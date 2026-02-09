"La humanidad tiene un enemigo común", dice Albanese sobre Israel

La relatora especial de la ONU para los derechos de los palestinos, Francesca Albanese, en Ginebra el 11 de diciembre de 2024. AFP.

Publicado por David Isaac 9 de febrero, 2026

Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, se refirió a Israel como el "enemigo común" de la humanidad durante un discurso en vídeo en el 17º Foro Al Jazeera (7-9 de febrero) celebrado en Qatar el sábado.

En su intervención en una sesión titulada, "La causa palestina en un mundo que avanza hacia la multipolaridad", Albanese acusó a Israel de "la planificación y realización de un genocidio, y el genocidio no ha terminado."

Albanese también repitió la calumnia del "apartheid", a pesar de que Israel ha integrado a su minoritaria población árabe en todos los ámbitos de la vida,incluidos su Parlamento y su Tribunal Supremo.

Descendió a tropos antisemitas, sugiriendo que el mundo está bajo control judío o israelí. "También es cierto que nunca antes la comunidad mundial había visto los desafíos a los que nos enfrentamos todos los que no controlamos grandes cantidades de [capital] financiero, algoritmos y armas."

Afirmando que los medios de comunicación occidentales defienden a Israel, "amplificando la narrativa pro-apartheid, genocida", elogió al patrocinador de la conferencia, Al Jazeera, como un contador de la verdad, elogiando a la red de medios de comunicación propiedad de Qatar por "su capacidad para producir hechos verdaderos y marchar hacia la justicia".

Al Jazeera ha sido prohibida por Egipto, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Jordania, Israel e incluso la Autoridad Palestina por su sesgo informativo proislamista, y por promover el terrorismo, la inestabilidad e informar de "noticias falsas".

Albanese fue presentada en la conferencia como "abogada internacional italiana", a pesar de que admitió en la edición italiana de Vanity Fair en una entrevista de mayo de 2025 que nunca aprobó el colegio de abogados y, por tanto, no tiene licencia para ejercer la abogacía.

Albanés tiene un largo historial de comentarios antisemitas y de denuncia de Israel. Gobiernos como los de Estados Unidos, Francia y Alemania han condenado su odio a los judíos.

En mayo de 2025, acusó a Israel de torturar y violar a los habitantes de Gaza utilizando perros, dijo que Estados Unidos está "subyugado por el lobby judío" y afirmó que los sionistas fingieron incidentes antisemitas en Estados Unidos..

En julio, el Departamento del Tesoro de EE UU nombró a Albanese nacional especialmente designada, prohibiendo a todos los estadounidenses y empresas de EE.UU. hacer negocios con ella.

El Secretario de Estado estadounidense Marco Rubio anunció el 9 de julio de 2025 que el Departamento de Estado estaba sancionando a Albanese.

"Estados Unidos ha condenado en repetidas ocasiones y se ha opuesto a las actividades tendenciosas y malintencionadas de Albanese, que desde hace tiempo la han incapacitado para ejercer como relatora especial", dijo Rubio. "Albanese ha vomitado un antisemitismo descarado, ha expresado su apoyo al terrorismo y un abierto desprecio por Estados Unidos, Israel y Occidente".

