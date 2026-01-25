Las FDI completan un esfuerzo de un año para destruir la ruta del túnel terrorista del sur de Gaza

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 25 de enero, 2026

Las Fuerzas de Defensa de Israel han completado una operación de un año de duración para demoler un túnel de 3,2 kilómetros de longitud al este de la Línea Amarilla en el sur de Gaza, donde las IDF permanecen desplegadas en virtud del acuerdo de tregua mediado por Estados Unidos, informó el Ejército el domingo.

El equipo de combate de la 7ª Brigada, que opera bajo el mando de la División Gaza, trabajó junto con la unidad de ingeniería de combate de élite Yahalom de las FDI para destruir el túnel, que contenía dormitorios y depósitos de armas, según el comunicado.

La Línea Amarilla es una demarcación establecida por las IDF como parte del acuerdo de tregua con Hamás mediado por Estados Unidos que entró en vigor en octubre.

Unas barreras de hormigón coronadas por un poste pintado de amarillo marcan la zona a la que se han retirado las FDI. La Línea Amarilla deja a Jerusalén en control de aproximadamente la mitad del enclave costero palestino.

Las FDI siguen "desplegadas en la zona de acuerdo con el esquema de alto el fuegoy continúan actuando para eliminar cualquier amenaza inmediata", se afirma en el comunicado.

La semana pasada, tras un intercambio de disparos en el que murieron seis terroristas, las tropas encontraron material de combate y armas, incluidos explosivos, munición einstrucciones para preparar bombas.

Durante incursiones adicionales, los soldados localizaron cinco lanzacohetes"inactivos" y varias armas, según el comunicado del domingo.

La propuesta de alto el fuego de Washington estipulaba que su segunda fase, que incluye la demilitarización de Gaza junto con la reconstrucción, sólo comenzaríadespués de que todos los rehenes, vivos y muertos, regresaran a Israel.

La tregua entró en vigor el 10 de octubre, después de que en el transcurso de varias semanas todos los secuestrados restantes regresaran a casa, excepto los restos del sargento mayor de la Policía de Israel Ran Gvili, que fue asesinado y cuyo cuerpo fue tomado como rehén por los terroristas durante la masacre del 7 de octubre de 2023, dirigida por Hamás, en el sur de Israel.

La familia de Gvili expresó su preocupación durante el fin de semana en medio de informes de que el enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff y el miembro de la Junta de Paz Jared Kushner estaban presionando a Jerusalén para que abriera el paso fronterizo de Rafah con Egipto.

"No se debe presionar al Gobierno israelí para que siga cumpliendo su parte del acuerdo mientras Hamás engaña al mundo entero y se niega a devolver al último rehén conforme al acuerdo que firmó", según un comunicado difundido por el Foro de Rehenes y Familiares Desaparecidos.

