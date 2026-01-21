Encuesta: Los estadounidenses apoyan cada vez más la libertad religiosa

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 20 de enero, 2026

Los estadounidenses declararon apoyar la libertad religiosa en la mayor medida -71 sobre 100 en una escala que lo han hecho en los siete años que el Fondo Becket para la Libertad Religiosa ha publicado un índice sobre el tema.

El 57% que dijo en 2025 que la libertad religiosa es "inherentemente pública" y que los estadounidenses deberían poder compartir su fe en lugares públicos también representó un aumento de cinco puntos desde 2020, según Becket.

"Es alentador ver que un número creciente de estadounidenses rechaza la idea de que la fe pertenece a puertas cerradas", declaró Mark Rienzi, presidente y director ejecutivo de Becket. "Los fundadores reconocieron que nuestra nación es más fuerte cuando permitimos a nuestros vecinos llevar sus creencias a la plaza pública sin miedo, incluso cuando esas creencias van contra la corriente".

La organización sin ánimo de lucro ha publicado el Índice de Libertad Religiosa anual desde 2019. Se basa en una muestra de 1.000 adultos estadounidenses.

Becket también dijo que los estadounidenses eran más propensos a apoyar la elección escolar y las decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la libertad religiosa.

"Año tras año, el índice ha dejado claro que la libertad religiosa sigue siendo uno de nuestros valores más preciados", declaró Rienzi. "Incluso en medio de profundas divisiones, nuestra nación sigue creyendo que nuestra primera libertad pertenece al corazón de nuestra cultura, no como fuente de conflicto sino como fundamento para superarlo."

