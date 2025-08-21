Las fuerzas israelíes controlan más del 75% de la Franja antes de la operación en la ciudad de Gaza

Un tanque israelí visto durante una actividad operativa en una foto publicada el 2023 dpa/picture-alliance / Cordon Press.

Publicado por Joshua Marks - JNS (Jewish News Syndicate) 21 de agosto, 2025

Las fuerzas israelíes se han hecho con el control de más de tres cuartas partes de la Franja de Gaza y han matado a 2.000 terroristas desde que reanudaron las operaciones terrestres hace unos cinco meses, según declaró el Ejército el miércoles.

Otros logros desde el 18 de marzo incluyen ataques contra 10.000 objetivos terroristas; el desmantelamiento de la infraestructura de Hamás, depósitos de armas y redes subterráneas; y el establecimiento de los corredores Morag y Magen Oz, el primero dividiendo las brigadas de Rafah y Jan Yunis de Hamás y el segundo dividiendo la brigada de Jan Yunis de este a oeste.

Cientos de aviones de combate y otras aeronaves de la Fuerza Aérea israelí, así como fuerzas navales israelíes, han participado en ataques contra objetivos de Hamás, incluidos altos mandos y terroristas que participaron en la invasión del sur de Israel el 7 de octubre de 2023 que dio comienzo a la guerra.

El ataque más importante, según las FDI, fue la operación del 13 de mayo en la zona de Jan Yunis, en el sur de Gaza, que eliminó a Mohammed Sinwar, jefe del "ala militar" de la organización terrorista, Mohammad Sabaneh, comandante de la Brigada Rafah de Hamás, y Mahdi Quara, comandante del Batallón Sur de Jan Yunis de Hamás.

Cinco divisiones de las FDI que operan simultáneamente en todo el enclave costero han desmantelado túneles terroristas, eliminado células terroristas y neutralizado bastiones de Hamás por encima y por debajo del suelo, según el ejército.

Según las IDF, la ampliación del control territorial logrado durante la "Operación Carros de Gedeón" bajo el Mando Sur ha intensificado la presión sobre Hamas, creando más oportunidades para golpear sus capacidades restantes y socavar su cadena de mando, además de sentar las bases para las siguientes fases de la operación.

Las tropas de las FDI entraron por primera vez en Gaza el 27 de octubre de 2023, 20 días después de la masacre dirigida por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, autorizó el miércoles la llamada a filas de 60.000 reservistas y amplió las órdenes de servicio de otros 20.000 tras aprobar un plan de las FDI para conquistar la ciudad de Gaza. Los reservistas están siendo movilizados para reemplazar a soldados en servicio activo en otros sectores de todo el país a fin de liberarlos para la ofensiva contra uno de los últimos bastiones de Hamás en la Franja, que podría comenzar a principios de septiembre.

En un comunicado hecho público el miércoles, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó: "Antes de la aprobación de los planes para la maniobra en la ciudad de Gaza, el primer ministro Netanyahu dio instrucciones para acortar los plazos para tomar el control de los últimos bastiones terroristas y para la derrota de Hamás.

"El Primer Ministro expresa su profundo agradecimiento a los soldados de reserva movilizados y a sus familias, así como a todos los soldados de las FDI. Juntos prevaleceremos".

El portavoz de las FDI, general de brigada Effie Defrin, dijo en una rueda de prensa el miércoles que las acciones preliminares en las afueras de la ciudad de Gaza ya estaban en marcha, incluso en las zonas de Zeitoun y Jabalia.

Defrin destacó que en los últimos días las tropas habían descubierto un túnel en la ciudad de Gaza que contenía armas, y subrayó que más soldados se unirían a la operación en los próximos días.

También detalló los esfuerzos humanitarios que se están llevando a cabo para proteger a la población civil de Gaza, con la ampliación en curso de la zona humanitaria en el sur de Gaza, dirigida por el COGAT, ante la afluencia prevista de no combatientes.

"Se establecerán centros adicionales de distribución de ayuda. Este enfoque cortará la dependencia de la población de Hamás", dijo Defrin, refiriéndose a la distribución de ayuda humanitaria.

Antes de que las tropas entren en la ciudad de Gaza, entre 800.000 y 1 millón de residentes serán evacuados hacia el sur por una ruta humanitaria hasta la zona de al-Mawasi, en Rafah. Se instalarán otros dos hospitales de campaña y otros cuatro centros de distribución de ayuda de la Fundación Humanitaria de Gaza, con lo que el total de centros de ayuda de la GHF ascenderá a ocho, según el Canal 12 de noticias de Israel. El embajador de Estados Unidos en Israel Mike Huckabee dijo recientemente que el plan es ampliar a 16 los emplazamientos de la GHF.

El portavoz también proporcionó información actualizada sobre un grave incidente ocurrido en el sur de Jan Yunis a primera hora del miércoles, en el que tropas de la Brigada Kfir frustraron un ataque terrorista contra un puesto de la brigada.

Más de 15 terroristas salieron del pozo de un túnel y abrieron fuego contra las tropas, incluso con granadas propulsadas por cohetes. Las fuerzas israelíes mataron a nueve de los terroristas e hirieron a varios más. En el mismo incidente, los terroristas consiguieron entrar en un edificio donde se encontraban las tropas. Los terroristas fueron eliminados. Las FDI están investigando cómo consiguieron los terroristas entrar en la estructura y extraerán las lecciones necesarias, según Defrin.

Un soldado resultó gravemente herido en la batalla, dijo el portavoz.

Un total de 898 soldados han muerto en todos los frentes desde que comenzó la guerra.

Defrin también subrayó que, en casi dos años de guerra, Hamás ha pasado de ser una organización terrorista militar a "una organización guerrillera maltrecha y magullada", y que la degradación de las capacidades del grupo terrorista continuará en la operación de la ciudad de Gaza.

"Profundizaremos el daño a Hamás en la ciudad de Gaza, un bastión de terror gubernamental y militar para la organización terrorista", dijo Defrin. "Profundizaremos el daño a la infraestructura terrorista por encima y por debajo del suelo y cortaremos la dependencia de la población de Hamás".

