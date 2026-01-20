Israel inicia la demolición de la sede de la UNRWA en Jerusalén

Una mujer pasa por delante de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos UNRWA cerrada AFP .

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 20 de enero, 2026

Las autoridades israelíes comenzaron el martes a demoler la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) en Jerusalén, después de que entrara en vigor una nueva ley que prohíbe las operaciones de la organización en el país.

El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, saludó la medida como un "día histórico, un día de fiesta, un día muy importante para la gobernanza", diciendo que el Gobierno estaba finalmente expulsando a "los partidarios del terror... con todo lo que construyeron aquí" y prometiendo que "esto es lo que se hará con cada partidario del terrorismo".

La diputada del Knesset por Yisrael Beiteinu, Yulia Malinovsky, quien desempeñó un papel destacado en la presentación de la legislación, compartió una oración Shehecheyanu en una publicación de X junto con un vídeo de la demolición.

"La sede terrorista de la UNRWA en Ammunition Hill ha sido evacuada esta mañana y está siendo demolida en estos momentos, justo antes de que el Estado de Israel entre en la zona. Esto es consecuencia directa de las leyes que impulsé para expulsar a la UNRWA de Israel. ¡Y un redentor vendrá a Sión!", escribió.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Oren Marmorstein, dijo que Israel es propietario del antiguo complejo de la UNRWA en Jerusalén, donde ahora opera la Autoridad de Tierras de Israel, y añadió que la UNRWA ya había detenido sus actividades allí y retirado a todo el personal antes de que se aprobara la legislación que afectaba a la agencia en enero de 2025.

"El complejo no goza de ninguna inmunidad y la incautación de este complejo por parte de las autoridades israelíes se llevó a cabo de acuerdo tanto con el derecho israelí como con el derecho internacional", según Marmorstein. "La medida de hoy no constituye una nueva política, sino más bien la aplicación de la legislación israelí existente relativa a la UNRWA".

Marmorstein acusó al personal de la UNRWA de participar en los ataques del 7 de octubre de 2023 y en el secuestro de israelíes, afirmando que muchos empleados son miembros de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina y que las instalaciones y la infraestructura de la agencia se han utilizado para construir túneles, lanzar cohetes y otras actividades terroristas.

"La UNRWA-Hamás hace tiempo que dejó de ser una organización de ayuda humanitaria para convertirse en un semillero del terrorismo", concluyó.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel destacó, como ejemplo de la conexión entre la UNRWA y Hamás, un vídeo del 7 de octubre en el que se ve a un trabajador social de la UNRWA secuestrando el cadáver del civil israelí asesinado Jonathan Samerano, y afirmó que "esto no es trabajo humanitario. Es infiltración terrorista, expuesta en acción".

El Comisionado General de la UNRWA, Philippe Lazzarini, condenó las acciones del martes, calificándolas de "ataque sin precedentes" contra una agencia de la ONU y sus instalaciones, acusando a Israel de desafiar abierta y deliberadamente el derecho internacional y los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas.

Afirmó que Israel, al igual que todos los Estados miembros de la ONU, está obligado a respetar la inviolabilidad de los emplazamientos de la ONU y advirtió de que esta medida sigue a otras anteriores destinadas a borrar la identidad de los refugiados palestinos, como la redada y la orden de cierre del 14 de enero en un centro de salud de la UNRWA en Jerusalén Este y los inminentes cortes de agua y electricidad en las instalaciones sanitarias y educativas de la UNRWA en virtud de la legislación recientemente aprobada.

Lazzarini vinculó estas medidas a un patrón más amplio que, según dijo, va en contra de una sentencia de octubre de la Corte Internacional de Justicia que reafirmó el deber de Israel en virtud del derecho internacional de facilitar, en lugar de obstruir, el trabajo de la UNRWA, y dijo que Israel no tiene jurisdicción sobre la sección oriental de Jerusalén. Calificó los acontecimientos como una "llamada de atención", advirtiendo que lo que le está ocurriendo hoy a la UNRWA pronto podría dirigirse a otras organizaciones internacionales o misiones diplomáticas, y que el propio derecho internacional corre el riesgo de caer en la irrelevancia si los Estados miembros no responden.

En octubre de 2024, la Knesset aprobó una ley que prohíbe a la UNRWA operar oficinas o prestar servicios dentro del territorio soberano de Israel. La medida se tomó tras revelarse la complicidad de empleados de la UNRWA en la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023.

La legislación entró en vigor oficialmente el 30 de enero de 2025, lo que provocó el cierre inmediato de las oficinas principales de la agencia en los barrios de Ma'alot Dafna y Kafr Aqab, al noreste de Jerusalén.

El 8 de diciembre de 2025, la policía israelí y funcionarios municipales irrumpieron en las oficinas cerradas de la UNRWA en Jerusalén.

Likud Herut U.K. calificó la acción llevada a cabo el martes por la Autoridad Territorial de Israel y las fuerzas del orden como "¡el gran derribo de la UNRWA!" en una publicación de Facebook, añadiendo que "hoy estamos demoliendo la sede de Jerusalén de esta desacreditada organización de facilitadores y colaboradores de Hamás".

La agencia oficial de noticias Wafa, de la Autoridad Palestina, informó que "las excavadoras israelíes comenzaron a demoler estructuras dentro del complejo de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) en el barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén, el martes por la mañana".

El medio con sede en Ramala escribió que "fuentes locales informaron de que una fuerza del Ejército israelí, acompañada de excavadoras, irrumpió en el recinto de la agencia tras acordonar las calles circundantes e intensificar su presencia militar en la zona, y procedió a demoler las estructuras del interior del recinto".

©JNS