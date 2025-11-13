La violencia de los vigilantes en Judea y Samaria profana nuestra historia sagrada

13 de noviembre, 2025

Siempre he apoyado, visitado, protegido y promovido las comunidades judías de Judea y Samaria. No son "puestos de avanzada" ni "asentamientos", como cínicamente las llama el mundo. Son la continuación viva de la historia judía; el corazón de nuestro pueblo, el mismo suelo por el que caminaron nuestros antepasados y donde se vivió por primera vez la alianza entre Dios e Israel.

Desde Hebrón (la primera capital de Israel) hasta Beit El, desde Silo (donde estuvo el Tabernáculo durante 369 años) hasta Ofra, y desde los valles de Judea hasta las crestas de Samaria, no es tierra extraña; es la cuna de la vida judía, sólo igualada por la propia Jerusalén. Afirmar que los judíos no pueden vivir aquí es racista, antisemita y una negación de 3.000 años de historia judía.

Pero como estas tierras son sagradas, debo alzar la voz contra el pequeño grupo de judíos radicales que profanan todo lo sagrado atacando a palestinos inocentes.

Los residentes de Judea y Samaria han soportado un siglo de masacres y terror. Han sido calumniados como ladrones de tierras cuando, en realidad, todas las comunidades se construyeron en terrenos baldíos o en tierras compradas abierta y legalmente.

"En cada visita que hago allí, me encuentro con familias que han enterrado a hijos e hijas asesinados por los terroristas. Su sufrimiento es indescriptible"

Sin embargo, nada de eso excusa la violencia contra inocentes. Cualquier judío que haga daño a un palestino inocente traiciona al judaísmo y a Israel por igual. La Torá, los valores judíos y la historia judía prohíben totalmente tales actos. La nuestra es la única nación de la historia que nunca ha lanzado una guerra no provocada.

Es tarea de las Fuerzas de Defensa de Israel y de la policía proteger a estas comunidades, ayudadas por su propia seguridad interna entrenada, como muchos aprendieron tras los fracasos del 7 de octubre.Pero el gamberrismo y la justicia vigilante profanan el núcleo moral de Israel. Demasiados líderes permanecen en silencio.

La disputa de Israel no es con los árabes o los palestinos como pueblo. Casi dos millones de ciudadanos musulmanes viven pacíficamente entre los 10 millones de habitantes de Israel. Eso por sí solo refuta el vil libelo de que Israel es un Estado de apartheid.

Nuestra lucha es con los regímenes malévolos y el movimiento terrorista-Irán, Hamás, Hezbolá, la Yihad Islámica-no con los palestinos de a pie que quieren paz y dignidad. La violencia de incluso unos pocos judíos debe ser detenida y castigada. No es sionismo. No es judaísmo. Es una profanación del nombre de Dios.

"El fundamento moral de la vida judía es la justicia: Tzedek, tzedek tirdof, 'Justicia, justicia perseguirás'. No la venganza. Justicia"

Defenderé con cada aliento el derecho de Israel a proteger a sus ciudadanos y a prosperar en Judea y Samaria. Un Estado palestino allí pondría en peligro la propia existencia de Israel. Pero ni siquiera esa amenaza existencial permite tomarse la justicia por su mano.

Cuando un judío quema un campo, incendia una casa o destroza una mezquita, no está defendiendo a Israel; lo está profanando. Se burla de nuestra fe y profana la memoria de los profetas cuyos huesos yacen en esas colinas.

Los residentes judíos de Judea y Samaria son personas valientes e idealistas que han construido comunidades de belleza y esperanza, creando miles de puestos de trabajo bien remunerados para los vecinos palestinos. He rezado en sus casas y he admirado su valentía. Pero la valentía no puede excusar la crueldad. La Tierra de Israel santifica sólo a quienes actúan con rectitud en ella.

Las FDI y el ejército estadounidense son los ejércitos más morales de la Tierra. Dejen a los valientes soldados de Israel hacer su trabajo. Cualquiera con tzitzit que incendie un campo palestino por venganza profana los Diez Mandamientos. Cazar y destruir terroristas, sí. Instituir la pena de muerte para los asesinos, sí. Pero nunca dañen a inocentes.

Quienes carezcan de autoridad militar deben someterse a la policía y al ejército de Israel. Cometer actos de violencia justiciera en nombre del Dios de Abraham, un Dios de compasión y moderación, no es judaísmo sino paganismo. Los hombres que desfilan como judíos religiosos mientras actúan como vándalos convierten la Torá en idolatría.

"Y los rabinos o líderes que permanecen en silencio comparten la culpa. Si nuestros púlpitos no pueden tronar que tales actos son assur, absolutamente prohibidos, entonces la religión se convierte en un disfraz más que en una vocación"

Somos mejores que Hamás y los Hermanos Musulmanes. Por convicción moral, no por crueldad, los derrotaremos.

Cada ataque judío a un árabe desangra la reputación de Israel. Cada vídeo de un campo en llamas circula como "prueba" de que los judíos son los nuevos agresores, y Hamás, Irán y el movimiento BDS se dan un festín con ello.

La Torá ordena el amor al extranjero más que ninguna otra ley. "No oprimirás al extranjero, porque extranjeros fuisteis en Egipto". Nuestro sufrimiento estaba destinado a refinarnos, no a endurecernos.

Sí, la mayoría de los colonos son pacíficos y rectos, demonizados injustamente por la doble moral del mundo. Pero incluso el ataque de un judío a un árabe inocente socava nuestra posición moral. Un chilul Hashem, "la profanación del nombre de Dios", es el pecado más grave. La violencia de los judíos religiosos es su forma más pura. Convierte la fe en tribalismo.

El judaísmo no es una fe de conquista, sino de conciencia. La gente moral admira a Israel por esta rectitud; sólo los odiadores, como los tiranos de Irán que torturan a las mujeres, lo desprecian.

"Enseñamos al mundo que todos los seres humanos han sido creados a imagen de Dios. Levantamos las armas sólo en defensa, nunca en odio"

El sionismo nunca tuvo que ver con la dominación, sino con la renovación moral, el derecho del pueblo judío a la autodeterminación y el deber de encarnar su herencia ética. Theodor Herzl y David Ben-Gurion imaginaron Israel no como un Estado guarnición, sino como un faro moral.

Los residentes de Judea y Samaria encarnan ese sueño; son gente de sacrificio, fe y perseverancia. Su legitimidad, sin embargo, depende de un comportamiento moral. Expulsen de su seno a quienes la violen. El derecho a vivir en cualquier lugar de nuestra tierra ancestral es sagrado; no permitan que los extremistas lo profanen.

El problema no es la presencia judía, sino unos pocos cegados por la rabia que convierten la fuerza en salvajismo. No están defendiendo el pacto;lo están profanando.

Sí, los enemigos de Israel, Irán, los Hermanos Musulmanes, las Naciones Unidas y La Haya, nos detestan irracionalmente. Pero no se trata de ellos. Se trata de lo que piensa Dios. Él nos confió esta tierra para ser una luz para las naciones, para modelar la justicia, no para imitar la crueldad.

Las FDI pueden defender las fronteras de Israel; sólo sus ciudadanos pueden defender su alma.

Dejo una lección de la historia. El Segundo Templo fue destruido no sólo por Roma sino por sinat chinam, "odio infundado". Judíos lucharon contra judíos mientras el enemigo esperaba.

Un minúsculo grupo de extremistas violentos en Judea y Samaria ha cometido el mismo pecado. Predican la santidad pero siembran el odio. Dicen defender a la nación pero la corrompen desde dentro. Estamos reviviendo, en miniatura, la antigua maldición del odio interno disfrazado de piedad.

La supervivencia de Israel nunca ha descansado únicamente en las armas. El pueblo judío perdura gracias a su poder moral, porque ni siquiera los enemigos pueden negar nuestra luz. En el momento en que atenuamos esa luz, nos volvemos ordinarios.

Los profetas no advirtieron de ejércitos extranjeros, sino de la decadencia moral. "Tus manos están llenas de sangre", gritó el profeta Isaías. "Aprended a hacer el bien; buscad la justicia". Esa llamada profética aún resuena en la mayoría justa de Judea y Samaria. No dejéis que unas pocas manzanas podridas los manchen.

El Estado judío se construyó después de Auschwitz para demostrar que la luz puede surgir de la oscuridad. Cualquier acto de crueldad de un judío contra un árabe es una burla a la memoria de los seis millones de mártires.

Algunos me acusarán de alimentar a los críticos de Israel al condenar la violencia judía. Se equivocan. El silencio es traición. La condena es lealtadal judaísmo, a las FDI, a la Torá y al verdadero sionismo que construyó esta nación.

El mundo debe ver que nuestra fe se controla a sí misma, que no excusamos el mal porque lleve una kipá o hable hebreo. Somos judíos; respondemos ante el Cielo.

Cuando Abraham suplicó por Sodoma, no reclamó su inocencia, sino que exigió justicia: "El primer acto del primer judío fue una protesta moral. Esa es nuestra herencia.

Las colinas de Judea y Samaria son sagradas no por sus piedras, sino por el pacto que nos ordena santificar la vida. El verdadero judío es aquel que construye, reza y trata a todos los seres humanos como creaciones divinas. He conocido a cientos de miles que viven así.

Ese es el judaísmo que conozco. Ese es el sionismo que amo. Y ése es el Israel que defenderé:Un Israel que empuña la espada sólo para proteger a los inocentes y levanta la Torá para guiar su conciencia.

Si lo olvidamos, no perderemos el respeto del mundo, sino el favor de Dios

Judea y Samaria, con sus justos residentes judíos, deben estar a la altura de la santidad de la tierra donde la justicia fluye como el agua y la rectitud como un poderoso arroyo. Los hijos de Isaac e Ismael aún pueden aprender a verse unos a otros como creaciones del Único Dios verdadero.

No permitamos nunca que un solo justiciero socave esa santidad.

