Los que piden "globalizar la Intifada" tienen más sangre en sus manos

3 de octubre, 2025

No esperen que el último incidente de violencia antisemita despierte al mundo de la incitación contra los judíos que se ha extendido por todo el mundo en los últimos dos años desde 7 de octubre. El atentado del Yom Kippur en la Heaton Park Hebrew Congregation de Manchester, Inglaterra, que costó la vida a dosjudíos provocó, con razón, las condenas del primer ministro británico Keir Starmer y otros políticos del Reino Unido, así como impactantes titulares en todo el mundo.

Aun así, hay algo importante que falta en las respuestas a la cobertura de esta tragedia por parte de quienes están en los medios de comunicación, organizaciones mundiales como las Naciones Unidas, o quienes se han sumado, apoyado, justificado y racionalizado manifestaciones y activismo pro-Hamás en todo Occidente. Su disposición a difundir la propaganda antiisraelí lanzada por los terroristas que dirigieron el asalto árabe palestino a través de la Gaza frontera el 7 de octubre de 2023 ha contribuido a generalizar y normalizar los libelos de sangre sobre el Estado judío y los judíos. Y eso ha contribuido a crear una atmósfera de odio que hace que atrocidades como la cometida en la sinagoga británica no sólo sean posibles, sino inevitables.

Amenazas contra los judíos



Aunque estaban dispuestas a admitir lo obvio y declarar el ataque un acto de terrorismo doméstico, las autoridades británicas dicen que todavía están trabajando para descubrir el motivo de Jihad al-Shamie, el agresor que fue abatido en el lugar de los hechos por la policía. Ha sido identificado como un ciudadano británico de 35 años de ascendencia siria. Al parecer, otras tres personas, que al cierre de esta edición aún no habían sido identificadas, le ayudaron a llevar a cabo el ataque, en el que se estrelló un coche contra la multitud de fieles judíos que se encontraban fuera de la sinagoga y se atacó con un cuchillo. Pero no hace falta ser Sherlock Holmes para darse cuenta de que el ambiente actual, en el que se escuchan constantemente amenazas contra los judíos en manifestaciones multitudinarias en Londres y otras ciudades británicas en apoyo del terrorismo palestino, forma parte de la ecuación.

Hemos sido testigos de una serie de ataques violentos durante el año pasado en Estados Unidos, incluyendo la muerte a tiros de dos jóvenes empleados de la embajada israelí en Washington, DC. El ataque incendiario contra una marcha en favor de los rehenes israelíes en Boulder, en el que murió un superviviente del Holocausto de 82 años, y un incendio provocado durante la noche en la residencia del gobernador Josh Shapiro en Harrisburg durante la Pascua judía. Todos fueron cometidos en nombre de la "Palestina libre", un lema cuyo significado es la eliminación de Israel, no la creación de un Estado árabe junto a él, que los palestinos han demostrado repetidamente que no quieren.

Sin embargo, cuando las turbas pro-Hamas en los campus universitarios y en las calles de las ciudades corean "Del río al mar" y, sobre todo, "globalizar la intifada", no son frases coherentes con la preocupación por los derechos humanos o la difícil situación de los palestinos en la guerra actual. Son una reivindicación del genocidio de los judíos y del terrorismo contra ellos en todas partes. Y eso es exactamente lo que ocurrió en Manchester -la ciudad inglesa con mayor concentración de judíos fuera del área metropolitana de Londres- y en los atentados de Estados Unidos.

Es cierto que sólo Jihad al-Shamie y sus cómplices son directamente responsables del crimen de Manchester, como es igualmente cierto que sólo los asaltantes que proclamaron que mataban en nombre de la "Libertad de Palestina" deben ser considerados responsables de esos crímenes.

El libelo de sangre del "genocidio"



Aunque se trate de ataques de "lobos solitarios", muestran cómo se ha legitimado la demonización de los judíos en el discurso público. Quienes han tomado partido contra Israel en la guerra que siguió a la masacre del 7 de octubre de 1.200 personas en el sur de Israel no sólo han expresado simpatía por las personas que participaron en esas atrocidades atroces y las vitorearon. Han afirmado que la guerra justa que Israel libra contra Hamás es un crimen y han afirmado falsamente que su propósito es la aniquilación de los palestinos. Eso a pesar del cuidado que las Fuerzas de Defensa de Israel ponen en evitar víctimas civiles, mientras que Hamás busca deliberadamente poner en peligro e incluso matar de hambre a su propio pueblo.

Como resultado de ello, la acusación de que Israel está cometiendo un "genocidio" en Gaza -una falsedad absurda y difamatoria que es un intento de redefinir la palabra de una manera que abarcaría prácticamente cualquier conflicto armado- se publica o se emite ahora de forma rutinaria en los medios de prensa corporativos heredados, incluso en referencias de improviso como si se tratara de un hecho histórico e indiscutible.

No se trata simplemente de periodismo tendencioso. Más bien, es un tema de conversación para deslegitimar el derecho de Israel a la autodefensa contra un movimiento terrorista genocida. También es una forma abreviada de calumniar a todos los israelíes y judíos como el equivalente moral de los nazis, un cliché antisemita. No se trata sólo de desviar la atención de los objetivos de los palestinos, cuya identidad nacional está inextricablemente ligada a su guerra centenaria contra el derecho de los judíos a vivir en su antigua patria. Al etiquetar de esta manera a los israelíes y a quienes los apoyan -como ocurre con la inmensa mayoría de los judíos-, quienes emplean estas patrañas están legitimando implícitamente la violencia contra ellos.

Ese es el contexto de ataques como los asesinatos en la sinagoga de Manchester.

Los enemigos de Israel afirman que vincular su retórica difamatoria con el antisemitismo y la violencia es injusto. Los medios de comunicación liberales que defienden sus esfuerzos y ayudan a difundir sus argumentos están generalmente de acuerdo. Afirman que señalar la forma en que su defensa y sus acciones legitiman los ataques asesinos es inmerecido, ya que lo único que hacen es "criticar" a Israel.

Por supuesto, Israel no debería estar exento de "críticas". Sin embargo, las personas que corean a favor de su destrucción no lo están "criticando". Están animando a quienes trabajan por ese objetivo genocida. La crítica consiste en cambiar la política real. Lo que los que gritan "Del río al mar" están apoyando es la posición mantenida por la mayoría de los palestinos, en la que el único Estado judío del planeta se considera ilegítimo y, por tanto, digno de destrucción.

La responsabilidad de Starmer



Por eso también suenan huecas las condenas del atentado de Manchester procedentes de dirigentes como Starmer.

Al reconocer unilateralmente la condición de Estado de Palestina, junto con Francia, Canadá y Australia, sin que Hamás liberara a los rehenes que tomó el 7 de octubre, ni que se comprometiera a desarmarse y a poner fin a su guerra para destruir Israel, el Gobierno de Starmer estaba recompensando a los terroristas por sus bárbaras acciones.

Este fue un esfuerzo escandalosamente inoportuno e irresponsable para socavar tanto la campaña de Israel para derrotar a Hamás como los esfuerzos diplomáticos estadounidenses para poner fin a la guerra. Envió una señal a los terroristas -y a quienes los apoyan en el extranjero- de que destruir al grupo responsable de la mayor matanza de judíos desde el Holocausto no era tan importante como apaciguar a los votantes musulmanes e izquierdistas que odian a Israel y a los judíos.

La idea de que se puede separar el odio al Estado judío del odio a los judíos es un mito que ha sido desmentido por la violencia que los que odian a Israel han empleado contra las comunidades judías de todo el mundo. También lo es la idea de que las políticas que recompensan la violencia contra los judíos no validan y, en última instancia, alientan a quienes quieren traducir su odio a los judíos en crímenes como el de Manchester.

Allí, como ocurrió en la capital de Estados Unidos, Colorado y Pensilvania, vimos funcionar la consigna de "Globalizar la intifada". Mientras la mayoría de los medios de comunicación sigan difundiendo libelos de sangre sobre Israel y los políticos los respalden o se vean presionados a adoptar políticas discriminatorias y perjudiciales a causa de ellos, la avalancha de sangre judía derramada por estos antisemitas de "Palestina libre" no hará sino aumentar.

Jonathan S. Tobin es redactor jefe de JNS (Jewish News Syndicate).

© JNS