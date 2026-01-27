Kaploun: "Ignorante en materia de historia", Walz demuestra su odio hacia los judíos al decir que los habitantes de Minnesota bajo el ICE son como Ana Frank

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 27 de enero, 2026

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, excandidato demócrata a la vicepresidencia de EEUU, dijo que las personas en su estado, donde actúan las fuerzas federales, están viviendo experiencias similares a las que tuvo Anne Frank bajo los nazis en Ámsterdam.

“Tenemos niños en Minnesota escondiéndose en sus casas, con miedo de salir afuera”, dijo el domingo en una rueda de prensa. “Muchos de nosotros crecimos leyendo la historia de Anne Frank.”

“Alguien va a escribir ese cuento infantil sobre Minnesota”, dijo, junto a Keith Ellison, el fiscal General de Minnesota.

Yehuda Kaploun, rabino y enviado especial de EEUU para supervisar y combatir el antisemitismo en el Departamento de Estado, afirmó que “una ignorancia como esta abarata el horror del Holocausto”.

“Anne Frank estaba en Ámsterdam legalmente y cumplía la ley neerlandesa. Fue llevada a un campo de exterminio por su raza y religión”, escribió. “Su historia no tiene nada que ver con la inmigración ilegal, el fraude y la falta de legalidad que aquejan hoy a Minnesota.”

“Nuestras valientes fuerzas del orden deberían ser reconocidas, no manchadas con esta comparación históricamente analfabeta y antisemita”, añadió Kaploun.

© JNS