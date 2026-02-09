Las FDI matan a cuatro terroristas en un intercambio de disparos en la zona de Rafah, en Gaza

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 9 de febrero, 2026

Las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel mataron el lunes a cuatro terroristas palestinos que habían abierto fuego contra ellas en el sur de la Franja de Gaza.

"Cuatro terroristas armados salieron del pozo de un túnel subterráneo y dispararon hacia las tropas de las FDI que operan en la zona de Rafah", dijeron las FDI en un comunicado en inglés, añadiendo que ningún soldado resultó herido.

"Tras la identificación, las tropas eliminaron a los terroristas", añadió el ejército. "Las tropas de las FDI continúan operando en la zona para localizar y eliminar a todos los terroristas que se encuentran en la infraestructura subterránea".

El ejército describió el ataque enemigo como una "flagrante violación" del acuerdo de tregua mediado por Estados Unidos con Hamás, que entró en vigor el 10 de octubre.

Tras la entrada en vigor del acuerdo, decenas de terroristas se atrincheraron en el interior de la red de túneles de Rafah, que se encuentra dentro de territorio controlado por las FDI en virtud del alto el fuego mediado por EE UU.

El 30 de enero, soldados de las FDI identificaron a ocho terroristas que salían de las infraestructuras subterráneas de Rafah oriental, lo que provocó una serie de ataques aéreos en los que murieron al menos tres de los hombres armados.

En noviembre, una veintena de terroristas intentaron escapar de la asediada red de túneles. Tras una persecución de 24 horas,las FDI mataron a 11 terroristas y detuvieron a otros seis para interrogarlos en Israel.

En ese momento, se creía que entre 60 y 80 terroristas de Hamás permanecían en los túneles. El Canal 12 citó que los agentes de Hamás detenidos habían dicho a los interrogadores israelíes que no podían pasar de un túnel a otro debido a los ataques de la FAI contra la infraestructura subterránea.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump advirtió el 21 de enero que los terroristas de Hamás serían "volados por los aires muy rápidamente" si no deponen las armas en el marco de la segunda fase del plan de paz de Washington.

Sin embargo, el alto dirigente de Hamás Khaled Mashaal reiteró el domingo la oposición del grupo terrorista a las exigencias de Trump, prometiendo de nuevo "derrotar a nuestro enemigo, Israel, si Dios quiere."

"Mientras nuestro pueblo esté bajo ocupación", dijo a Al Yazira, "hablar de desarme es un intento de convertir a nuestro pueblo en víctima, de hacer más fácil su eliminación y de facilitar su destrucción a manos del bando israelí, que está armado con todos los medios de guerra internacionales.".

Mashaal ha rechazado en repetidas ocasiones las demandas de desarme, incluso el 6 de diciembre, cuando declaró que "proteger el proyecto de resistencia y sus armas es el derecho de nuestro pueblo a defenderse".

"La resistencia y sus armas son el honor y el orgullo de la ummah [nación islámica]", dijo Mashaal en una cumbre antiisraelí celebrada en Estambul.

