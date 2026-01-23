Israel bloquea la compra del software de la Cúpula de Hierro por parte de una firma estadounidense

Publicado por Yaakov Lappin 23 de enero, 2026

El Ministerio de Defensa israelí ha bloqueado el proyecto de adquisición de mPrest Systems, con sede en Petach Tikvah y desarrolladora del software de mando y control del sistema de defensa antiaérea Cúpula de Hierro, por parte de un conglomerado estadounidense

"Las exportaciones israelíes de defensa y las colaboraciones en materia de seguridad con una serie de países siguen una tendencia al alza, como parte de la estrategia del Ministerio de Defensa y de una política de exportación propicia", dijo el ministerio a JNS en los últimos días.

"Sin embargo, no hay ni habrá ningún compromiso sobre las necesidades de seguridad", añadió, pareciendo confirmar el bloqueo.

La medida pone de relieve el conflicto entre el objetivo de atraer capital extranjero al sector de tecnología de defensa israelí y el rígido imperativo de mantener el control local sobre sus capacidades militares más sensibles.

La empresa estadounidense Ondas Inc. (anteriormente Ondas Holdings Inc.), según un informe de Ynet del 18 de enero, se ofreció a adquirir el control de mPrest en una operación que valoraría la empresa de software israelí en más de $200 millones. Según los términos de la operación propuesta, Ondas buscaba adquirir las acciones de los actuales accionistas privados de mPrest por aproximadamente $100 millones.

La adquisición habría diluido la participación de Rafael Advanced Defense Systems, una empresa estatal que actualmente es el mayor accionista de mPrest, dejándola con una participación minoritaria en la compañía responsable del cerebro de su interceptor antiaéreo insignia.

Varios exdirectivos de Rafael trabajan en Ondas.

Al parecer, funcionarios de seguridad del Ministerio de Defensa, concretamente el director de seguridad del establecimiento de defensa, intervinieron para retrasar y bloquear efectivamente el acuerdo.

La principal preocupación proviene de la transferencia del control de capacidades clasificadas de mando y control a una entidad extranjera, incluso si está radicada en un aliado cercano como Estados Unidos.

En declaraciones a JNS el jueves, una fuente de la industria dijo que varias empresas estadounidenses están tratando de crear puentes en el ámbito de la defensa, en particular las nuevas empresas que han comenzado a ganar más licitaciones y contratos en los últimos dos años del Ministerio de Defensa israelí. El campo de los sistemas aéreos no tripulados es un buen ejemplo de esta tendencia, dijo la fuente.

Por ello, empresas como Ondas intentan hacerse un hueco en el sector israelí de las startups de defensa.

El bloqueo del acuerdo se produce en medio de un impulso estratégico más amplio del primer ministro, Benjamin Netanyahu, para fortalecer la independencia de Israel en la producción militar, una lección aprendida durante la reciente guerra que comenzó con el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, y los retos que expuso para la cadena de suministro.

En un discurso pronunciado el 20 de enero ante cadetes de la Escuela de Seguridad Nacional, oficiales superiores de las FDI y oficiales de seguridad, Netanyahu esbozó las directrices de seguridad nacional que están dando forma a tales decisiones normativas.

"Estamos convirtiendo a Israel en una potencia regional, y en algunas cosas en una potencia mundial. Necesitamos una defensa muy fuerte, capacidad de producción independiente y profundizar en la ventaja relativa", dijo.

El primer ministro repasó las decisiones decisivas tomadas a lo largo de la guerra que llevaron a un cambio en el panorama de Oriente Medio, subrayando que la dependencia de fuentes externas debe equilibrarse con la necesidad de capacidades soberanas

mPrest fue fundada hace 25 años por Natan Barak, un oficial retirado de la Marina israelí. Su notoriedad se disparó hace unos 15 años, cuando su software fue elegido para gestionar las complejas intercepciones del sistema Cúpula de Hierro, lo que le valió a la empresa el Premio de Defensa de Israel en 2012.

El miércoles, durante una sesión informativa con periodistas, el general de brigada (ret.) Daniel Gold, quien dirige la Dirección de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Defensa, confirmó que Israel avanza hacia una producción de armamento más independiente, al tiempo que continúa cooperando con Estados Unidos y otros aliados en la innovación conjunta y el desarrollo de capacidades.

