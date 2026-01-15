Argentina prohíbe tres sedes "terroristas" de los Hermanos Musulmanes

El Gobierno de Argentina declaró el jueves organizaciones terroristas a las filiales de la Hermandad Musulmana en Líbano, Egipto y Jordania.

Esta medida fue el resultado de un análisis realizado por las autoridades argentinas, que determinaron que las entidades en cuestión constituyen una "amenaza seria y multifacética" para la seguridad nacional, según el decreto sobre la inclusión en la lista negra publicado el miércoles en el Boletín Oficial de la República Argentina, la gaceta gubernamental del país. La medida entró en vigor el jueves.

Las entidades incluidas se inscriben en el registro de organizaciones terroristas, para "fortalecer los mecanismos de prevención, detección temprana y represión del terrorismo y su financiamiento", según la declaración.

La medida sigue a la designación de las mismas entidades como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos a principios de esta semana, por apoyar las actividades terroristas de Hamás. La declaración de Argentina no mencionó a Hamás, pero la oficina del presidente argentino Javier Milei, firme partidario de Israel, sí mencionó a ese grupo, que es la rama palestina de la Hermandad Musulmana. Argentina clasificó a Hamás como grupo terrorista en 2024.

La oficina de Milei dijo que el presidente tiene un "compromiso inquebrantable" de "reconocer a los terroristas por lo que son, como ya lo hizo con Hamás y más recientemente con el Cartel de los Soles". El Gobierno "tiene la convicción de que Argentina vuelva a alinearse a la civilización occidental, respetuosa de los derechos individuales y sus instituciones, mientras condena y combate de manera frontal a quienes quieren destruirla", según el comunicado.

© JNS