El caballo de Troya de los islamistas

27 de noviembre, 2025

El mundo "progresista" se define por su adhesión indiscutible a dos causas: el palestinismo y el derecho internacional de los derechos humanos. Ambas están simbióticamente vinculadas.

Los "progresistas" creen que representan la conciencia, la moralidad y la mejora de la raza humana. De hecho, ambos han destruido por completo la brújula moral de Occidente.

Son los principales impulsores del tsunami de la demonización de Israel y de la difamación de los judíos que ha envuelto al mundo judío desde las atrocidades dirigidas por Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023.

Este eje infernal está perfectamente encapsulado en la persona del alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani.

Tras el ataque multitudinario a la sinagoga Park East, en el Upper East Side de Nueva York, por la reunión organizada por Nefesh B'Nefesh para informar sobre la aliá o inmigración a Israel, Mamdani declaró: "Estos espacios sagrados no deberían utilizarse para promover actividades que violan el derecho internacional".

Esto era claramente ridículo. Trasladarse a Israel no es una violación del derecho internacional, como tampoco lo es reunirse para ofrecer información sobre cómo hacerlo. Trasladarse allí no es más ilegal que trasladarse a Estados Unidos, el camino que siguieron los propios padres de Mamdani.

La oficina del alcalde electo dijo después que Mamdani había querido decir que "la actividad de asentamiento más allá de la Línea Verde" era una violación del derecho internacional. Eso es falso en sí mismo, pero no es lo que dijo y tergiversa el hecho que denunció.

Está bastante claro que cree que toda inmigración para vivir en Israel es ilegítima porque cree que la propia existencia de Israel es ilegítima, como quedó patente en sus actuaciones previas a las elecciones como agitador callejero que pedía a gritos la destrucción del único Estado judío del mundo.

Mamdani hizo este comentario de "violación" con un propósito nefasto: deslegitimar el derecho de los judíos a vivir en su propia patria ancestral. Porque quiere deslegitimar a Israel por todos los medios posibles.

Es la segunda vez que hace un comentario notable relacionado con el derecho internacional. Hace unas semanas dijo que si el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ponía un pie en Nueva York, Mamdani haría que lo detuvieran en virtud de la orden de detención dictada por la Corte Penal Internacional.

Pero esto volvía a ser absurdo. No tendría poder para hacerlo. Tal detención solo podría ser llevada a cabo por las autoridades federales. Y tampoco ellas podrían llevar a cabo tal detención porque Estados Unidos no es signatario de la CPI.

¿Por qué, entonces, se empeña Mamdani en citar el derecho internacional, que no tiene nada que ver con Nueva York?

Es porque el derecho internacional es un arma clave desplegada por el "octavo frente" de la guerra contra Israel. Este octavo frente (los otros siete son los países que rodean a Israel en un "anillo de fuego") es la guerra de la mente. Se lleva a cabo a través de todo el aparato mundial del derecho internacional de los derechos humanos y el establecimiento humanitario, y se blanquea a través de los medios de comunicación para demonizar y deslegitimar a Israel en Occidente y hacer que la gente presione a favor del exterminio de Israel.

Las Naciones Unidas, los tribunales internacionales y las grandes ONG como Human Rights Watch y Amnistía Internacional constituyen una infraestructura mundial para promover la causa palestina; dar a las mentiras de la "ocupación" y los derechos palestinos a la tierra una justificación espuria en el derecho internacional; y aislar a Israel en el tribunal de la opinión pública.

Para los árabes palestinos, el derecho internacional de los derechos humanos es un arma clave para destruir a Israel. En la década de 1960, cuando se dieron cuenta de que no podían conseguirlo mediante la guerra, el líder terrorista palestino Yasser Arafat y sus aliados de la antigua Unión Soviética inventaron la falsa identidad de un pueblo palestino y reclamaron así el derecho a la autodeterminación.

Esto enganchó a los progresistas occidentales para quienes, como bien comprendieron los árabes palestinos y sus estrategas soviéticos, los derechos humanos universales se han convertido en lo más parecido a una religión. Para estos liberales, hacer campaña por los palestinos significaba hacer campaña por la justicia y los derechos de los oprimidos.

Todo lo que los árabes palestinos tenían que hacer entonces era golpear a Israel con falsas acusaciones de abusos de los derechos humanos, y los liberales occidentales se convertirían en un arma para provocar la destrucción de Israel. Esto se ha llevado a cabo al pie de la letra, convirtiendo la justicia en lawfare y organismos como la Corte Internacional de Justicia o el Tribunal Penal Internacional en tribunales canguro capturados por los enemigos de Israel.

La causa palestina ha tenido un efecto aún más profundo. Simplemente ha corrompido el discurso y la moralidad en Occidente. Al adoptar el palestinismo como su insignia de valía moral, la gente ha suscrito una agenda de mentiras que asume como verdad incontrovertible.

Convencidos de que los palestinos son los desdichados de la tierra, los liberales occidentales se niegan a ver que en realidad están apoyando una agenda genocida.Al interiorizar el odio a los judíos palestinos, ahora no ven nada malo en escupir ellos mismos crueles tropos antisemitas.

Demonizando a Israel en nombre del antirracismo, han dado la vuelta a la moralidad, invirtiendo la relación entre víctima y agresor. Por eso, tras los atentados terroristas del 7 de octubre, tantos de ellos negaron la victimización israelí y, en su lugar, culparon grotescamente a Israel de abusos como crímenes de guerra o genocidio, de los que Israel era inocente pero de los que los palestinos eran culpables.

Esta proyección patológica por parte de los agresores de sus propios actos malvados sobre sus víctimas está arraigada en la causa palestina y, de hecho, en el mundo islamista.

Los islamistas hacen esto porque creen que el islam es la perfección, y que todo lo que va más allá es cosa del diablo. Por lo tanto, la agresión islamista contra Occidente se presenta falsamente como una defensa contra los ataques occidentales al Islam.

Por eso, los musulmanes británicos de Birmingham justificaron su exclusión de los seguidores del Maccabi de Tel Aviv del partido del club contra el Aston Villa en octubre alegando que los seguidores israelíes tenían un historial de violencia.

Para ello se basaron en la afirmación totalmente falsa de que una violenta y premeditada "caza de judíos" árabe contra hinchas del Maccabi en un partido en Ámsterdam el año pasado, en la que los israelíes fueron perseguidos por la ciudad, golpeados y uno de ellos forzado a tirarse a un canal, fue en realidad un gran ataque de "gamberros" israelíes contra musulmanes locales.

Al permitir que la causa palestina subvierta su capacidad para distinguir la verdad de la mentira y el bien del mal, los progresistas occidentales han dañado algo bastante más cercano que la verdad sobre el impasse árabe-israelí. Significa que no pueden ver cómo se está islamizando su propia sociedad.

Por eso la respuesta instintiva tras cualquier atrocidad islamista en Occidente es preocuparse por los ataques a los musulmanes. Por eso, en Gran Bretaña, cualquier crítica a la policía que imparte "justicia de dos niveles" tratando a los musulmanes con menos dureza que a otros, o la preocupación por los intentos de islamizar el plan de estudios de algunas escuelas públicas, o hablar de la identidad abrumadoramente musulmana de las bandas de violadores y seductores es denunciado como "islamofobia" y silenciado.

El palestinismo es el caballo de Troya para la islamización de Occidente.

Mamdani está motivado, sobre todo, por su pasión por la causa palestina y su odio a Israel.

De su equipo de transición -una colección de pesadilla de odiadores de Israel, nihilistas y ultraizquierdistas- se desprende claramente que pretende abrir una brecha en medio de la comunidad judía utilizando a los judíos antisionistas como escudos humanos para protegerse de las acusaciones de antisemitismo mientras persigue su venganza contra Israel.

Los judíos neoyorquinos que denuncien a Israel recibirán protección y favores; los judíos que se suponga que apoyan a Israel serán arrojados a los lobos.

Y todo se hará en el lenguaje de los derechos humanos, la justicia y el derecho internacional.

Melanie Phillips, periodista, locutora y escritora británica, escribe una columna semanal para JNS. Actualmente es columnista de The Times de Londres.

© JNS.