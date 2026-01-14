EEUU sanciona a las ramas libanesa, egipcia y jordana de la Hermandad Musulmana

La Administración Trump anunció sanciones contra tres ramas de los Hermanos Musulmanes en todo Oriente Medio, todas por apoyar a Hamás, según anunciaron el martes los Departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos.

La Hermandad Musulmana libanesa fue golpeada por el Departamento de Estado tanto con una organización terrorista extranjera como con una etiqueta de terrorista global especialmente designado, mientras que su secretario general, Muhammad Fawzi Taqqosh, fue sancionado como una entidad terrorista global especialmente designada.

El Departamento del Tesoro también designó a las secciones egipcia y jordana de los Hermanos Musulmanes como entidades terroristas mundiales especialmente designadas.

"Estas designaciones reflejan las primeras acciones de un esfuerzo continuado para frustrar la violencia y la desestabilización de las secciones de la Hermandad Musulmana dondequiera que se produzcan", declaró el Secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. "Estados Unidos utilizará todas las herramientas disponibles para privar a estos capítulos de la Hermandad Musulmana de los recursos para participar o apoyar el terrorismo".

La Hermandad Musulmana libanesa se coordinó con Hamás y Hezbolá para activar sus fuerzas y lanzar cohetes contra Israel tras el atentado del 7 de octubre dirigido por Hamás, declaró el Departamento de Estado.

La rama "presionó para lograr una alineación más formal con el eje Hezbolá-Hamas", mientras que las Fuerzas de Defensa de Israel llevaron a cabo un ataque preventivo contra la Fuerza al-Fajr de la rama en marzo de 2024. El Ejército libanés "desmanteló un campo de entrenamiento militar encubierto que incluía a militantes libaneses de los Hermanos Musulmanes y de Hamás" en julio de 2025, según el Departamento de Estado.

Las ramas egipcia y jordana también fueron citadas por proporcionar apoyo material a Hamás, que es a su vez tanto una organización terrorista extranjera como una entidad terrorista global especialmente designada..

"Los Hermanos Musulmanes tienen un largo historial de perpetrar actos de terror, y estamos trabajando enérgicamente para aislarlos del sistema financiero", declaró el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. "Esta administración desplegará todo el alcance de sus autoridades para desarticular, desmantelar y derrotar a las redes terroristas dondequiera que operen con el fin de mantener a salvo a los estadounidenses."

Las entidades se unen a otras entidades y ramificaciones de los Hermanos Musulmanes que ya cayeron bajo sanciones estadounidenses, entre ellas Hamás, la Yihad Islámica Palestina, la Yihad Islámica Egipcia, Gama'a al-Islamiyya, Harakat Sawa'd Misr y Liwa al-Thawra.

Trump encargó a Rubio y Bessent el año pasado que determinaran las formas más apropiadas y eficaces de imponer sanciones a los grupos de los Hermanos Musulmanes, que ya están prohibidos en Egipto, Jordania y en otros países de Oriente Medio.

"La Hermandad Musulmana ha inspirado, alimentado y financiado a grupos terroristas como Hamás, que constituyen una amenaza directa para la seguridad del pueblo estadounidense y de nuestros aliados", declaró John Hurley, subsecretario del Tesoro estadounidense para Terrorismo e Inteligencia Financiera.

La Hermandad tiene centros de operaciones en Qatar y Turquía, ambos aliados de la administración Trump. No se ha sancionado a ninguna entidad relacionada en esos países.

©JNS