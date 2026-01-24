Un congresista de Georgia exige que Emory y la junta médica destituyan a la hija de un alto funcionario iraní

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 24 de enero, 2026

La Dra. Fatemeh Ardeshir-Larijani, oncóloga, debería ser despedida de Emory University debido a sus “vínculos familiares” con un líder iraní, a quien el Gobierno federal sancionó a comienzos de este mes, escribió el representante Buddy Carter (R-Ga.) en una carta dirigida a la escuela privada de Atlanta.

El congresista republicano escribió el jueves a la universidad y a la junta médica estatal que el padre de la doctora, Ali Larijani, es “un alto funcionario de la República Islámica de Irán”, la cual “está designada por los Estados Unidos como un Estado patrocinador del terrorismo, responsable de la muerte, el encarcelamiento y la brutal represión de miles de civiles”.

“Su padre ha defendido recientemente y en público la violencia contra estadounidenses y aliados de EEUU”, escribió Carter. “A la luz de estos hechos, el papel continuo de la Dra. Ardeshir-Larijani tratando a pacientes estadounidenses en una importante institución médica del país es inaceptable”.

Añadió que “las instituciones médicas estadounidenses no deben servir como refugio seguro para individuos vinculados por sangre y lealtad a regímenes que abiertamente piden la muerte de estadounidenses. La seguridad de los pacientes, la confianza pública y la seguridad nacional exigen una acción decisiva ahora”.

Ali Larijani es secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Su hija, profesora en Emory, recibió una green card en 2021 bajo la Administración de Biden.

Washington ha acusado a su padre de ser una “amenaza para el mundo entero”.

Ha afirmado que el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, son responsables de las muertes reportadas de miles de manifestantes en Irán este mes, quienes salieron a las calles debido al colapso de la economía de Teherán.

La Administración Trump sostiene que el mayor de los Larijani fue un “arquitecto” de la represión de las protestas.

La semana pasada, iraní-estadounidenses realizaron una protesta silenciosa frente a Emory, portando carteles que decían “enemigo de EEUU bienvenido por Emory” y “¿Sabías que la hija del jefe terrorista de Irán es tu compañera de trabajo?”.

Según informes, Ardeshir-Larijani ha estudiado y trabajado en los Estados Unidos durante años. Mientras el régimen iraní pide la muerte de América, sus líderes han enviado repetidamente a sus hijos a estudiar a Estados Unidos, incluido el hijo del entonces ministro de Asuntos Exteriores Javad Zarif.

© JNS