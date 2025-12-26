Incendian el vehículo de un rabino en Melbourne, Australia

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 26 de diciembre, 2025

Un coche con una decoración de Janucá en el techo fue incendiado en Melbourne la madrugada del jueves, en medio de una ola de antisemitismo en Australia.

El atentado en la mañana de Navidad se produjo apenas 10 días después del tiroteo masivo en Sídney que mató a 15 personas e hirió a decenas en el ataque más letal contra judíos desde la masacre del 7 de octubre de 2023.

No se registraron heridos en el incendio provocado a las 2:30 de la madrugada en el barrio de St. Kilda East, en Melbourne, pero los ocupantes de una casa cercana fueron evacuados por precaución.

Balaclava Road, donde estaba aparcado el vehículo, pasa por un importante barrio judío, y cerca de la ubicación hay varios institutos judíos, entre ellos un gran instituto femenino judío ortodoxo.

La policía de Victoria, que describió el incidente como un "incendio sospechoso", dijo el jueves que había identificado a una persona de interés en el caso.

Los líderes de la comunidad judía australiana, ya conmocionados por el ataque de Sídney, condenaron el incendio y lo atribuyeron a un clima en el que se ha normalizado la retórica extremista.

"Este atroz ataque antisemita ha provocado que una familia joven vea su auto destruido y tenga temor incluso para permanecer en su casa, simplemente porque eligió compartir la alegría de Janucá con la comunidad", dijo Colin Rubenstein, director ejecutivo Australia/Israel Jewish Affairs Council, en una declaración a JNS.

"También enfatiza aún más la urgente necesidad de que los gobiernos estatales y federales tomen medidas enérgicas contra el antisemitismo y la incitación y perpetración de la violencia rampante en nuestras calles antes de que haya más desenlaces trágicos. La comunidad judía merece vivir y celebrar nuestra cultura con seguridad, y los gobiernos deben hacer todo lo posible para garantizar que así sea."

Elyse Schachna, presidenta del grupo judío australiano Sionism Victoria, dijo a JNS: "Todavía no sabemos la intención, pero cuando un solo vehículo que lleva un símbolo judío es el objetivo, el incendio no puede ser desdeñado. Los incidentes aislados no ocurren en el vacío. La violencia crece allí donde se normaliza la retórica extremista. Sería un día terrible para el judaísmo australiano que la gente empezara a temer mostrar su identidad en público, y no podemos permitir que se llegue a ese punto".

Al ser preguntado por el incidente mientras asistía a un acto navideño en Sídney, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, dijo que era "incomprensible".

"¿Qué tipo de ideología y pensamientos malvados motivarían a alguien así?", dijo. "Sabemos que hay maldad presente. Lo vimos con esa atrocidad terrorista cometida por un padre y su hijo hijo en Bondi Beach".

Albanese ha sido ampliamente condenado por permitir que el discurso antisemita campase a sus anchas en los últimos dos años.

Mientras tanto, un hombre australiano fue acusado el miércoles por publicar un mensaje en las redes sociales a favor del ataque de Bondi. La Policía dijo al tribunal que encontró seis armas de fuego con licencia, 4.000 cartuchos de munición y material antisemita en su casa de Australia Occidental.

En Australia viven unos 110.000 judíos, la mayoría en Melbourne y Sydney.

