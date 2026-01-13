Para mantener 'alimentada' a la IA, Estados Unidos debe aprovechar el poder ilimitado de la fusión

13 de enero, 2026

Mientras seguimos centrándonos en el enorme potencial de la energía de fusión, es importante tener en cuenta las necesidades urgentes de la demanda eléctrica de Estados Unidos. Son especialmente cruciales cuando se aprecia que la inteligencia artificial (IA) exige a diario energía eléctrica barata, fiable y abundante. Si fallamos, "IA" se convertirá en poco más que una abreviatura.

El crecimiento exponencial de la inteligencia artificial ha generado una tensión sin precedentes en nuestra infraestructura eléctrica, lo que hace que la inversión en fiabilidad y en mejoras de las centrales eléctricas no sea simplemente aconsejable, sino absolutamente esencial. Las empresas de servicios públicos que no atienden esta prioridad ponen en peligro a nuestra nación.

Pensemos en las necesidades de electricidad de la IA. Los expertos afirman que un único "entrenamiento" utilizado para "educar" a un sistema de inteligencia artificial puede requerir tanta energía como la que consumen varios cientos de hogares en un año. Las principales empresas tecnológicas compiten ahora por el acceso a fuentes de energía fiables, y algunas instalaciones consumen más de 100 megavatios, lo que equivale a alimentar una pequeña ciudad. Se prevé que esta demanda se duplique o triplique en la próxima década a medida que la IA se acelere en todos los sectores, desde la investigación médica hasta la defensa nacional.

Las centrales eléctricas existentes, muchas construidas hace décadas, no se diseñaron para gestionar cargas tan concentradas y constantes. El diseño, revisión, aprobación y construcción de nuevas centrales requiere años, lo que hace vital la necesidad de actualizar las instalaciones existentes. Esto implica mejoras constantes para evitar fallos debidos a cualquier tipo de amenaza, desde averías mecánicas a graves daños meteorológicos. La desconexión de una sola instalación importante puede provocar apagones regionales, lo que podría provocar el cierre de sistemas de IA críticos que ahora soportan la asistencia sanitaria, los mercados financieros, las redes de transporte y los servicios de emergencia, entre otros. El coste económico de estos apagones se multiplicará exponencialmente a medida que siga creciendo nuestra dependencia de los sistemas impulsados por IA.

"Se debería exigir a la industria de servicios públicos que identifique, contrate y forme a la próxima generación de personal energético".

Las implicaciones para la seguridad nacional son igual de apremiantes. Las capacidades de la IA determinan cada vez más la competitividad económica y militar entre las naciones. Los países con redes eléctricas poco fiables -incapaces de soportar la infraestructura informática necesaria para la investigación de vanguardia y sus aplicaciones- quedarán rezagados en la carrera de la IA. Nuestras centrales eléctricas representan una infraestructura nacional crítica que requiere la misma protección y prioridad de inversión que cualquier sistema de defensa estratégico.

Los propietarios de los servicios públicos de nuestra nación tienen que darse cuenta de que su rentabilidad actual se convertirá en un río de tinta roja si permiten que se ignoren sus centrales generadoras. No sólo es necesario que los actuales operadores de las centrales estén al máximo nivel, sino que también debería exigirse a la industria de servicios públicos que identifique, contrate y forme a la próxima generación de personal.

Otra faceta de las necesidades energéticas de Estados Unidos es un sistema de red fuerte y redundante que permita que la electricidad llegue desde donde se genera hasta donde se necesita.

Los análisis del sector revelan que una red eléctrica eficiente puede reducir las facturas de los consumidores, impulsar las economías regionales y contribuir a la creación de empleo. Dichos estudios han determinado que cada dólar invertido en la red eléctrica produce hasta casi cinco dólares en beneficios económicos. China no ha pasado por alto este beneficio potencial. El año pasado, Pekín anunció que invertiría 88.700 millones de dólares en la red eléctrica de su país. Como resultado, el sistema de transmisión chino podrá alimentar la mayor economía manufacturera del mundo.

Hay buenas noticias. En Nueva York, un sistema de red eléctrica adicional, Propel NY, está en la etapa de revisión y aprobación final. Permitirá crear un enlace energético vital para la región metropolitana del sur del estado, reforzando su capacidad para mantener las luces encendidas cuando la demanda está en su punto álgido (todo esto en una región que impulsa la economía del estado).

En un futuro próximo, será este avanzado método de generación de electricidad -posible gracias a la fusión- el que proteja el alcance global de Estados Unidos.

Mientras tanto, la IA seguirá dominando los titulares, pero serán las centrales eléctricas estadounidenses las que determinen si esa tecnología tiene la energía necesaria para desarrollar día a día su potencial. Operando esas instalaciones están los hombres y mujeres cuyas habilidades permiten mantener las plantas en línea, independientemente del desafío. Tenemos que darnos cuenta de que la inversión en la infraestructura de energía eléctrica de nuestra nación es estratégicamente vital. También lo es invertir en su gente.

Lawrence Kadish forma parte del Consejo de Gobernadores del Gatestone Institute.

© Gatestone Institute