Israel corta lazos con otros tres organismos de la ONU, alegando parcialidad e ineficacia

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 14 de enero, 2026

Tras un examen interno impulsado por la reciente retirada de Estados Unidos de docenas de organizaciones internacionales, el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, ordenó la ruptura inmediata de todo contacto con varias agencias de las Naciones Unidas y organismos internacionales, alegando la persistente parcialidad contra Israel, la politización y la ineficacia.

Sa'ar ordenó al Ministerio de Asuntos Exteriores que llevara a cabo una revisión más amplia -junto con los ministerios competentes- de la actual cooperación de Israel con otras organizaciones internacionales, , y señaló que se tomarán decisiones adicionales tras una evaluación más detallada.

Israel se había desvinculado anteriormente de varios organismos de la ONU.

Entre ellos, la Oficina del Representante Especial del Secretario General de la ONU para los Niños y los Conflictos Armados, que en 2024 incluyó a las Fuerzas de Defensa de Israel en una lista negra junto a grupos terroristas como ISIS y Boko Haram. Israel, la única democracia de la lista, cortó lazos con la oficina en junio de 2024.

Israel también había roto relaciones con la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (UNWOMEN), acusando a la organización de ignorar deliberadamente la violencia sexual cometida contra mujeres israelíes durante los ataques dirigidos por Hamás el 7 de octubre de 2023.

A petición de Israel, la anterior directora local de UNWOMEN concluyó su mandato, e Israel puso fin formalmente a su acuerdo de cooperación con la organización en julio de 2024, notificando su decisión al secretario general de la ONU.

Israel lleva mucho tiempo desvinculado de Comercio y Desarrollo de la ONU (UNCTAD) y de la Comisión Económica y Social de la ONU para Asia Occidental (CESPAO), organizaciones que, según el Ministerio de Asuntos Exteriores, han elaborado repetidos y virulentos informes antiisraelíes que han servido de base para resoluciones hostiles contra el Estado judío.

Además de estas organizaciones, ahora Sa'ar también cortó lazos con la Alianza de Civilizaciones de la ONU, fundada por Turquía y España, que según Israel, ha excluido sistemáticamente al país de su participación y ha funcionado como un foro para ataques contra Israel bajo el pretexto de promover el diálogo intercultural.

Israel también cortará lazos con la ONU Energía, que el Ministerio de Asuntos Exteriores describió como emblema de la excesiva e ineficaz burocracia de la ONU, y con el Foro Global sobre Migración y Desarrollo, que según Israel socava el derecho soberano de los Estados a aplicar sus propias políticas de inmigración.

El Ministerio de Asuntos Exteriores subrayó que la revisión del compromiso de Israel con las organizaciones internacionales continúa en curso.

