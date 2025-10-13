En una "violación flagrante", Hamás devuelve solo cuatro de los 28 cuerpos de rehenes

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 13 de octubre, 2025

Hamás pretende transferir sólo cuatro de los 28 cadáveres de rehenes a Israel el lunes en una "flagrante violación" del acuerdo de alto el fuego, declaró el Foro de Rehenes y Familiares Desaparecidos.

El grupo dijo que la aplicación del acuerdo debe detenerse "hasta la liberación total y completa de todos los fallecidos."

Los cuatro cadáveres que Hamás pretende devolver son, al parecer, los de Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y Daniel Pérez.

Israel Katz, ministro de Defensa israelí, dijo que Hamás no "cumplió sus compromisos".

"Cualquier retraso o evasión deliberada será considerado una flagrante violación del acuerdo y se responderá en consecuencia", dijo.

Un portavoz del ejército israelí dijo que "se están haciendo esfuerzos a todos los niveles hoy para continuar la liberación de los secuestrados, que fueron asesinados más allá de los cuatro que Hamás anunció."

"En cuanto a la misión de devolver a los rehenes caídos, esperamos que hoy se devuelva el mayor número posible, y sabemos que quedarán muchos y que tendremos que trabajar para traerlos de vuelta en los próximos días", declaró el general de división (res.) Nitzan Alon, jefe del centro de mando de las Fuerzas de Defensa de Israel para devolver a los rehenes.

La Cruz Roja está de camino al punto de encuentro en el sur de la Franja de Gaza, donde varios ataúdes de rehenes fallecidos serán transferidos a su custodia, dijeron las FDI.

El Foro de Rehenes se declaró "conmocionado y consternado" al conocer la infracción de Hamás.

"Esperamos que el gobierno de Israel y los mediadores tomen medidas inmediatas para rectificar esta grave injusticia", declaró. "Las familias de los rehenes fallecidos están pasando días especialmente difíciles, llenos de profundo dolor. No abandonaremos a ningún rehén. Los mediadores deben hacer cumplir los términos del acuerdo y asegurarse de que Hamás paga un precio por esta violación".

Según la primera fase del acuerdo de alto el fuego, Hamás aceptó liberar a los 48 rehenes restantes, vivos y fallecidos, el lunes.

Se espera que los cuerpos de los fallecidos sean envueltos en banderas israelíes y transportados a Re'im, donde serán recibidos por una guardia de honor y una oración dirigida por un rabino militar.

Israel acordó liberar a miles de terroristas palestinos de sus prisiones después de que los 48 sean redimidos.

El lunes por la mañana, los 20 rehenes israelíes vivos regresaron de Gaza dos años después de que Hamás los secuestrara el 7 de octubre de 2023.

Los rehenes fueron liberados en dos oleadas, la primera fue Matan Angrest, los hermanos gemelos Gali y Ziv Berman, Guy Gilboa-Dalal, Omri Miran, Eitan Mor y Alon Ohel.

Los siete, acompañados por agentes de las FDI y de la Agencia de Seguridad de Israel, cruzaron a Israel hacia las 9.30 hora local, según las FDI.

Horas después de la liberación inicial, Hamás entregó a otros 13 cautivos israelíes a la Cruz Roja en el sur de la Franja de Gaza.

El segundo grupo estaba formado por Elkana Bohbot, Rom Braslavski, Nimrod Cohen, los hermanos David y Ariel Cuneo, Evyatar David, Maxim Herkin, Eitan Horn, Segev Kalfon, Bar Kupershtein, Yosef-Haim Ohana, Avinatan Or y Matan Zangauker.

