La importancia estratégica de la "Oficina de Fusión" de Trump

2 de diciembre, 2025

Quizá desde que el presidente Franklin D. Roosevelt estableció el Comité Asesor sobre el Uranio en octubre de 1939, cuya misión acabaría conduciendo a la creación de la bomba atómica, las acciones de un presidente en materia de energía no han sido tan cruciales para el futuro de Estados Unidos.

A finales de noviembre de este año, el presidente Donald J. Trump estableció una Oficina de Fusión dedicada dentro del Departamento de Energía. Representa un cambio fundamental en el enfoque de Estados Unidos hacia la independencia energética y el aprovechamiento de la energía ilimitada para garantizar el liderazgo mundial. Al elevar la energía de fusión nuclear de un esfuerzo centrado en la investigación oculto dentro de la Oficina de Ciencia a su propia oficina, el presidente ha reconocido públicamente que la tecnología energética más transformadora del siglo XXI necesita "nacer" estadounidense.

La energía de fusión ofrece ventajas incomparables que protegen los intereses estratégicos de Estados Unidos. A diferencia de los combustibles fósiles, la fusión produce cero emisiones de carbono. Además, a diferencia de los actuales reactores nucleares de fisión, no hay residuos radiactivos. Una sola planta de fusión podría generar enormes cantidades de electricidad a partir de fuentes de combustible abundantes, como el hidrógeno, acabando de hecho con la amenaza de la escasez de energía en un mundo que demanda más energía cada día.

Los críticos han intentado durante mucho tiempo restar importancia a la llegada de la energía de fusión nuclear, pero los recientes avances han hecho inevitable su progreso. Los expertos afirman que el logro de la National Ignition Facility de crear una ganancia neta en la producción de energía ha hecho que la fusión deje de ser ciencia teórica para convertirse simplemente en un reto de ingeniería. Como consecuencia, se están realizando importantes inversiones privadas en esta tecnología, con empresas que prometen reactores de fusión comerciales viables en un plazo de cinco años.

Con la creación de una oficina dedicada a la comercialización y no a la mera investigación, el presidente pretende no sólo acelerar el camino de Estados Unidos hacia centrales de fusión operativas sino liderar al mundo en el aprovechamiento de esta fuente crucial.

El lector se preguntará: "¿Por qué tanta urgencia?".

La primera nación que comercialice la tecnología de fusión nuclear tendrá una enorme ventaja estratégica. Por eso China se apresura a ganar este concurso.Los chinos reconocen que la nación que consiga aprovechar la energía de fusión dominará los mercados energéticos mundiales y creará millones de puestos de trabajo. La energía de fusión también reducirá la dependencia de las importaciones energéticas extranjeras, por lo que la nación que lo consiga tiene mucho que ganar.

La directiva de reorganización del presidente refleja su apreciación de lo que está en juego. En lugar de apoyar avances graduales en este campo, quiere innovaciones revolucionarias que puedan crear un dominio energético. Ese éxito requiere un compromiso sostenido, y esta Casa Blanca está enviando un mensaje a los sectores público y privado: pretendemos ganar esta carrera; quedar en segundo lugar pone en peligro el futuro de Estados Unidos.

