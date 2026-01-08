Los jueces demócratas vuelven a rescatar a California, reinstaurando las políticas de 'secreto de género' en la escuela

Publicado por Just The News 8 de enero, 2026

Una semana después de que los nominados por el presidente Trump regañaran a sus compañeros del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de Estados Unidos por supuestamente ignorar al Tribunal Supremo al mantener el "sesgo implícito" de California. mandato de formación en educación médica, los jueces nombrados por sus predecesores demócratas acudieron de nuevo al rescate del Estado Dorado en otra impugnación de la Primera Enmienda.

Un panel de tres jueces concedió una suspensión de emergencia solicitada por el Fiscal General Rob Bonta, el Superintendente de Instrucción Pública Tony Thurmond y la Junta de Educación del Estado de California, bloqueando un orden judicial permanente contra las llamadas políticas de secreto de género del estado, que amordazan a los profesores y ocultan a los padres la identidad de género de los alumnos.

El juez de distrito Roger Benítez, nombrado por el presidente George W. Bush, había dado luz verde a una demanda colectiva que abarca a todos los empleados y padres del sistema educativo público estatal. Más tarde, amenazó con sancionar a los funcionarios por "engañarle" haciéndole creer que California ya no aplicaba las políticas para que archivara el caso.

Los jueces Mary Murguía y Andrew Hurwitz, propuestos por el presidente Obama, y el juez Salvador Mendoza, propuesto por el presidente Biden, tienen "serias dudas" sobre el alcance de la certificación colectiva y la medida cautelar, según el dictamen, emitido sin que ningún juez se atribuya la autoría.También rechazaron los alegatos orales como pedían los demandantes.

El panel acusó a Benítez, un repetido saco de boxeo para el gobernador demócrata Gavin Newsom, de llevar a cabo un análisis descuidado bajo la Reglas Federales de Procedimiento Civil para certificar la clase, citando la concurrencia del juez Samuel Alito en el caso SCOTUS ruling shielding Orden ejecutiva de ciudadanía por derecho de nacimiento de Trump de las prohibiciones judiciales universales de los tribunales inferiores.

Alito, junto con el juez Clarence Thomas, había advertido a los jueces de distrito que no vieran el fallo como "una invitación a certificar clases a nivel nacional sin adherirse escrupulosamente a los rigores de la Regla 23 [del FRCP]" como un medio para seguir emitiendo mandamientos judiciales universales con otro nombre.

Al parecer, el panel se dirigió al juez Thomas, un cuarto voto potencialmente decisivo para que la SCOTUS aceptara el caso para su revisión, alegando que Benítez había llevado el "debido proceso sustantivo" mucho más allá de los precedentes de la SCOTUS al conceder a los padres el derecho absoluto a conocer la "incongruencia de género" de sus hijos y tomar decisiones sobre cómo responder.

The New Yorker hizo un perfil de Thomas como un "pionero" para los conservadores del tribunal poco después de que la SCOTUS eliminara el derecho federal al aborto, señalando que su concurrencia en el caso Dobbs pedía erradicar la doctrina del debido proceso sustantivo por ser inherentemente "oximorónica" al conceder derechos no enumerados más allá de la promesa de derechos procesales de la 14ª Enmienda.

La opinión no menciona que Benítez sugiriera que los demandados estatales intentaron embaucarle para que anulara el caso al mover las políticas de secreto de género de una página pública de preguntas frecuentes a un módulo oculto de formación del profesorado después de que los demandantes interpusieran la demanda.

La oficina de Bonta escribió en un correo electrónico a Just the News: "La suspensión protege a los estudiantes vulnerables y evita la confusión de los profesores y las escuelas mientras apelamos la decisión del tribunal de distrito". La orden judicial es "innecesariamente vaga" y "mucho más amplia de lo necesario para remediar los daños alegados".

La oficina de Bonta amenazó repetidamente a los distritos escolares si adoptaban "el razonamiento" de Benitez's 2023 preliminary injunction contra el Escondido Union School District, donde enseñaban las demandantes originales Elizabeth Mirabelli y Lori Ann West, e incluso ordenó al EUSD que limitara la medida cautelar a esas dos profesoras, según sus abogados.

La Sociedad Thomas More, que también representa a varios profesores más y a padres de niños con confusión de género que utilizan seudónimos para protegerse de repercusiones como las que sufrieron Mirabelli y West, dijo que espera presentar una solicitud de revisión judicial completa por el 9º Circuito de 29 jueces y una solicitud de emergencia a la SCOTUS para suspender la suspensión de emergencia del panel.

Aunque el tribunal "aplicó erróneamente tanto los hechos como la ley", el abogado especial Paul Jonna dijo que el caso "probablemente tendrá que ser resuelto" por la SCOTUS independientemente de la suspensión, para reafirmar el derecho fundamental de los padres "a dirigir la educación de sus hijos" y el "derecho constitucional de los profesores a comunicarse honestamente con los padres" y no violar su fe.

(La orden judicial permanente también prohibía a los funcionarios hacer caso omiso de la "objeción de conciencia o religiosa de un empleado" a utilizar los nombres y pronombres preferidos de los alumnos, dado que los profesores demandantes alegaban que ese uso les obligaba a violar su fe.).

La orden de los candidatos demócratas se ciñe estrechamente a la materia que puede facilitar que el SCOTUS la ignore, a saber, el alcance cautelar, la "dudosa certificación de clase" y la supuesta expansión del debido proceso sustantivo.

Los tribunales federales de todo el país han desestimado litigios contra políticas de exclusión de los padres por falta de legitimación, incluidas dos impugnaciones de la ley AB 1955 de California por parte de padres cuyas "circunstancias fácticas de sus propios hijos" no estaban implicadas por la ley, dijo el tribunal.

Señaló que SCOTUS revocó al 9º Circuito en 2011 en una demanda por discriminación salarial de cinco empleadas contra Walmart, en la que el tribunal de apelaciones "confirmó tres veces la certificación de clase" para 1,5 millones de empleadas.

La opinión mayoritaria del fallecido juez Antonin Scalia dijo que no era posible que hubiera "algún pegamento que mantuviera unida" cada decisión laboral que implicara a una trabajadora.

Benítez tampoco "identificó claramente el conjunto de políticas" que supuestamente prohíben categóricamente la notificación a los padres por incongruencia de género, dijo el panel, señalando que la orientación de Bonta permite la divulgación "para proteger el bienestar del estudiante" y una regulación educativa sobre la privacidad en el asesoramiento escolar tiene una excepción similar de "claro peligro".

El panel citó un caso similar del 1er Circuito, que no tuvo nominados republicanos durante tres años hasta el otoño pasado. Ese panel dictaminó hace casi un año que la cláusula del debido proceso no garantiza a los padres "una experiencia educativa preferente" para sus hijos, incluido el derecho a la revelación de la incongruencia de género.

Contradiciendo a Benítez sobre la relevancia psicológica inherente a dirigirse a un estudiante por su nombre y pronombres preferidos, el 1er Circuito dijo que "algo que la gente hace rutinariamente entre sí, y que no requiere ninguna formación especial, habilidad, medicación o tecnología", no puede ser una forma de tratamiento médico que desencadene el debido proceso sustantivo.

Aunque Benítez había distinguido el caso porque implicaba una supuesta tergiversación por parte de los funcionarios escolares, el panel del 9º Circuito dijo que las políticas impugnadas eran "análogas", por lo que los demandados estatales "han demostrado fehacientemente" que Benítez probablemente erró en su análisis.

La sección final de la orden podría suscitar el interés de la SCOTUS al cuestionar el análisis de Benítez sobre las reclamaciones de libre ejercicio de los profesores y los padres, aunque el panel dijo que no eran necesarias para emitir la suspensión de emergencia.

El reciente precedente de la SCOTUS Mahmoud, que ordenó a los distritos escolares notificar y permitir a los padres optar por no participar en los planes de estudios LGBTQ, no se aplica a las políticas de California, ya que se limita a "requisitos curriculares únicamente coercitivos", dijo la orden, citando a sentencia del 6º Circuito que "las políticas operativas generales que no implican instrucción" no implican a Mahmoud..

"Aquí, las políticas impugnadas parecen aplicarse sólo cuando un estudiante toma la decisión voluntaria de compartir su no conformidad de género con la escuela", dijo el 9º Circuito, confundiendo dos conceptos: desobediencia de los estereotipos sexuales e identificación como el sexo opuesto..

El libre ejercicio de los profesores tampoco se ve afectado porque "la premisa del tribunal de distrito -que estas políticas prohíben categóricamente la divulgación de información- se contradice con el expediente", dijo el panel, refiriéndose a las excepciones de emergencia.

© Just The News