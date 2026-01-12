Tras el incendio de una sinagoga en Mississippi, el alcalde denuncia prejuicios basados en la fe, la raza, la etnia y la identidad sexual

John Horhn, alcalde de Jackson, Mississippi, declaró el domingo que se había "producido un incendio" en la Congregación Beth Israel, una sinagoga reformista y la única casa de culto judía de la ciudad, que data de 1860.

Los bomberos de la ciudad respondieron "rápidamente" al incendio, que se declaró hacia las 3 de la madrugada, y "contuvieron las llamas y extinguieron el fuego", dijo el alcalde describiendo a grandes rasgos el ataque al templo judío.

Nadie resultó herido en el incendio, según los últimos reportes.

"Los actos de antisemitismo, racismo y odio religioso son ataques contra Jackson en su conjunto y serán tratados como actos de terror contra la seguridad de los residentes y su libertad de culto", declaró el alcalde. "Atacar a las personas por su fe, raza, etnia u orientación sexual es moralmente incorrecto, antiamericano y completamente incompatible con los valores de esta ciudad".

El alcalde añadió que la ciudad está con "Beth Israel y la comunidad judía, y haremos todo lo que podamos para apoyarles y responsabilizar a cualquiera que intente sembrar el miedo y el odio aquí".

El trabajo del cuerpo de bomberos, incluida su división de investigación de incendios provocados, y de representantes locales de agencias federales, incluidos el FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, "condujo a la rápida detención de un sospechoso", dijo el alcalde.

El cuerpo de bomberos de la ciudad se hizo eco de las declaraciones del alcalde. Tyree Jones, jefe del Departamento de Policía de Jackson y sheriff del condado de Hinds, afirmó que "lo ocurrido en Beth Israel es inaceptable".

"Un atentado contra un lugar de culto afecta a más que solo una congregación. Sacude a toda la comunidad", dijo.

El Comité Judío Americano (AJC, por sus siglas en inglés) declaró que está "indignado por el ataque incendiario que dañó gravemente a la Congregación Beth Israel, la sinagoga más grande de Mississippi".

"Aunque nadie resultó herido, la sinagoga sufrió grandes daños, varios rollos de la Torá fueron destruidos y la congregación -la única sinagoga de Jackson- se vio obligada a cancelar los servicios indefinidamente", dijo el AJC. "Este acto de odio es sólo el síntoma más reciente del peligroso aumento del antisemitismo al que se enfrentan las comunidades judías en todo el país y en todo el mundo".

"Inutilizable en este momento"



En un correo electrónico a la congregación el sábado por la mañana, Zach Shemper, presidente de la sinagoga, escribió que había hollín y humo "significativos" en gran parte del edificio.

Unas dos horas antes de que el sospechoso anónimo fuera detenido el sábado por la noche, la sinagoga envió un correo electrónico a sus fieles instando a todos a abstenerse de especular sobre la causa del incendio. Tras el anuncio de la detención, Beth Israel escribió a los fieles que "el edificio se encuentra seguro pero es inutilizable en este momento y tendrá que someterse a una extensa evaluación, limpieza y reparación".

Beth Israel también alberga las oficinas del Goldring/Woldenberg Institute of Southern Jewish Life, que presta servicios a comunidades judías de 13 estados, con especial atención en comunidades pequeñas.

Michele Schipper, directora general del instituto y expresidenta de Beth Israel, dijo que las oficinas del instituto y el santuario no sufrieron daños, y que los rollos de la Torá fueron retirados para su custodia.

Dos rollos de la Torá, que estaban en el arca de la biblioteca, fueron destruidos. Una Torá salvada durante el Holocausto y expuesta en una vitrina en un pasillo no sufrió daños.

Según los informes, un dron que sobrevoló el edificio durante la investigación determinó que el origen del incendio no fue un rayo caído durante las tormentas eléctricas de esa noche.

El viernes por la noche, la congregación celebró la selección de su junta directiva en el servicio de las 18:15, con una recepción a continuación. En la sinagoga suele haber un servicio y estudio de la Torá en Shabat por la mañana, pero el programado para ese día se había cancelado con antelación. La congregación también imparte clases dominicales para escolares.

El próximo Shabat, la congregación tiene programado un bat mitzvah adulto para Tamar Sharp.

El edificio, inaugurado en marzo de 1967, tiene forma de diamante, con oficinas y una biblioteca en un extremo, aulas y otras salas a los lados, y el santuario y el salón social en el centro, con una pared móvil en medio.

La zona del vestíbulo cercana a la biblioteca y las oficinas, una de las puntas del diamante, estaba completamente calcinada.

Ben Russell, un congregante que ejerce de rabino estudiante mientras asiste a la escuela rabínica, dijo que "las palabras no pueden expresar adecuadamente el dolor y la angustia que sentimos".

Citó la fortaleza de la comunidad. "Este es un momento para que toda nuestra comunidad se una en amor y apoyo mutuos", dijo.

Russell informó de una "profunda efusión" de ayuda del mundo judío en general, con donaciones, libros de regale y "palabras de oración y aliento" que "nos recuerdan que no estamos solos."

Beth Israel fue escenario de un atentado del Ku Klux Klan el 18 de septiembre de 1967, que dañó el despacho del rabino Perry Nussbaum y parte de la biblioteca.

En abril de 2020, Gates of Prayer, en New Iberia, La., sufrió un incendio tras caerle un rayo. Casualmente, al día siguiente, en la cercana Lafayette, ardió el edificio de la antigua sinagoga Yeshurun. Esa congregación se había fusionado y había cerrado ese edificio en la década de 1990, y la iglesia que se hizo cargo del edificio se mudó en 2016. El edificio había estado abandonado desde entonces y a menudo atraía a ocupas.

