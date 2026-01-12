Qatar se suma a la declaración Pax Silica para la cooperación económica en inteligencia artificial y energía

Donald Trump y el emir de Qatar, Al Thani AFP .

Publicado por Ben Whedon 12 de enero, 2026

Qatar firmó el lunes la declaración Pax Silica, comprometiéndose a establecer asociaciones económicas y de seguridad con Estados Unidos en sectores tecnológicos clave.

El Departamento de Estado describió el acuerdo como una "coalición de seguridad económica diseñada para la era de la IA" y destacó el papel del bloque en la protección de las cadenas de suministro de industrias estratégicas.

El acuerdo fue firmado por el subsecretario estadounidense de Estado para Asuntos Económicos, Jacob Helberg, y el ministro catarí de Estado para Asuntos de Comercio Exterior, Ahmed bin Mohammed Al‑Sayed.

Con la incorporación de Qatar, la coalición pasó a tener ocho miembros. Pax Silica ya incluye a Estados Unidos, Australia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y Singapur.

