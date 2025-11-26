Un hombre de California enfrenta hasta 15 años por amenazar con "volar todas las sinagogas en un radio de 20 millas"

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 26 de noviembre, 2025

Elijah Alexander King, de 36 años, que supuestamente amenazó con bombardear todas las sinagogas en un radio de 20 millas, fue procesado el martes por una acusación federal de tres cargos, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El residente de San Luis Obispo, California, cerca de la costa a unos 160 kilómetros al noroeste de Santa Bárbara, fue acusado de tres cargos relacionados con la realización de amenazas y la transmisión de bulos.

El acusado, que se declaró inocente y se encontraba bajo custodia federal desde el 6 de noviembre, será juzgado el 13 de enero, según el departamento. Quedará en libertad bajo fianza.

Se le acusa de haber hecho la amenaza de que "voy a volar todas las sinagogas en un radio de 20 millas" en las redes sociales el 28 de agosto, utilizando lo que el Departamento de Justicia dijo que era una dirección de correo electrónico y un número de teléfono que "se sabe que utiliza".

Poco después de publicar la amenaza, King escribió que "esta es una amenaza real. Envíen a la policía y denúncienme por terrorismo", y unos 10 minutos después buscó en su teléfono sinagogas cercanas, según el Departamento de Justicia.

Incluso después de que la policía enviara a King a un hospital para su vigilancia, siguió publicando en las redes sociales, según el Departamento de Justicia, e incluso escribió que "me han detenido y me han puesto tres días en retención psiquiátrica por mis mensajes contra los judíos". También habría compartido una publicación de otra persona en el que decía que es necesario "control de judíos" y no "control de armas".

King también ha publicado "retórica antisemita, incluyendo elogios a Adolf Hitler", y mensajes con "imágenes de armas, incluyendo una pistola, cuchillos y gas lacrimógeno", y ha enviado "numerables" correos electrónicos racistas y mensajes de voz al detective de policía que le impuso la retención psiquiátrica, según el Departamento de Justicia.

King se enfrenta a hasta 15 años de prisión por los cargos.

