Benjamin Netanyahu, durante una comparecencia de prensa. Marzo de 2026 AFP.

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 12 de abril, 2026

El Tribunal de Distrito de Jerusalén aprobó el domingo la solicitud del primer ministro Benjamin Netanyahu de cancelar su testimonio esta semana en su juicio por corrupción en curso, según informan los medios hebreos.

Los jueces ordenaron al abogado de Netanyahu, Amit Hadad, que informe al tribunal antes del jueves sobre si las mismas circunstancias justifican el aplazamiento del testimonio previsto para la próxima semana.

Las vistas del caso se suspendieron durante la reciente guerra con Irán y sólo se reanudaron recientemente tras el alto el fuego.

Netanyahu solicitó un nuevo aplazamiento de dos semanas, alegando el actual clima diplomático y de seguridad.

© JNS