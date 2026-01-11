Las FDI atacan a Hezbolá en el sur del Líbano

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 11 de enero, 2026

Las Fuerzas de Defensa de Israel llevaron a cabo el domingo ataques contra la infraestructura terrorista de Hezbolá en el sur del Líbano, anunciaron las FDI.

"Hace poco, las FDI golpearon pozos utilizados para almacenar armas en varios emplazamientos militares del grupo terrorista Hezbolá en el sur del Líbano", declaró el ejército, añadiendo: En los últimos meses, se ha detectado actividad de la organización terrorista Hezbolá en estos emplazamientos".

"La actividad en los lugares atacados constituye una violación de los acuerdos entre Israel y Líbano. Las IDF continuarán operando para eliminar cualquier amenaza al Estado de Israel," concluyó el ejército.

El proxy terrorista iraní comenzó a atacar al Estado judío al día siguiente de la masacre de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, abriendo un segundo frente en la frontera norte del país que duró hasta un alto el fuego entre Beirut y Jerusalén mediado por Estados Unidos el 27 de noviembre de 2024.

El acuerdo de tregua exigía el desarme de Hezbolá, empezando por las regiones adyacentes a la frontera, y las Fuerzas Armadas libanesas tenían el mandato de establecer el monopolio de las armas en el país según los términos del acuerdo de alto el fuego y una decisión posterior del Gabinete libanés.

Las Fuerzas Armadas Libanesas dijeron el jueves que habían completado la primera fase de su plan nacional de desarme, ampliando su control en el sur como parte de los esfuerzos para "extender la autoridad del Estado exclusivamente a través de sus propias fuerzas sobre la totalidad del territorio libanés."

La Oficina del Primer Ministro israelí, en un comunicado del mismo día, dijo que si bien los esfuerzos libaneses eran "un comienzo alentador", estaban "lejos de ser suficientes" dados los esfuerzos de rearme de Hezbolá con ayuda de Irán.

"El acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos entre Israel y Líbano establece claramente que Hezbolá debe estar totalmente desarmado. Esto es imperativo para la seguridad de Israel y el futuro de Líbano", declaró Jerusalén.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha recibido luz verde de la administración Trump para reiniciar la campaña de las Fuerzas de Defensa de Israel contra Hezbolá, según informó Israel Hayom la semana pasada.

Las FDI ya han elaborado planes operativos, que incluyen diferentes niveles de intensidad y objetivos claramente definidos dentro de las bases de poder de la organización terrorista, según el informe de la semana pasada.

