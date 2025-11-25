La reunión de Trump con el príncipe heredero saudí se tensó por las condiciones de Riad para avanzar hacia la normalización con Israel

Publicado por Sabrina Martin 25 de noviembre, 2025

La reunión privada del 18 de noviembre entre el presidente Donald Trump y el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman (MBS) se volvió tensa cuando el presidente planteó con insistencia que Arabia Saudita se sumara a los Acuerdos de Abraham, dijeron a Axios dos funcionarios estadounidenses y otra fuente con conocimiento del encuentro. Aunque ambos se mostraron cordiales en público, a puertas cerradas la conversación se tornó difícil y Trump terminó decepcionado por la respuesta de MBS.

Por qué importaba ese objetivo

Con el fin de la guerra en Gaza, Trump esperaba que la reunión condujera a un avance hacia la normalización entre Riad y Jerusalén, una prioridad declarada por la Casa Blanca en el contexto de expandir los Acuerdos de Abraham. Funcionarios de la Casa Blanca habían dejado saber al príncipe antes del encuentro que el presidente aguardaba progresos en ese frente.

Lo que ocurrió en privado

Según las fuentes consultadas, Trump fue quien introdujo y presionó sobre la normalización durante la reunión. En la conversación, MBS replicó que, si bien quiere avanzar en ese camino, no puede hacerlo ahora debido a la fuerte oposición de la opinión pública saudí tras la guerra en Gaza; esa sociedad, dijo MBS, “no está preparada” para tal paso en este momento. Las fuentes indican que MBS además planteó como condición que Israel acepte “una vía irreversible, creíble y con plazos concretos” hacia un Estado palestino, requisito que el Gobierno israelí rechaza.