La Casa Blanca responde a la carta filtrada de Maduro: "Repitió muchas mentiras, no hay cambios en la postura hacia Venezuela"

La portavoz Karoline Leavitt desestimó el mensaje y aseguró que el dictador venezolano intenta maquillar la realidad.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt

Virginia Martínez
Virginia Martínez

La Casa Blanca respondió este lunes a una carta enviada por el dictador venezolano Nicolás Maduro al presidente Donald Trump, en la que pedía diálogo y rechazaba las acusaciones de narcotráfico en su contra. La portavoz Karoline Leavitt desestimó el mensaje y aseguró que el líder chavista intenta maquillar la realidad.

“Francamente, creo que Maduro repitió muchas mentiras en esa carta, y la posición de la Administración sobre Venezuela no ha cambiado”, dijo Leavitt en Washington. La funcionaria reiteró que el Gobierno estadounidense considera ilegítimo al régimen chavista y advirtió que el presidente Trump está dispuesto a utilizar “todos los medios necesarios” para frenar el tráfico de drogas procedente de Venezuela hacia Estados Unidos.

La carta de Maduro y su difusión

La carta, con fecha del 6 de septiembre, fue publicada por la ilegítima vicepresidente de Venezuela Delcy Rodríguez, asegurando que antes había sido entregada a un mediador sudamericano para que llegara al presidente Trump. En ella Maduro calificó de “noticias falsas” las acusaciones de narcotráfico y advirtió que, a su juicio, buscaban “justificar una escalada al conflicto armado que infligiría daños catastróficos en todo el continente”.

El dictador venezolano también afirmó estar dispuesto a una “conversación directa y franca” con el enviado especial estadounidense Richard Grenell, con el fin de “superar el ruido mediático” y avanzar en lo que describió como una relación “histórica y pacífica” entre ambas naciones. Incluso elogió los esfuerzos de Trump por terminar con las guerras y pidió promover el diálogo como vía para garantizar la paz en el continente.

Contexto de mayores tensiones

El intercambio se da en medio de crecientes tensiones por las operaciones militares estadounidenses en el Caribe y las acusaciones de Washington de que el régimen chavista facilita el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. El Departamento de Justicia sostiene que Maduro participa directamente en el narcotráfico internacional, motivo por el cual el gobierno de Trump elevó en agosto la recompensa por su captura a 50 millones de dólares.
Pese a ello, Maduro insistió en que Venezuela es un “territorio libre de producción de drogas” y negó que su país tenga un rol relevante en la red de narcóticos que afecta a la región.

