El riesgo de guerra con China es mayor que nunca... y EEUU retira sus misiles de Japón

El 17 de noviembre, el Ministerio de Defensa de Japón notificó al gobierno de la ciudad de Iwakuni que el Pentágono había retirado su batería de misiles Typhon de la estación aérea del Cuerpo de Marines de Estados Unidos que se encuentra allí.

La batería había sido desplegada en septiembre para el ejercicio japonés-estadounidense Resolute Dragon 2025. Era la primera vez que Estados Unidos instalaba un misil de alcance medio en Japón.

China se había quejado amargamente del despliegue, alegando que el sistema de misiles amenazaba "seriamente la seguridad regional".

No es difícil entender por qué Pekín estaba tan molesto: el sistema Typhon, montado sobre camiones, lanza misiles Tomahawk y SM-6 y complica enormemente los planes regionales del Ejército Popular de Liberación de China. Lanzados desde Japón, los Tomahawks pueden alcanzar Pekín y Shanghái en el este chino, toda Corea del Norte, y Vladivostok y Jabárovsk en el Lejano Oriente ruso.

La Casa Blanca había planeado inicialmente retirar la batería Typhon una semana después del final de las maniobras, que concluyeron el 25 de septiembre. Los misiles permanecieron en la base de Iwakuni al menos hasta el 10 de noviembre.

"Xi necesita una confrontación para evitar que otros altos dirigentes del Partido Comunista le sigan desafiando".

El Pentágono no debería haber retirado el sistema. Peor aún, eligió el peor momento posible para hacerlo.

¿Por qué?

Se produce en medio de una confrontación entre China y Japón, avivada por la primera, por lo que la maquinaria de propaganda china está impulsando la narrativa de que la retirada de la batería Typhon demuestra que Washington está abandonando a Tokio.

Nada más lejos de la realidad, pero el Departamento de Guerra estadounidense debería haber previsto que Pekín intentaría ganar puntos haciendo creer que Estados Unidos acababa de ceder ante su presión.

Y lo que es más importante, Estados Unidos y Japón podrían ahora necesitar esa potencia de fuego.

Un momento de riesgo sin precedentes

El 7 de noviembre, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en respuesta a una pregunta de un legislador de la oposición en el pleno de la Dieta Nacional, dijo que un ataque chino a Taiwán constituiría una "situación de amenaza para la supervivencia", en referencia a la ley de seguridad japonesa de 2015. En esencia, estaba afirmando que Japón podría movilizar sus Fuerzas de Autodefensa.

La reacción china no se hizo esperar, y fue desquiciada. El 8 de noviembre, Xue Jian, cónsul general de China en Osaka, publicó en X que "hay que cortar la sucia cabeza que se mete", mensaje ampliamente interpretado como una amenaza contra la vida de Takaichi.

China, escalando la disputa, desaconseja ahora a sus nacionales viajar a Japón, prohíbe las importaciones de marisco japonés y amenaza con otras diversas formas de represalia económica, como imponer una prohibición de exportación de minerales de tierras raras.

"La reacción de Pekín no tiene precedentes en su vitriolo y agresividad", dijo a Gatestone James Fanell, miembro gubernamental del Centro de Política de Seguridad de Ginebra.

La reacción china no tiene precedentes por dos razones principales. En primer lugar, Takaichi ha desconcertado a los dirigentes chinos porque, a diferencia de la mayoría de sus predecesores, no ha flaqueado ante la presión china. Takaichi, que sigue negándose a retractarse de su comentario, ha mostrado al resto del mundo qué significa la rebeldía y puede animar a otros a enfrentarse a la gran corte celestial.

En segundo lugar, Xi Jinping creía que podía aislar a Taiwán, y la declaración de Takaichi demuestra que, en vez, se enfrentará a una coalición de sociedades libres. No es de extrañar que no esté contento.

Fanell, también coautor de Embracing Communist China: America's Greatest Strategic Failure (Abrazar a la China comunista: el mayor fracaso estratégico de Estados Unidos), cree que "existe un riesgo muy real de que Xi intente explotar la situación ejerciendo control físico sobre islas japonesas, como las Senkakus en el Mar de China Oriental".

Fanell está en lo cierto. El 16 de noviembre, por ejemplo, Pekín envió una formación de guardacostas a las Senkakus -China mantiene una reclamación extremadamente débil sobre estos islotes al noreste de la isla principal de Taiwán- en una "patrulla de cumplimiento de derechos". El siguiente paso podría ser, como destaca Fanell, un desembarco chino real en los afloramientos.

La escalada de acciones de Xi sugiere que está buscando una confrontación. El comentario imprevisto y sin guion de Takaichi creó una oportunidad.

Este año, Xi se ha visto sometido a presiones en los altos círculos del Partido Comunista. Algunos creen que ha perdido influencia. Sea esto cierto o no, probablemente piense que necesita una distracción en forma de un enemigo externo porque, entre otras cosas, se le culpa de una economía que se desmorona y de todo tipo de errores políticos evidentes.

Xi necesita una confrontación no tanto para distraer al pueblo chino -lo último que quiere ahora una población profundamente descontenta es una guerra-, sino para evitar que otros altos dirigentes del Partido Comunista le sigan desafiando.

El partido, encabezado ahora por Xi, no puede desescalar ni actuar de forma constructiva.

Cuando el riesgo de guerra con China alcanza niveles inéditos, este es absolutamente el peor momento posible para que Estados Unidos retire importantes armas de Japón.

Gordon G. Chang es autor de 'Plan Red: China's Project to Destroy America' y miembro del Consejo Asesor del Gatestone Institute.



