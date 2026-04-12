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Un tribunal retrasa el testimonio de Netanyahu en el juicio por corrupción

Los jueces de Jerusalén aprueban aplazar el testimonio del primer ministro.

Benjamin Netanyahu, durante una comparecencia de prensa. Marzo de 2026

Benjamin Netanyahu, durante una comparecencia de prensa. Marzo de 2026AFP.

Jewish News Syndicate JNS
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JNS (Jewish News Syndicate)

El Tribunal de Distrito de Jerusalén aprobó el domingo la solicitud del primer ministro Benjamin Netanyahu de cancelar su testimonio esta semana en su juicio por corrupción en curso, según informan los medios hebreos.

Los jueces ordenaron al abogado de Netanyahu, Amit Hadad, que informe al tribunal antes del jueves sobre si las mismas circunstancias justifican el aplazamiento del testimonio previsto para la próxima semana.

Las vistas del caso se suspendieron durante la reciente guerra con Irán y sólo se reanudaron recientemente tras el alto el fuego.

Netanyahu solicitó un nuevo aplazamiento de dos semanas, alegando el actual clima diplomático y de seguridad.

© JNS

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