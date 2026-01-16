Los senadores instan a ampliar la financiación de la seguridad en medio de los recientes ataques a instituciones religiosas

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 16 de enero, 2026

Citando varios ataques recientes contra instituciones religiosas, incluidas sinagogas, el senador James Lankford (republicano de Oklahoma) escribió una carta a la Cámara de Representantes. James Lankford (R-Okla.) y Jacky Rosen (D-Nev.) escribieron el miércoles a los líderes del Senado presionando por recursos adicionales para mejorar la seguridad.

"El Congreso puede y debe garantizar que los recursos federales sean oportunos, accesibles y proporcionales al riesgo, y que nuestra empresa de seguridad nacional trate los ataques contra lugares de culto con la seriedad que merecen", escribieron los senadores al líder de la mayoría del Senado, John Thune (republicano por Dakota del Sur), y al líder de la minoría, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York).

Lankford y Rosen, cofundadores del Grupo de Trabajo Bipartidista del Senado para Combatir el Antisemitismo, señalaron el incendio provocado el 10 de enero en la Congregación Beth Israel de Jackson, Mississippi, y un incendio en septiembre en el Jabad del Condado de Charlotte en Punta Gorda, Florida, que está siendo investigado como incendio provocado y delito de odio.

Los senadores también señalaron un ataque mortal a tiros contra una congregación mormona en Grand Blanc, Michigan, en septiembre, y un tiroteo masivo en una iglesia católica de Minneapolis en agosto en su llamada urgente a la acción.

"Estos son sólo algunos ejemplos entre muchos, pero dejan claro que nuestras comunidades religiosas siguen siendo vulnerables", reza la carta.

Los senadores escribieron que debe reforzarse la asistencia en materia de seguridad para los lugares de culto, las organizaciones religiosas sin ánimo de lucro y las instituciones comunitarias confesionales, incluso a través del popularPrograma de Subvenciones de Seguridad para Organizaciones sin Ánimo de Lucro.

"Nuestro objetivo es seguir aumentando esa financiación, porque tenemos que asegurarnos de que las instalaciones que no pueden permitirse el lujo de ser capaz de añadir algunas de las diferentes cosas que son muy caras, que en realidad estamos tratando de ser capaz de intervenir como nación y diciendo que esto es importante para nosotros para asegurarnos de que estamos protegiendo a estas personas, mientras que el culto", dijo Lankford a JNS.

Dijo que el esfuerzo tiene como objetivo avanzar en la financiación durante el actual ciclo de asignaciones y expresó su confianza en que las subvenciones de seguridad sin fines de lucro aumentarán. El próximo ciclo presupuestario comienza en marzo.

La solicitud pide específicamente ampliar los usos elegibles de los fondos de seguridad, agilizar el proceso de solicitud y impulsar el intercambio de información entre los socios de seguridad de las comunidades religiosas y las autoridades policiales federales.

"Ha sido interesante, incluso en mi estado, en Oklahoma, poder trabajar con diferentes sinagogas que han tenido éxito en el proceso de subvención, para asegurarnos de que están hablando con otros lugares de culto para decirles: Aquí está cómo poder rellenar el papeleo para poder asegurarnos de que al final tenéis éxito en la obtención de la subvención". dijo Lankford.

Lankford y Rosen también buscan financiación para la formación en conocimiento de la situación y la planificación de acciones de emergencia, así como la aprobación de la Ley Pray Safe, "que crearía una base de datos federal y un centro de intercambio de mejores prácticas de seguridad, materiales de formación y oportunidades de subvención para organizaciones religiosas sin ánimo de lucro". Los senadores instaron además a aumentar los recursos para perseguir los delitos violentos y contra la propiedad dirigidos contra las comunidades religiosas.

"Este paquete de prioridades refleja nuestra obligación compartida -enraizada en la Primera Enmienda y en nuestro carácter nacional- de garantizar que los estadounidenses puedan rezar, aprender, celebrar y llorar con seguridad", reza la carta.

Lankford dijo a JNS que los demócratas ignoraron el antisemitismo en su franja de extrema izquierda, permitiendo que esa ala "se convirtiera en una voz dominante", y añadió que está decidido a no permitir que lo que él llama la"nueva derecha" difunda "estos mismos tropos antijudíos".

"Estamos intentando ser capaces de denunciarlo. Y simplemente digo que la nueva derecha está citando un viejo error, y voy a asegurarme de que la gente sepa que como republicanos, ese no es nuestro valor básico fundamental", dijo Lankford.

