en las protestas.

El Gobierno francés convocó al embajador iraní, anunció el martes el ministro de Exteriores, Jean‑Noël Barrot, para denunciar la "violencia de Estado que se abatió ciegamente sobre los manifestantes pacíficos".

Por otra parte, en Reino Unido, la ministra de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, señaló que habían convocado al embajador iraní "para subrayar la gravedad de este momento y exigir a Irán que rinda cuentas por los horribles informes" que el Gobierno británico ha recibido sobre la situación en el país.

"He hablado con el ministro de Asuntos Exteriores Araghchi y le he dicho directamente: el Gobierno iraní debe poner fin inmediatamente a la violencia, defender los derechos y libertades fundamentales y garantizar la seguridad de los ciudadanos británicos", escribió Cooper en X.

En contraste, la misión iraní ante la ONU publicó en X que el "manual" de Washington "volverá a fracasar".

"Las fantasías y la política de Estados Unidos hacia Irán están arraigadas en un cambio de régimen, con sanciones, amenazas, disturbios orquestados y caos como modus operandi para fabricar un pretexto para una intervención militar", indicó la declaración iraní.

EUU insta a sus ciudadanos a abandonar Irán

La Administración Trump emitió este lunes una alerta urgente pidiendo a los ciudadanos estadounidenses que salgan de Irán de forma inmediata, en un contexto en el que las protestas en el país siguen escalando.

La embajada virtual de Estados Unidos para Irán instó a sus ciudadanos a "dejar Irán ahora" y a preparar rutas de salida que no requieran asistencia del Gobierno.

"El aumento de las medidas de seguridad, los cierres de carreteras, las interrupciones del transporte público y los bloqueos de Internet están en curso", se lee en la alerta de seguridad, añadiendo que "el Gobierno de Irán ha restringido el acceso a las redes móviles, fijas y nacionales de Internet."