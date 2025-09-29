¿Qué ocurrirá si se cierra el Gobierno?

Publicado por Thérèse Boudreaux | The Center Square 29 de septiembre, 2025

A menos que republicanos y demócratas rompan su estancamiento en las negociaciones, el Gobierno federal cerrará parcialmente el 1 de octubre, suspendiendo a cientos de miles de empleados federales y deteniendo docenas de servicios.

El cierre del Gobierno se produce cuando las agencias federales se quedan sin dinero para financiar sus operaciones. En virtud de la Ley de Antideficiencia, el Gobierno no puede gastar el dinero que no tiene, por lo que las agencias generalmente deben detener sus operaciones hasta que el Congreso asigne nuevos fondos.

Se supone que el Congreso debe renovar anualmente los niveles de gasto discrecional de las agencias a través de 12 proyectos de ley de asignaciones, pero a menudo se quedan sin tiempo y en su lugar aprueban un stopgap de financiación.

Los legisladores de la Cámara de Representantes ya han aprobado una Resolución Continuada para mantener los niveles de financiación del Gobierno hasta noviembre. Pero los senadores demócratas impidieron que la Cámara Alta aprobara la CR y no tienen planes de ceder a menos que se hagan concesiones partidistas de financiación - concesiones que los republicanos se niegan a conceder.

Los mercados de apuestas políticas sitúan actualmente la probabilidad de un cierre parcial del Gobierno en más del 80%. Si esto ocurre, las consecuencias para los estadounidenses variarán mucho en función de la profesión, la región y el nivel socioeconómico.

Durante un cierre, las agencias federales y las operaciones consideradas esenciales - incluyendo la seguridad nacional, la aplicación de la ley, la Patrulla Fronteriza, la vigilancia de brotes y la respuesta de emergencia - permanecerían totalmente abiertas. A pesar de posibles retrasos, el tren Amtrak y los aeropuertos seguirían funcionando, el Departamento de Estado continuaría tramitando pasaportes y visados, y el Departamento de Educación continuaría administrando ayudas a los estudiantes.

Los estadounidenses también seguirían recibiendo su correo, las prestaciones de la Seguridad Social, Medicare, Medicaid y las prestaciones para veteranos. Estos servicios pueden permanecer abiertos porque el Servicio Postal de EEUU se financia casi en su totalidad con sus propios ingresos y los programas de prestaciones se financian con gastos obligatorios, que se renuevan automáticamente sin la aprobación del Congreso.

Pero un cierre paralizaría las inspecciones rutinarias de seguridad de instalaciones alimentarias de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y las inspecciones de sistemas de agua, instalaciones químicas y sitios de residuos peligrosos de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA), así como la limpieza de residuos peligrosos.

Todos los parques y museos nacionales cerrarían, los ensayos clínicos en los Institutos Nacionales de Salud verían interrumpidas sus actividades, y las solicitudes de préstamos federales para vivienda o pequeñas empresas se paralizarían. El programa de nutrición suplementaria WIC se quedaría rápidamente sin dinero, y las prestaciones de los cupones de alimentos podrían retrasarse si se prolonga el cierre.

Aunque la Ley de Reducción de la Inflación de 2022 proporcionó fondos para que el Servicio de Impuestos Internos permaneciera abierto en caso de un cierre, no hay garantía de que esto suceda. En anteriores cierres, el IRS suspendió al 90% de sus empleados, paralizando las operaciones.

Los empleados federales en puestos "esenciales" -como miembros de las fuerzas armadas y controladores aéreos - trabajarían sin sueldo hasta que termine el cierre. Los empleados gubernamentales "no esenciales", como los guardaparques y los presidentes de las oficinas locales de EPA, seguirían sin cobrar hasta que finalice el cierre. En ese momento, ambos grupos recibirían el pago retroactivo.

Los únicos trabajadores federales que recibirían su paga durante el cierre serían los de las agencias no financiadas por el Congreso, como los empleados del Servicio de Correos.

Ningún partido político se beneficiaría de un cierre del Gobierno, que no se ha producido en siete años. El más reciente duró del 22 de diciembre de 2018 al 25 de enero de 2019, el cierre más largo en la historia de Estados Unidos. Los republicanos eran el partido minoritario en el Senado y forzaron el cierre, recibiendo en consecuencia gran parte de la culpa. Dado que los demócratas ocupan ahora ese papel, un cierre ahora probablemente perjudicaría más a su partido.

Lo que está en juego es aún mayor esta vez, dado que la Administración Trump planea hacer permanentes algunos de los recortes si el Gobierno se cierra. Un memorando de la Oficina de Gestión y Presupuesto pedía a las agencias que "aprovecharan esta oportunidad" para eliminar puestos de trabajo considerados innecesarios.

© Just The News