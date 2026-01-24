¿Autodeterminación para los palestinos?

Palestinos avanzan a través del puesto de control de Qalandia Eyad Jadallah \ apaimages/SIPA / Cordon Press / Cordon Press .

24 de enero, 2026

Un total de 164 países votaron en las Naciones Unidas el 15 de diciembre a favor de una resolución que afirma el derecho de los palestinos a la autodeterminación. Israel se opuso a la resolución. En mi opinión, como miembro de la Conferencia del Likud, esta postura merece cierta reconsideración.

En el pasado, me desempeñé como secretario y portavoz de la dirección del Likud en la Knéset. Una lección importante que aprendí fue el valor de la moderación: evitar respuestas impulsivas y, en su lugar, examinar con cuidado las perspectivas alternativas y las posibles consecuencias de cada curso de acción.

Israel tiene un estado vecino donde una gran mayoría de la población —a menudo estimada en alrededor del 80%— se identifica como palestina. Ese estado es el Reino Hachemita de Jordania.

En lugar de adoptar una postura confrontativa frente a gran parte de la comunidad internacional, Israel podría considerar enfatizar esta realidad demográfica e histórica ampliamente conocida. Si los palestinos se entienden a sí mismos como un pueblo distinto, se desprende que tienen derecho a la autodeterminación en un Estado en el que constituyan una mayoría clara y estable.

Puede resultar útil un breve contexto histórico. El Estado de Jordania surgió tras la competencia entre los intereses franceses y británicos en Oriente Medio. Faisal, el emir de Damasco, fue obligado por Francia a marcharse a Bagdad; por lo tanto, su hermano Abdullah quedó sin un territorio que gobernar.

Abdullah reunió 200 camellos y seguidores de la tribu hachemita en Arabia Saudita y partió con la intención de establecer su dominio en Damasco. Los británicos, en busca de una solución pragmática, finalmente decidieron, bajo el liderazgo de Winston Churchill, asignar el 76% del territorio del Mandato al este del río Jordán a Abdullah, creando así lo que se convirtió en el nuevo Estado: el Reino de Jordania.

Los relatos contemporáneos de estas negociaciones reflejan el carácter improvisado de la formación de Estados en la región. Aproximadamente el 76% del área, que había sido designada por la Sociedad de Naciones como un hogar nacional para el pueblo judío, fue entregada a los árabes, conocidos hoy como palestinos.

Hasta la Guerra de los Seis Días, en junio de 1967, la comprensión predominante entre la población local y los líderes locales era totalmente distinta del discurso actual. El 1 de diciembre de 1948, figuras prominentes de la zona que más tarde se conocería como Cisjordania se reunieron en Jericó y pidieron al rey Abdullah que extendiera su soberanía sobre ellos y que anexara formalmente el territorio a Jordania. En aquel momento, no existía una demanda de un Estado palestino separado ni se hacía gran hincapié en un derecho independiente a la autodeterminación distinto del de Jordania.

Solo a comienzos de la década de 1970 se creó un relato nacional palestino separado. En este contexto, Zuhair Muhsin, una figura destacada de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), afirmó en una entrevista del 31 de marzo de 1977 con el periódico neerlandés Trouw que la identidad palestina se había desarrollado como parte de la lucha contra Israel. Esta observación, realizada varios años después de la Guerra de los Seis Días, subraya la evolución relativamente reciente de la autodefinición nacional palestina.

Este trasfondo histórico también puede ayudar a explicar por qué, durante muchos años, los activistas internacionales progresistas nunca se manifestaron contra la ocupación jordana de Judea y Samaria antes de 1967.

Desde esta perspectiva, el reconocimiento por parte de Israel del derecho palestino a la autodeterminación en un Estado donde los palestinos constituyen una mayoría indiscutible podría modificar ciertos elementos del debate internacional y cuestionar algunas suposiciones predominantes dentro de los movimientos políticos progresistas.

Una preocupación común que se plantea en respuesta a este argumento se refiere a las relaciones entre Israel y Jordania. En mi evaluación, dichas relaciones probablemente se mantendrían estables. Tradicionalmente han estado basadas en intereses estratégicos y de seguridad compartidos, más que en una afinidad popular profunda. Precedentes históricos, como el conflicto del rey Hussein con la OLP y las acciones del rey Abdullah II contra los movimientos islamistas, sugieren que la política jordana ha priorizado de manera constante la estabilidad interna y la seguridad del régimen.

En una era de intensa propaganda mediática global y de narrativas públicas antisemitas falsas que se forman rápidamente, Israel debe intensificar su lucha por la opinión pública internacional.

Dr. Gershon Horowicz, exsecretario del partido Likud en la Knéset y exmiembro del Comité Central del partido Likud.

