La familia del último rehén insta a Witkoff y Kushner a presionar a Hamás y no a Israel

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 24 de enero, 2026

La familia del último rehén fallecido retenido en Gaza expresó su preocupación el sábado tras conocerse que el enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff y el miembro de la Junta de Paz Jared Kushner iban a llegar a Israel más tarde ese mismo día y, según se informa, presionarán a Jerusalén para que abra el paso de Rafah de la Franja hacia Egipto, a pesar de que Hamás no recuperó el cuerpo del sargento jefe de la Policía de Fronteras Ran Gvili.

El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "dijo esta semana en Davos que Hamás sabe dónde está nuestro hijo. Nos preguntamos por qué la presión se dirige al lugar equivocado", declaró la familia de Gvili al Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas, organización creada tras la matanza dirigida por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

El foro dijo en un comunicado que el objetivo de la visita de Witkoff y Kushner es garantizar la apertura de la frontera entre el Sinaí y Gaza.

"La presión no debe recaer sobre el Gobierno israelí para que siga cumpliendo su parte del trato mientras Hamás engaña al mundo entero y se niega a devolver al último rehén conforme al acuerdo que firmó", ha continuado la familia de Gvili.

"Pedimos al primer ministro de Israel que se dirija a los estimados enviados estadounidenses y les diga que cualquiera que quiera avanzar en la reconstrucción de Gaza y en la paz en Oriente Próximo haría bien en centrar sus esfuerzos ante todo en traer a Rani a casa".

Los términos del alto el fuego estipulan que su segunda fase, que incluye el desarme de los grupos terroristas de Gaza junto con la reconstrucción del territorio, sólo comenzará después de que todos los rehenes, vivos y muertos, regresen a Israel. La tregua entró en vigor el 10 de octubre, tras lo cual todos los secuestrados que quedaban regresaron a casa, excepto los restos del voluntario de la Policía de Fronteras Gvili.

Sin embargo, Witkoff declaró la semana pasada el inicio de la Fase 2 del plan de paz de 20 puntos de Trump para Gaza, seguido de la presentación de la Junta de Paz en Davos, Suiza. El organismo mundial, presidido por Trump, se formó inicialmente para supervisar los términos de la tregua tal y como se están aplicando en la Franja de Gaza, así comolos esfuerzos de reconstrucción.

El Foro de Rehenes dijo el viernes que celebrará concentraciones en todo Israel el sábado por la noche para instar a los responsables políticos a avanzar hacia los esfuerzos de paz sólo después de que el cuerpo de Gvili regrese a casa.

Mientras tanto, el sábado, las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que la Fuerza Aérea atacó y eliminó a terroristas palestinos en el norte de la Franja de Gaza a primera hora del día.

"Las tropas de las FDI que operan en el norte de la Franja de Gaza identificaron a varios terroristas que cruzaron la Línea Amarilla, colocaron un artefacto explosivo en la zona y se acercaron a las tropas, representando una amenaza inmediata para ellas", dijo la Unidad del Portavoz de las FDI.

La IAF contraatacó tras la identificación. "Las tropas de las FDI en el Comando Sur siguen desplegadas de conformidad con el acuerdo de alto el fuego y continuarán operando para eliminar cualquier amenaza inmediata", añadió el ejército.

Las fuerzas israelíes controlan alrededor del 54% de la Franja de Gaza, desplegadas al este de la llamada Línea Amarilla, que atraviesa el territorio palestino. La fase 2 del acuerdo de alto el fuego implica la retirada gradual de las tropas israelíes con la condición de que las organizaciones terroristas de Gaza depongan las armas.

© JNS