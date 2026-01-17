Oficina de Netanyahu: la comisión de Trump sobre Gaza contradice la política de Israel

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 17 de enero, 2026

La Junta Ejecutiva de Gaza liderada por Estados Unidos e integrada por funcionarios de países como Turquía, Qatar y Egipto "es contraria a la política [de Israel]", declaró el sábado la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu.

En un comunicado, la Oficina del Primer Ministro dijo: "El anuncio relativo a la composición de la Junta Ejecutiva de Gaza, que está subordinada a la Junta de Paz, no fue coordinado con Israel y es contrario a su política".

Añadió que el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, recibió instrucciones de discutir el asunto con su homólogo estadounidense, Marco Rubio -nombrado el viernes miembro fundador de la Junta Ejecutiva.

La Casa Blanca dio a conocer el viernes tres comités que supervisarán las actividades de la Junta de Paz, la iniciativa dirigida y presidida por el presidente estadounidense Donald Trump, encargada de aplicar su plan de paz de 20 puntos para la Franja de Gaza tras los dos años de guerra.

El Consejo Ejecutivo de Gaza incluye a miembros como el enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff y el yerno de Trump Jared Kushner, así como el ministro de Exteriores turco Hakan Fidan, el diplomático qatarí Ali Al-Thawadi y el director del Servicio General de Inteligencia egipcio, el mayor general Hassan Fidan. General Hassan Rashad.

La Junta Ejecutiva de Gaza asumirá la función de asistir al alto representante para Gaza, el político búlgaro afincado en Emiratos Árabes Unidos y ex enviado de la ONU Nickolay Mladenov, así como al nuevo Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), otro comité dependiente de la Junta de Paz que está formado por 15 tecnócratas palestinos y dirigido por el ex viceministro de Transporte de la Autoridad Palestina Ali Sha'ath.

En un post de Truth Social el viernes, Trump escribió: "Con el apoyo de Egipto, Turquía y Qatar, aseguraremos un Acuerdo de Desmilitarización INTEGRAL con Hamas, incluyendo la entrega de TODAS las armas, y el desmantelamiento de TODOS los túneles."

El comentario de Trump se hizo con el telón de fondo del anuncio de Witkoff el miércoles de que la Fase 2 del plan de paz de la administración Trump ha comenzado.

"La Fase 2 establece una administración palestina tecnocrática de transición en Gaza, el Comité Nacional para la Administración de Gaza, y comienza la desmilitarización y reconstrucción completas de Gaza, principalmente el desarme de todo el personal no autorizado", dijo Witkoff.

