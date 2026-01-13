Rusia criticada por distorsionar el Holocausto durante el Día del Genocidio del Pueblo Soviético

Publicado por Etgar Lefkovits 13 de enero, 2026

El Museo del Holocausto de Israel ha acusado a Rusia de distorsión del Holocausto por su decisión de establecer un nuevo día conmemorativo anual para conmemorar el "Genocidio del Pueblo Soviético" nazi omitiendo toda mención a sus víctimas judías.

El nuevo día conmemorativo, que fue convertido en ley por el presidente ruso Vladimir Putin el mes pasado, entrará en vigor este año.

"Yad Vashem condena este último intento de manipular los hechos históricos de la persecución nazi con fines políticos actuales", dijo el Museo del Holocausto de Israel en un post publicado el jueves en X. "Esta nueva ley rusa borra efectivamente la dimensión judía distintiva de la Shoah, a pesar de que fueron el objetivo principal del genocidio nazi".

El Museo del Holocausto de Jerusalén señaló que si bien millones de rusos fueron asesinados durante la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos en asesinatos selectivos, "el Holocausto se define por la campaña integral dirigida a la erradicación total de la existencia judía y el asesinato de seis millones de hombres, mujeres y niños judíos, y como tal debe ser reconocido y recordado."

La declaración también añadía que la fecha conmemorativa designada -el 19 de abril- por la nueva ley rusa tiene un "profundo significado" en el recuerdo del Holocausto, ya que marca el inicio del famoso levantamiento de los judíos en el gueto de Varsovia en 1943.

Alrededor de 27 millones de ciudadanos soviéticos murieron en la Segunda Guerra Mundial, incluidos unos 8,7 millones de bajas militares, el mayor número de víctimas mortales de cualquier nación.

Académicos israelíes dijeron el lunes que Yad Vashem hizo bien en pronunciarse.

"Es bueno que esta declaración haya salido a la luz, pero es una pena que no lo haya hecho antes, porque estamos en medio de un proceso continuo de manipulación de la Segunda Guerra Mundial por parte de Putin", dijo Samuel Barnai, de la Universidad Hebrea de Jerusalén. "Como cualquier otra narrativa, el Holocausto judío tiene que ser sacrificado por la narrativa de la victoria soviética. donde las víctimas son la nación soviética".

"La ley rusa sobre el llamado genocidio del pueblo soviético es una ficción absoluta, ya que el término 'genocidio' tiene una definición legal estrecha", dijo a JNS Leonid Smilovitsky, Investigador Asociado Senior de la Universidad de Tel Aviv. "Fue adoptado por el régimen de Putin 80 años después del final de la Segunda Guerra Mundial para servir como una herramienta de retórica política para justificar las acciones actuales de Rusia relacionadas con Ucrania y el Holocausto".

"Es una estrategia de nacionalismo victimista emprendida por el gobierno ruso para presentar a Rusia como la principal víctima del nazismo", dijo Konstantin Pakhaliuk, investigador asociado del Centro Académico Ruppin, en una entrevista con JNS. "La idea surgió por primera vez la década pasada, y desde la agresión contra Ucrania, ahora se utiliza para decir que a lo largo de la historia, los rusos siempre fueron las víctimas de Occidente".

Añadió que el nuevo día conmemorativo promulgado por Rusia no era una negación directa del Holocausto como genocidio judío, sino una distorsión de la historia para restar importancia a la tragedia judía y destacar la soviética.

"Su objetivo principal es totalmente político", afirmó.

