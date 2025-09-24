Reorganizando el mundo y salvando a Occidente: Trump invita a los países a defender sus identidades y honrar su grandeza

23 de septiembre, 2025

El discurso del presidente Donald Trump ante la Asamblea General de las Naciones Unidas fue bastante poderoso. Trump, quien empezó con un par de chistes sobre cómo le habían fallado las escaleras mecánicas del edificio de la ONU y el teleprompter, aprovechó su tribuna para presentarse como el líder que aspira a salvar a Occidente de las propias mañanas que le están consumiendo.

Ante el fracaso del consenso liberal de la posguerra y el surgimiento de proyectos soberanistas, Trump da un paso al frente y se ofrece a encabezar la nueva tendencia de la verdadera derecha en Occidente. En su discurso, Trump habló de cómo su severa política de fronteras cerradas, deportaciones y reestructuración económica está salvando a Estados Unidos de la debacle en la que quedó luego de la administración de Joe Biden —que permitió que se empezara a desdibujar la nación.

Asimismo, Trump dejó claro cuál es el abordaje de su administración frente a la política exterior: un plan realista, sin pudor, que permita que las naciones vuelvan a vivir en paz, con seguridad, sin perderse de vista. Por ello, le reclamó a las Naciones Unidas su inoperancia, por un lado, pero también su complicidad en asistir a la izquierda en diluir las naciones europeas con la pérdida de su soberanía y su identidad.

Como le corresponde a un líder soberano, Trump también dejó claro cuáles son sus enemigos: el terrorismo y el narcotráfico. Con respecto al primero, sermoneó a los países que, al reconocer a Palestina como un Estado, están premiando a Hamás. Al segundo, le dio un ultimátum (con nombre y apellido): Nicolás Maduro lidera las redes del narcotráfico en el continente y todos los cárteles serán aniquilados.

Al final de su discurso, empuñó una defensa colérica y rabiosa de la soberanía e identidad de Estados Unidos e invitó a todas las naciones del mundo a hacer lo mismo. Dijo que cada nación es grande a su manera y tiene el deber de resguardar esa grandeza, por sus antepasados y por dejar un legado para quienes vienen. Si eso ocurre, si cada país del mundo explota su potencial y se compromete con cuidar esa grandeza, tendrá en Estados Unidos a un amigo para crecer y mejorar el mundo.

La Administración Trump honra la doctrina del destino manifiesto. Cree en el potencial de Estados Unidos, para el que está ordenado. Pero también cree en el potencial del mundo. En ese sentido, Trump, como ha dejado claro, ve su presidencia como una oportunidad única, no solo de reorganizar a Estados Unidos, sino de reorganizar al mundo entero. En parte, en la mitología MAGA, para eso intervino Dios en julio del año pasado: Trump tiene una misión y puede que Occidente, como lo valoramos, dependa de ello.