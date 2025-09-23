La Casa Blanca responde a la carta filtrada de Maduro: "Repitió muchas mentiras, no hay cambios en la postura hacia Venezuela"

Publicado por Virginia Martínez 22 de septiembre, 2025

La Casa Blanca respondió este lunes a una carta enviada por el dictador venezolano Nicolás Maduro al presidente Donald Trump, en la que pedía diálogo y rechazaba las acusaciones de narcotráfico en su contra. La portavoz Karoline Leavitt desestimó el mensaje y aseguró que el líder chavista intenta maquillar la realidad.

“Francamente, creo que Maduro repitió muchas mentiras en esa carta, y la posición de la Administración sobre Venezuela no ha cambiado”, dijo Leavitt en Washington. La funcionaria reiteró que el Gobierno estadounidense considera ilegítimo al régimen chavista y advirtió que el presidente Trump está dispuesto a utilizar “todos los medios necesarios” para frenar el tráfico de drogas procedente de Venezuela hacia Estados Unidos.

La carta de Maduro y su difusión

La carta, con fecha del 6 de septiembre, fue publicada por la ilegítima vicepresidente de Venezuela Delcy Rodríguez, asegurando que antes había sido entregada a un mediador sudamericano para que llegara al presidente Trump. En ella Maduro calificó de “noticias falsas” las acusaciones de narcotráfico y advirtió que, a su juicio, buscaban “justificar una escalada al conflicto armado que infligiría daños catastróficos en todo el continente”.

El dictador venezolano también afirmó estar dispuesto a una “conversación directa y franca” con el enviado especial estadounidense Richard Grenell, con el fin de “superar el ruido mediático” y avanzar en lo que describió como una relación “histórica y pacífica” entre ambas naciones. Incluso elogió los esfuerzos de Trump por terminar con las guerras y pidió promover el diálogo como vía para garantizar la paz en el continente.