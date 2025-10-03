El terrorista de la sinagoga de Mánchester, Jihad al-Shamie, estaba bajo fianza por una presunta violación

Publicado por Agustina Blanco 3 de octubre, 2025

El jueves, durante Yom Kipur, el día más sagrado del judaísmo, Jihad al-Shamie, un ciudadano británico de 35 años nacido en Siria, llevó a cabo un ataque terrorista contra fieles que entraban en la sinagoga de Heaton Park en Mánchester.

Al-Shamie embistió con su coche a los asistentes y luego los apuñaló, antes de ser abatido a tiros por la policía local. La policía de Gran Mánchester confirmó que se trata de un incidente terrorista y reveló que dos víctimas fueron alcanzadas por balas cuando impidieron que el atacante ingresara al edificio.

¿Quién es el terrorista?



Al-Shamie se encontraba en libertad bajo fianza policial por una presunta violación cuando perpetró el ataque, según pudo saber The Telegraph. Estaba bajo investigación por un presunto ataque sexual que se cree que tuvo lugar a principios de este año. Además, el medio estima que tenía otras condenas penales, pero no estaba en el radar de los oficiales antiterroristas.

¿Cómo fue el ataque?



Un testigo presencial, Alan Levy, presidente de la junta directiva de la sinagoga, ayudó a bloquear las puertas junto con el rabino Walker y otros feligreses cuando Al-Shamie apareció blandiendo un cuchillo.

Levy relató a ITV News que vio al atacante "con un cuchillo grande, golpeando su cuchillo contra el vidrio, tratando de atravesarlo", al tiempo que miembros de la congregación sujetaron firmemente las puertas para evitar que entrara.

Levy añadió que oyó al atacante gritar: "¡Esto es lo que les pasa por matar a nuestros hijos!", mientras los feligreses le gritaban desde fuera del perímetro. Levy describió la situación como "realmente horrible", destacando los ataques contra la comunidad judía.

La víctimas



Melvin Cravitz, de 66 años, fue asesinado en el ataque. La policía del Gran Mánchester confirmó que trabajaba como guardia de seguridad en la sinagoga cuando ocurrió el incidente y que "detuvo valientemente al atacante para que no entrara al edificio".

Su familia, en un comunicado emitido por la policía, lo describió como un hombre "amable y cariñoso" y "siempre quería charlar y conocer gente". Era un hombre dedicado a su esposa y a su familia, y amaba la comida. Su esposa, su familia, sus amigos y la comunidad lo extrañarán profundamente. "Pedimos privacidad mientras intentamos asimilar esta impactante pérdida".

La otra víctima fatal fue Adrian Daulby, de 53 años, quien murió después de que la policía le disparara accidentalmente. La familia de Daulby lo describió más tarde como un "héroe" que "perdió trágicamente la vida en un acto de valentía para salvar a otros".

El padre del terrorista expresó apoyo a Hamás Faraj Al-Shamie, padre del terrorista, elogió a los terroristas de Hamás del 7 de octubre como “los hombres de Alá en la tierra” en The Telegraph.



En su mensaje, el cirujano traumatólogo, residente en viviendas sociales en Gran Bretaña, afirmó que los terroristas que se infiltraron en Israel en motocicletas y parapentes, matando a 1.200 personas y tomando cerca de 250 rehenes, había "demostrado más allá de toda duda" que Israel sería destruido eventualmente.

Starmer y Lammy llaman a la unidad y al respeto



Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, instó a los manifestantes pro-Palestina a reconocer y respetar el dolor de los judíos británicos, pero no llegó a exigir que se cancelen las marchas planeadas para el fin de semana, apenas unos días antes del aniversario de los ataques del 7 de octubre.

Un artículo publicado por The Guardian, dice que Starmer reconoció que las protestas “causarían angustia”. “Instó a quienes piensen en protestar este fin de semana a que reconozcan y respeten el dolor de los judíos británicos esta semana”, dijo, y añadió: “Este es un momento de duelo. No es momento de avivar la tensión y causar más dolor”.

Starmer señaló que el odio hacia la comunidad judía estaba aumentando, pero insistió en que “la protesta pacífica es una piedra angular de nuestra democracia” y que había “una preocupación justificada por las protestas en Gaza”.

Por su parte, el viceprimer ministro David Lammy insistió en que “el odio nunca debe dividirnos” después de que fuera interrumpido mientras pronunciaba un discurso en una vigilia en Mánchester.

Y en su cuenta de X, señaló: “Escuché el dolor, la ira y la pena en la vigilia de hoy después del horrible ataque terrorista. Nos solidarizamos con la comunidad judía en su dolor y lucha contra el antisemitismo. Estamos reforzando la seguridad en las sinagogas y apoyando a las víctimas. El odio nunca debe dividirnos ni lo hará”.

Israel le hace una advertencia al Reino Unido



El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, advirtió que el Reino Unido se encuentra en un "momento decisivo de su historia" para preservar su carácter. Sa'ar dijo que había hablado con Yvette Cooper, la secretaria de Relaciones Exteriores, para informarle que la “incitación rabiosa” de las marchas pro-Palestina estaba perturbando a las comunidades judías.

En una publicación en la red social X, dijo: “Este es un momento decisivo en la historia del Reino Unido para preservar su carácter y requiere combatir sin descanso el venenoso movimiento antisemita. Planteé la necesidad de luchar contra las marchas y protestas propalestinas, que tienen rasgos antisemitas y a veces incluyen un apoyo explícito al terrorismo”.