CENTCOM transferirá hasta 7.000 detenidos del ISIS de Siria a Irak

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 22 de enero, 2026

El Comando Central anunció el miércoles que había puesto en marcha una nueva misión para trasladar a los detenidos de ISIS del noreste de Siria a Irak "para ayudar a garantizar que los terroristas permanezcan en centros de detención seguros".

CENTCOM declaró que las fuerzas estadounidenses "transportaron con éxito a 150 combatientes de ISIS" desde un centro de detención en Hasakah, Siria, a un lugar seguro en Irak.

"En última instancia, hasta 7.000 detenidos podrían ser transferidos de Siria a instalaciones controladas por Irak", reza el comunicado. Añade que, en 2025, las fuerzas estadounidenses y sus aliados detuvieron a más de 300 operativos de ISIS en Siria y mataron a más de 20.

"Facilitar el traslado ordenado y seguro de los detenidos de ISIS es fundamental para evitar una fuga que supondría una amenaza directa para Estados Unidos y la seguridad regional", declaró el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM.

Según el CENTCOM, Cooper habló con el presidente sirio Ahmed al-Sharaa el miércoles para discutir "la importancia de que las fuerzas del Gobierno sirio se adhieran a un alto el fuego con las Fuerzas Democráticas Sirias y apoyen la transferencia coordinada de detenidos de ISIS de Siria a Irak".

Cooper informó al presidente sirio sobre el plan de transferencia y "expresó sus expectativas de que las fuerzas sirias, así como todas las demás fuerzas, evitaran cualquier acción que pudiera interferir".

Aaron Y. Zelin, investigador principal del Washington Institute, escribió que el traslado "sugiere que no creen que la situación sea lo suficientemente estable como para mantenerlos allí".

"El esfuerzo por trasladar hasta 7.000 detenidos de ISIS de Siria a Irak es una noticia bienvenida", declaró Brian Carter, director de investigación y miembro del Proyecto de Amenazas Críticas del American Enterprise Institute. "El Ejército sirio está en las afueras de Hasakah, donde hay un importante centro de detención de combatientes de ISIS".

Adrian Shtuni, investigador principal de Hedayah, escribió que la medida es una "clara respuesta a una situación de seguridad de alto riesgo y rápida evolución en el noreste de Siria" y señala "una fuerte preocupación de Estados Unidos por el resurgimiento de ISIS". Añadió que, en última instancia, Estados Unidos debería repatriar a los detenidos a sus países de origen.

© JNS